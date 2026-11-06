Klasická venkovní hřiště pod střechou. Právě na tento koncept sází Nairaland, který je součástí rodinného zábavního parku Bylandia v Bylanech nedaleko Českého Brodu.
Ve vytápěné hale mají děti k dispozici desítky herních prvků, prolézačky i další atrakce. Součástí zázemí je také bistro s posezením pro rodiče. Za zábavou v suchu a teple můžete vyrazit i v Praze.
Včelka Mája i skluzavky
V Tuchoměřicích poblíž Letiště Václava Havla funguje krytý zábavní park Majaland Praha. Na ploše devíti tisíc metrů čtverečních nabízí atrakce inspirované světem včelky Máji, včetně 220 metrů dlouhé horské dráhy, kolotočů nebo skluzavek.
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Další možností je Toboga Praha-Zličín. Děti zde najdou tobogány, bobovou dráhu, trampolíny i lanové centrum. Pro nejmenší návštěvníky je připravena samostatná herní zóna.
Kryté areály tak mohou být alternativou k venkovním hřištím i během zimních měsíců. Před návštěvou je však vhodné ověřit aktuální otevírací dobu a ceny vstupného.