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Muzeum Prahy slaví
Muzeum Prahy si v sobotu připomene 145 let od svého založení. Hlavní budova na Poříčí se při té příležitosti otevře návštěvníkům zdarma od 10 do 16 hodin. Na programu jsou komentované prohlídky zaměřené na historii a architekturu budovy i muzejní sbírky. Nechybí ani slavný Langweilův model Prahy, který zachycuje podobu města v první polovině 19. století.
Myslí se také na děti. V otevřeném ateliéru si mohou vytvořit vlastní muzeum, navrhnout vstupenku nebo si odnést originální pohlednici. Celým dnem navíc provede návštěvníky fialový maskot Grifo. Vstupné se neplatí.
- Kdy: sobota 3. října, 10–16 hodin
- Kde: Muzeum Prahy, Na Poříčí 52
- Vstup: zdarma
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Nahlédněte do Kramářovy vily
Chcete se podívat tam, kam se běžně návštěvníci nedostanou? Kramářova vila na Hradčanech pořádá v sobotu den otevřených dveří. Od 10 do 17 hodin budou probíhat průběžné komentované prohlídky, na které není potřeba rezervace.
Návštěvníci si prohlédnou reprezentační prostory vily, která je spojená s prvním československým premiérem Karlem Kramářem, a také její zahradu s výhledem na Vltavu a Prahu. Stavba vznikala v letech 1911 až 1915 podle projektu architekta Friedricha Ohmanna a kombinuje novobarokní a secesní prvky.
- Kdy: sobota 3. října, 10–17 hodin
- Kde: Kramářova vila, Gogolova
- Vstup: zdarma, bez rezervace
Psí den v Holešovické tržnici
Pro milovníky čtyřnohých parťáků je určena podzimní edice Dogs and Friends. V sobotu od 9 do 16 hodin nabídne v Hale 13 a jejím okolí program pro psy i jejich páníčky. Novinkou je psí hřiště, kde se představí dog dancing, frisbee freestyle, rally obedience nebo mondioring.
Na své si přijdou i ti, kteří chtějí o psech něco zjistit. Připravené jsou přednášky a rozhovory o výživě, canisterapii, pomoci psů lidem nebo výchově štěňat. Součástí programu je také mistrovství ČR v luštění psího hlavolamu a setkání jednotlivých plemen – od jezevčíků a chrtů přes ovčáky až po voříšky.
Chybět nebude ani pop-up trh s více než dvaceti značkami a prezentace organizací pomáhajících opuštěným zvířatům. Vstupné je 100 korun, děti a senioři mají vstup zdarma.
- Kdy: sobota 3. října, 9–16 hodin
- Kde: Holešovická tržnice, Hala 13
- Vstup: 100 Kč, děti a senioři zdarma
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Za tajemstvím potravin
Co všechno se skrývá za tím, co máme každý den na talíři? Národní zemědělské muzeum připravilo na sobotu program věnovaný potravinám, jejich výrobě i cestě od zemědělce až ke spotřebiteli. Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi a nabízí možnost dozvědět se něco nového zábavnou formou.
- Kdy: sobota 3. října, 9–17 hodin
- Kde: Národní zemědělské muzeum
- Vstup: podle programu akce.
Den zvířat v Toulcově dvoře
Pokud chcete říjnovou sobotu strávit trochu jinak, vyrazte do Toulcova dvora na Den zvířat. Odpolední program od 14 do 17:30 nabídne možnost strávit čas v areálu a věnovat se zvířatům a přírodě. Pro rodiny je to příjemná alternativa k městským kulturním akcím.
- Kdy: sobota 3. října, 14–17:30 hodin
- Kde: Toulcův dvůr
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Za jídlem do Chodovské tvrze
Na sobotní výlet nemusíte mířit jen do centra. Chodovská tvrz se promění v malé gastronomické tržiště, kde se budou ochutnávat jídla z různých koutů světa. Na návštěvníky čekají burgery, tacos, hranolky, asijské i balkánské speciality nebo sladké churros, donuty a palačinky. K tomu česká a moravská vína, prosecco, burčák a craftová piva. Vstup na festival je zdarma.
- Kdy: sobota 3. října, 11–19 hodin
- Kde: Chodovská tvrz, Praha 4
- Vstup: zdarma
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Za draky do Smetanovy síně
Trochu jiný koncert čeká děti i jejich rodiče v Obecním domě. Projekt Orchestr na dotek tentokrát zavede posluchače do světa draků, princezen a dalších pohádkových bytostí. Pražské symfoniky doplní děti a mladí hudebníci a koncert má být zároveň interaktivní cestou za hudbou a fantazií. Diriguje Jan Kučera.
- Kdy: sobota 3. října, 11 hodin
- Kde: Smetanova síň, Obecní dům
- Vstup: 250 Kč děti do 15 let, 300 Kč dospělí