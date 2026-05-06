Přímo v areálu Výstaviště vznikne o víkendu 29. až 31. května například Beach Club u fontány – místo s tančírnou, dýdžeji a workshopy, kde si můžete zatančit nebo si jen užít letní atmosféru sdrinkem v ruce.
Celý areál je navíc koncipovaný jako pohodový parkový festival. Organizátoři počítají s tím, že se tu střídají různé rytmy dne, tedy chvíli program, chvíli odpočinek. Připravené jsou velké odpočinkové zóny, stany, lavice i místa, kde si můžete rozložit deku aprostě jen být.
Silnou roli hraje i gastronomie. Čtyři velké gastro zóny sdesítkami stánků nabídnou široký výběr – od lehkých jídel přes street food až po sladké věci pro děti. A právě tahle kombinace dělá z Legend akci, kde si svůj program skládá každý sám – někdo auta, někdo hudbu, někdo jídlo a někdo klid.
Děti nejsou jen doprovod
Program pro celou rodinu není jen fráze. Organizátoři ho staví napříč generacemi od dětí přes rodiče až po prarodiče.
Pro nejmenší jsou připravené hry, atrakce i edukační programy. V areálu najdete třeba lanové centrum, bikepark, zóny RC modelů nebo dětské aktivity automobilky Škoda.
Velkým zážitkem jsou ijízdy – například offroad polygon, kde vás členové Jeep Clubu nebo Land Rover Clubu svezou terénními vozy.
Bezpečnost jako priorita
A právě tady organizátoři zdůrazňují důležitou věc: jízdy probíhají bezpečně a jsou určené pro celou rodinu.
Na bezpečnost se na Legendách klade velký důraz napříč celým programem. Ať už jde o organizaci areálu, pohyb návštěvníků nebo samotné zážitkové aktivity, všechno je nastavené tak, aby si akci mohly bez obav užít i rodiny s dětmi.
Součástí programu jsou dokonce i ukázky první pomoci od záchranářů, kde si návštěvníci mohou prakticky vyzkoušet dovednosti, které mohou zachránit život. Právě tahle kombinace jedůvod, proč sem každý rok míří celé rodiny.