Kam se letos vydat za láskou? Deník Metro nabízí průvodce Valentýnem

Někdo Valentýna slaví, někdo ne. Skoro všude se na to ale připravili a nabízejí slevy a akce.
Svátek zamilovaných, který se slaví 14. února, už dávno není jen o kytici a večeři při svíčkách. Stále více párů ho bere jako záminku zpomalit, vyrazit na výlet nebo si dopřát společný zážitek, na který se bude vzpomínat déle než jeden večer. A možností je letos víc než dost, od exotických dovolených přes umění až po městské rande bez nutnosti balit kufry.
Valentýn jako impulz
Zatímco léto zůstává hlavní sezonou, zimní měsíce si v cestovatelském kalendáři Čechů budují pevné místo. Podle dat cestovní agentury Invia vzrostla poptávka po únorových a březnových dovolených meziročně o pět procent. Výraznou roli v tom hraje právě Valentýn. Zájem o cestování během svátku zamilovaných stoupl zhruba o desetinu.
Až 80 procent párů v tomto období míří k moři, nejčastěji do Egypta, který dlouhodobě boduje kombinací dostupné ceny a vysokého standardu služeb. Vedle něj bodují také Spojené arabské emiráty, Kanárské ostrovy nebo Turecko. Stále častější volbou jsou i takzvané adults only hotely zaměřené na soukromí a wellness zážitky, od masáží po večeře při západu slunce.
Když zůstáváte ve městě
Ne každý ale chce nebo může v únoru odletět za teplem. Valentýn se tak stále častěji slaví i lokálně, formou společných zážitků, dobrého jídla nebo kultury. Typickým příkladem je Westfield Černý Most, který se profiluje jako místo, kde se dá strávit celý den bez spěchu.
Modernizovaná restaurační zóna s více než dvaceti gastronomickými koncepty láká na dlouhá posezení i neformální rande. Do konce února navíc vybrané podniky nabízejí zvýhodněná menu ve všední dny. Valentýnský večer lze spojit i s návštěvou luxusních sálů CineStar Gold Class, relaxem v Saunii nebo rodinným programem na výstavě ICE Magic či Obři oceánů.
Speciální pozornost si zaslouží i interaktivní instalace na Central Plaza – světelná a vibrační show reagující na tlukot srdce návštěvníků, která proměňuje emoce v barvy a zvuk.
Rande v novém světle
Pro páry, které hledají něco méně tradičního, je zajímavou alternativou digitální galerie Signal Space v centru Prahy. Valentýn zde není o pevném programu, ale o společném prožitku v prostoru, kde světlo, zvuk a pohyb vytvářejí intimní atmosféru.
Aktuální výstava Echoes of Tomorrow pracuje s tématem budoucnosti a jejími ozvěnami v současnosti a návštěvníky doslova obklopí. Na Valentýna se galerie výjimečně otevře až do 23 hodin, nabídne zvýhodněné vstupné, DJ set i tematické drinky.
Čísla mluví jasně