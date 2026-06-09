Nejvíc nabídek letních brigád, které jsou otevřené i studentům středních škol či učilišť, je v gastronomii, od zmrzlinových stánků po obsluhu v restauraci. Vydělat si lze i doplňováním zboží, úklidem nebo prací hostesek. Novinky letos platí i pro sezónní práce v zemědělství, kde se zvýšil limit pro odpracované hodiny.
Výdělky jsou různé, v žádném případě ale nesmí klesnout pod 134 korun (hrubého) na hodinu. Souvisí to se zvýšením minimální mzdy v roce 2026. V praxi si studenti mohou vydělat kolem 150 až 180 korun na hodinu, u některých brigád i přes 200.
Obsah
Točení zmrzliny a práce ve stáncích
Nabídky práce se v létě pravidelně rozrůstají o typicky letní brigády. Patří mezi ně oblíbené točení zmrzliny, obsluhování ve stánku či v restauraci. Hodí se hlavně pro ty, kteří se dobře cítí mezi lidmi, umějí pracovat rychle i ve stresu a nevadí jim letní horka. Podle toho, o jakou lokalitu jde, může být výhodou angličtina, aspoň na základní úrovni.
Prodavač/ka zmrzliny, Praha 1
- firma Amorino
- Hodinová mzda: 150-235 Kč
- Další informace: Práce na směny s plánováním 14 dní dopředu, obsluha zákazníků, práce s pokladním systémem, AJ na mírně pokročilé úrovni.
Brigády pro středoškoláky
Obsluha stánku se zmrzlinou, Praha 4
- firma Mars Delivery
- Hodinová mzda: 160-200 Kč
- Další informace: Nový stánek se zmrzlinou na Chodově, ochota pracovat i o víkendech, hledají se brigádníci na pokrytí celé letní sezóny, podíl na obratu firmy.
Prodej trdelníků, Praha 1
- firma 21 Consult Group
- Hodinová mzda: 150-200 Kč
- Další informace: Obsluha stánku s trdelníky, zmrzlinou a kávou v centru Prahy. Zaměstnavatel uvádí, že v centru bývá vysoké spropitné, které zůstává brigádníkům. Nutností je angličtina aspoň na základním stupni.
Obsluhu stánků s občerstvením či zmrzlinou hledají samozřejmě i jinde než v Praze. Namátkou jsme našli lokality jako Otrokovice, Veselí nad Lužnicí nebo Seč. Oproti Praze je inzerovaný výdělek nižší, dosahuje maximálně 165 Kč na hodinu.
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Úklidové práce
Turistická sezona s sebou přináší i větší nabídku různých pomocných a úklidových prací. Oproti prodeji občerstvení je ocení hlavně introverti, kterým davy nedělají dobře. Mohou být ale fyzicky náročné. Bonusem je, že se někdy podíváte tam, kam byste se jinak nedostali.
Například firma Simacek hledá v tuto chvíli pracovníky na úklid na Pražském hradě. Pracovní doba je 6-10 hodin, mzda 160 až 170 Kč na hodinu. Lidi na výpomoc hledá také firma zajišťující úklid ČVUT. Další možností je úklid společných prostor domů v Praze 5 nebo úklid kanceláří, kde se částky pohybují až k 200 korunám.
Úklid je práce, která se nejsnadněji hledá i mimo Prahu či turistické destinace. Peníze se ale většinou pohybují níž než v gastru, bývá to kolem 140 až 160 korun. Lepší platové podmínky se zpravidla najdou u úklidu domácností, na ty lze ale spíš než na stránkách personálních agentur natrefit na sociálních sítích nebo prostě přes známé.
Propagace
Nadstandardní výdělky se dají čekat v oblasti propagace a reklamy. Hostesky a promotéry hledají nyní například v Praze 5 a v Plzni, vydělat se dá až 250 korun na hodinu. Podmínkou je nejen plynulá čeština, ale i angličtina na dobré úrovni.
Hostesky k propagaci výrobků shánějí v současnosti v Praze 4 a v Olomouci, hodinová mzda je do 230 korun plus bonusy. Pro hledání brigády v tomto oboru je důležité sledovat nabídky i na sociálních sítích a rychle na ně reagovat. Velmi často chtějí zaměstnavatelé vidět i fotografii.
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Nabídka v tomto segmentu je rozmanitá, v době přípravy tohoto článku se hledaly hostesky pro dětské akce, pro prezentaci lega, pro ochutnávku či na nejrůznější sportovní akce.
Studenti, daně a odvody
Koupaliště
Brigáda na koupališti zní jako ta pravá práce na léto. V Praze 10 právě shánějí člověka do bistra koupaliště Slavia. Hodinová mzda je 250 až 300 korun a pozice je otevřená i pro studenty, v tomto případě to ale chce zkušenosti s vařením. Součástí práce je i příprava jídel, jako je smažený sýr, kuřecí gyros nebo nachos.
