Praha reaguje na narůstající počet tropických dnů. Ty naposledy Česko zasáhly před několika dny. Město proto spustilo nový web, který Pražany a hosty české metropole zavede do míst, kde se mohou ochladit.
Mapa oáz chladu
Nová mapa oáz chladu přináší na jednom místě přehled lokalit, které mohou obyvatelům nabídnout okamžité ochlazení, pitnou vodu zdarma nebo příjemnější prostředí v době vysokých teplot. Mapa tak obsahuje informace o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách nebo místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody na území celé Prahy.
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Kam v Praze utéct před vedrem? Zkuste minus 130 stupňů, ledový bar nebo podzemí čistírnu
„Do budoucna chceme přidat i klimatizované vnitřní prostory jako jsou úřady, knihovny nebo galerie. Věřím, že mapa lidem usnadní zvládat letní vedra a zároveň objevit nová příjemná místa ve městě,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.
Digitální zlepšování kvality života v Praze
Projekt realizuje městská společnost Operátor ICT na základě zadání odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Na jeho přípravě spolupracoval také Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který poskytuje datové podklady. Interaktivní mapa představuje další krok v rozvoji digitálních služeb hlavního města, které využívají data ke zlepšování kvality života obyvatel. Současně navazuje na další aktivity Prahy zaměřené na adaptaci na změnu klimatu a posilování odolnosti města vůči stále častějším vlnám horka.
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