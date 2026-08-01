V současnosti jsou z technických důvodů do odvolání uzavřené toalety například ve stanicích Flora, Strašnická a Nemocnice Motol na lince A, Invalidovna, Křižíkova, Florenc, Smíchovské nádraží, Hůrka nebo Lužiny na lince B a také ve stanicích Vyšehrad, Pankrác a Florenc na lince C.
Ověřte si na webu
Aktuální informace o tom, v jaké stanici jsou WC zavřené, můžete najít na webu dopravního podniku. Ale pozor, neuvádí zde krátkodobé, několikadenní uzavírky způsobené provozními nebo technickými důvody.
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Nová aplikace ukazuje zábor ulic. Taky poradí, kam si v Praze zdarma dojít na WC
Lidé se sníženou schopností pohybu mohou využít bezbariérové toalety v řadě stanic pražského metra. Jsou k dispozici například na těchto stanicích:
- Petřiny
- Nádraží Veleslavín
- Národní třída
- Českomoravská
- Smíchovské nádraží
Přehled, který ale také není stroprocentní zárukou, lze najít třeba na webu WC kompas.
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