Dalším typem brigády na koupališti je pozice plavčíka. I když název zní lákavě, peníze nebývají nijak zvlášť vysoké. Zpravidla je k nim ale bonus v podobě slevy na občerstvení a volné nebo zlevněné vstupy. Nutností je absolvovat záchranářský kurz, který zajistí zaměstnavatel. V Praze bývají brigády pro plavčíky vypsané na koupališti Kolovraty, v Podolí, v Motole nebo v Říčanech u Prahy v centru Na Fialce. Většina z těchto míst byla už ale začátkem června obsazená.
Koupaliště Stírka a Ládví letos začaly s hledáním posil na letní sezonu už v dubnu. Podle informace, kterou zveřejnily na FB, budou od června potřebovat nejen plavčíky, ale i pokladní.
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McDonald’s, KFC, Burger King a Bageterie Boulevard
Oblíbenou studentskou prací je ta ve známých řetězcích rychlého občerstvení. Výhodou je, že tyto podniky jsou většinou dobře připravené na nové lidi, které musejí zaškolovat. Nevýhodou je poměrně nízký výdělek a o prázdninách také „tlačenice“ o dobré směny. Naopak kdo holduje rychlému občerstvení, ocení slevu na jídlo a nápoje, která je například v McDonaldu 50 %.
Kolik se dá vydělat?
Při práci na DPP s hodinovou mzdou 160 korun si studenti do 18 let mohou vydělat za červenec maximálně 29 440 korun hrubého. Po odečtu povinných odvodů na pojištění je to 26 025 Kč čistého. Daň pracovník platit nebude, pokud podepíše růžové prohlášení a pokud během roku nemá už jiný výdělek.
Pozn: V příkladu uvažujeme pracovníka ve věku 15-18 let, u kterého je ze zákona omezena práce na max. 40 hodin týdně a maximálně 8 hod/den. U 14letých je týdenní limit 35 hodin a denní 7 hodin, výsledná částka by proto byla nižší. Čistá by dosáhla 21 772 Kč.
- McDonald’s platí v Praze a dalších větších městech většinou 150 Kč na hodinu, našli jsme i nabídky na 160 a výjimečně na 169 Kč na hodinu. V menších městech, jako je třeba Jindřichův Hradec, je strop 150.
- KFC na svých stránkách hodinovou mzdu nezveřejňuje, v minulosti se pohybovala lehce níže než výdělek v McDonaldu.
- Burger King podle aktuálních inzerátů nabízí 145 korun za hodinu práce. Nabídky se týkají liberecké pobočky v OC Forum a pražské na Letišti Václava Havla.
- Bageterie Boulevard uvádí ve svých inzerátech částky pro plný nebo částečný úvazek. Aktuálně platnou nabídku s hodinovou mzdou pro brigádníky se nám nepodařilo najít. V uplynulé části roku hledal tento řetězec brigádníky v Praze za 145 korun nebo za 150 korun (na Zličíně).
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Práce pro spolky
V hlavním městě se nachází spousta spolků, které se věnují osvětové, charitní nebo vzdělávací činnosti. Někdy shánějí posily právě přes prázdniny a upřednostňují mladé lidi, kteří budou mít blízko k jejich klientům. Brigádníky od 15 let hledá v tuto chvíli například spolek Lepší začátek, který se zaměřuje na pomoc dětem z dětských domovů. Nabízí až 250 korun na hodinu, rozumnou pracovní dobu a možnost být součástí smysluplného projektu.
Studenti, kterým jde víc o zkušenosti než o výdělek, mohou nabídnout své síly neziskovkám, jako je třeba Člověk v tísni, který nyní hledá dobrovolníky na více pozic. V tomto článku se ale zaměřujeme hlavně na výdělečnou činnost.
|Kategorie
|Pozice
|Průměrná sazba (Kč/h)
|Prodej zmrzliny
|Prodej točené zmrzliny v Přerově
|150
|Obsluha zmrzlinového stánku v Brně
|150
|Prodej zmrzliny a kávy v Praze
|165
|Občerstvení a restaurace
|Výpomoc ve stáncích s občerstvením
|165
|Pomocná síla do kuchyně
|160
|Obsluha v restauraci nebo bistru
|175
|Kavárny a cukrárny
|Barista junior nebo pomocná obsluha
|160
|Prodej zákusků a kávy
|165
|Koupaliště a bazény
|Pokladní na koupališti
|160
|Obsluha bufetu
|170
|Plavčík
|185
|Úklid a pomocné práce
|Úklid hotelů a penzionů
|160
|Údržba areálů a kempů
|155
|Doplňování zboží v obchodech
|165
Pozn.: Data v tabulce byla zpracována pomocí AI podle údajů v inzerátech nabízených na internetu v době přípravy tohoto článku.