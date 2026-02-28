Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Tereza Hrabinová
Tereza Hrabinová
  18:35
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program pro březen najdete níže.
Fotogalerie3

Stromovka | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Koncert Sam Handwich

  • Datum: 7. března
  • Čas: 15:00
  • Místo: Atrium Žižkov, Čajkovského 12

Poslechové odpoledne a uvedení nového alba All Good. Československá kapela Sam Handwich propojuje elektroniku, indie a rap. Koncert doplní sdílením o inspiraci, vzpomínkách a emocích, které desku formovaly.

Němci v českých zemích

  • Datum: 12. března
  • Čas: 17:30-20:00
  • Místo: Knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34

Muzeum paměti XX. století zve na představení nové publikace historika Františka Emmerta Němci v českých zemích. Kniha mapuje události 20. století a osudy německého obyvatelstva na českém území, jednu z nejcitlivějších kapitol moderních dějin.

Autor se nevěnuje jen politickým zlomům, ale také každodennosti, kultuře a vzájemnému ovlivňování obou národů. Součástí večera bude diskuse s historikem Petrem Kourou, moderace se ujme ředitel Muzea paměti XX. století Petr Blažek.

Spisovatel František Emmert (2021)

Festival Echoes of Sound

  • Datum: 14. března
  • Čas: 16:00
  • Místo: Sál K8, Kazínská 8

Festival Echoes of Sound propojuje svět nevidomých a vidících na jednom pódiu a parketu. Program nabídne průřez od melodického trance přes energické techno až po house. Smyslem události je především boření bariér a sdílení radosti z hudby v té nejčistší podobě.

Výstava CODE EQ

  • Datum: do 15. března
  • Čas: 11:00-18:00
  • Místo: Galerie Weinberg, Gogolova 8

Výstava CODE EQ představuje průřez tvorbou Evy Fišerové od devadesátých let po současnost. K vidění jsou skleněné a bronzové plastiky i malby. Díla vyzařují energii, záhadnost i neobyčejnou pravdivost a vytvářejí prostor pro intenzivní vizuální i vnitřní zážitek.

Fišerová, absolventka ateliéru Václava Ciglera na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, vystavovala v řadě světových metropolí včetně Paříže, Londýna, Štrasburku či Haagu. Její díla jsou součástí významných veřejných i soukromých sbírek v Evropě, USA, Kanadě i Asii.

Ladino, více než jazyk

  • Datum: 26. března
  • Čas: 18:00-19:00
  • Místo: Kulturní sál Institutu Cervantes, Na Rybníčku 6

Židovské muzeum slaví 120 let existence a při té příležitosti je připraven poutavý výroční program. Jednou z takových akcí je přednáška o jazyce a kultuře sefardských Židů. Ladino, kastilská španělština 15. století, v sobě nese vlivy arabštiny, hebrejštiny, řečtiny, turečtiny i dalších jazyků Středomoří a Balkánu.

Přestože počet rodilých mluvčích dramaticky klesl, jazyk zůstává živým kulturním kódem. Promítá se do hudby, literatury, odívání, gastronomie i rodinných tradic. Večerem provede Michaela Sidenberg, šéfkurátorka Židovského muzea v Praze. Vstup je volný, nutná je ale rezervace.

Kurátorka uměleckých sbírek Židovského muzea v Praze Michaela Sidenberg se synagogální oponou, která se do Česka navrátila po 58 letech.

Pochod pro mozek

  • Datum: 27. března
  • Čas: od 14:00
  • Místo: Sraz u restaurace GAUČ na Výstavišti (poblíž budovy Planetária)

Poslední březnový týden patří osvětové akci Pochod pro mozek. Hlavní pochod ve Stromovce připomene, že pravidelný pohyb je jedním ze základních předpokladů dobré kondice mozku i celkového zdraví. Akce je otevřená široké veřejnosti.

Transient Lands

  • Datum: do 29. března
  • Čas: od 14:00
  • Místo: Ethera Gallery, Tržiště 519

Výstava Transient Lands představuje sochařská a malířská díla vizuálního umělce a muzikanta Rada Hrčky. Autor pracuje s architektonickým pojetím světla, stínu a prostoru, do nichž promítá principy hudební teorie.

Světlo zde není pouhým zdrojem osvětlení, ale hmotnou přítomností, která prostor definuje a proměňuje. Výstava vybízí k pomalejšímu vnímání a k pozornosti vůči detailu, který často v denním shonu uniká.

