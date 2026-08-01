Kam si v metru zaskočit na záchod? Některé toalety v Praze jsou dočasně mimo provoz

Autor: Metro.cz
  19:09
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Veřejné toalety ve stanici metra Můstek. Vstup do prostor toalet po rekonstrukci. | foto: Metroprojekt

Cestující v pražském metru mají k dispozici desítky veřejných toalet, některé z nich jsou ale dočasně mimo provoz. Řada WC je bezbariérová a přístupná také lidem se sníženou schopností pohybu. Tak kam si zaskočit, když to na vás přijde a na jaké stanici radši na místní záchody momentálně nespoléhat?

V současnosti jsou z technických důvodů do odvolání uzavřené toalety například ve stanicích Flora, Strašnická a Nemocnice Motol na lince A, Invalidovna, Křižíkova, Florenc, Smíchovské nádraží, Hůrka nebo Lužiny na lince B a také ve stanicích Vyšehrad, Pankrác a Florenc na lince C.

Ověřte si na webu

Aktuální informace o tom, v jaké stanici jsou WC zavřené, můžete najít na webu dopravního podniku. Ale pozor, neuvádí zde krátkodobé, několikadenní uzavírky způsobené provozními nebo technickými důvody.

Nová aplikace ukazuje zábor ulic. Taky poradí, kam si v Praze zdarma dojít na WC

Lidé se sníženou schopností pohybu mohou využít bezbariérové toalety v řadě stanic pražského metra. Jsou k dispozici například na těchto stanicích:

Přehled, který ale také není stroprocentní zárukou, lze najít třeba na webu WC kompas.

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