Válejí se ve vaší čtvrti stromky na chodnících i týdny po svátcích? Nebo jsou naopak vaši sousedé ukáznění a dávají je tam, kam patří? Pošlete nám fotku do e-mailu mms@metro.cz nebo ji nahrajte do formuláře na webu metro.cz. Nejlepší fotky otiskneme a autor získá odměnu.
Takto jsme vás vyzvali před zhruba dvěma týdny. Během následujících dnů jste nám opět připomněli, proč se o čtenářích deníku Metro říká, že jsou jedni z nejpodnikavějších.
Skoro stovka fotek
Od fotografování nejrůznějších odložených symbolů Vánoc čtenáře neodradilo ani pořádně studené počasí. Čtenářské fotografie každoročního jevu, tedy stromků, které se povalují na chodnících či jsou jen opřené u kontejnerů, naši rubriku Metrohlídač na webu metro.cz doslova zahltily. Měli jsme tedy z čeho vybírat.
Vyhrává ten nejrychlejší
Popeláři odhadují, že se každý rok objevují v ulici metropole stovky tisíc „použitých“ jehličnanů. Nakonec jsme se rozhodli pětisetkorunovou odměnu věnovat čtenáři Martinu Stehlíkovi. Ten nám zaslal vyhozený strom v ulici Na Můstku, který zde někdo nedbale a proti všem pravidlům opřel o fasádu jednoho z domů.
Jeho fotku jsme vybrali z jednoduchého důvodu. Byl totiž vůbec první, kdo po zveřejnění naší výzvy zaslal požadovanou fotografii. Ostatním čtenářům mnohokrát děkujeme.