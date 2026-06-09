Kam v létě na brigádu? U stánku se zmrzlinou se dají v Praze vydělat až 2 000 denně

Pavla Žáková
Pavla Žáková
  16:30
Sledovat Metro na Googlu
Zmrzlinový stánek, práce plavčíka nebo fastfood? Letní brigády jsou oblíbené mezi studenty, kterým umožňují vydělat si peníze a získat zkušenosti. Letos poprvé jsou letní práce otevřené i 14letým studentům. Jaké práce se letos nabízí, kde si vyděláte nejvíc peněz a na co si dát pozor, aby na vás nepřišel stát?
Fotogalerie4

Letní brigáda, ilustrační obrázek | foto: Generováno pomocí ChatGPT

Nejvíc nabídek letních brigád, které jsou otevřené i studentům středních škol či učilišť, je v gastronomii, od zmrzlinových stánků po obsluhu v restauraci. Vydělat si lze i doplňováním zboží, úklidem nebo prací hostesek. Novinky letos platí i pro sezónní práce v zemědělství, kde se zvýšil limit pro odpracované hodiny.

Výdělky jsou různé, v žádném případě ale nesmí klesnout pod 134 korun (hrubého) na hodinu. Souvisí to se zvýšením minimální mzdy v roce 2026. V praxi si studenti mohou vydělat kolem 150 až 180 korun na hodinu, u některých brigád i přes 200.

Obsah

Točení zmrzliny a práce ve stáncích

Nabídky práce se v létě pravidelně rozrůstají o typicky letní brigády. Patří mezi ně oblíbené točení zmrzliny, obsluhování ve stánku či v restauraci. Hodí se hlavně pro ty, kteří se dobře cítí mezi lidmi, umějí pracovat rychle i ve stresu a nevadí jim letní horka. Podle toho, o jakou lokalitu jde, může být výhodou angličtina, aspoň na základní úrovni.

Prodavač/ka zmrzliny, Praha 1

  • firma Amorino
  • Hodinová mzda: 150-235 Kč
  • Další informace: Práce na směny s plánováním 14 dní dopředu, obsluha zákazníků, práce s pokladním systémem, AJ na mírně pokročilé úrovni.

Brigády pro středoškoláky

  • Možnost práce v létě mají letos poprvé i studenti, kterým je 14 let. Podmínkou je písemný souhlas rodičů a rozsah práce maximálně 35 hodin týdně a 7 hodin denně.
  • 14letí smějí pracovat jen o hlavních prázdninách. Naopak od 15 let už toto omezení neplatí.
  • Středoškoláci mohou vybírat z poměrně široké nabídky prací. Z těch, které uvádíme, se omezení 18+ týká práce plavčíků. Zaměstnavatel může omezit i práci s hotovostí, protože student mladší 18 let nemůže podepsat dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty. Typicky např. mladší student může obsluhovat v restauraci, ale nemůže kasírovat.
  • Většina inzerátů pro středoškoláky nabízí práci od 15 let. Může to být i proto, že zaměstnavatelé při formulaci dosud nezohlednili možnost práce 14letých. Mladším 15 let doporučujeme takového zaměstnavatele kontaktovat, zda je práce otevřená i pro 14leté studenty.

Obsluha stánku se zmrzlinou, Praha 4

  • firma Mars Delivery
  • Hodinová mzda: 160-200 Kč
  • Další informace: Nový stánek se zmrzlinou na Chodově, ochota pracovat i o víkendech, hledají se brigádníci na pokrytí celé letní sezóny, podíl na obratu firmy.

Prodej trdelníků, Praha 1

  • firma 21 Consult Group
  • Hodinová mzda: 150-200 Kč
  • Další informace: Obsluha stánku s trdelníky, zmrzlinou a kávou v centru Prahy. Zaměstnavatel uvádí, že v centru bývá vysoké spropitné, které zůstává brigádníkům. Nutností je angličtina aspoň na základním stupni.

Obsluhu stánků s občerstvením či zmrzlinou hledají samozřejmě i jinde než v Praze. Namátkou jsme našli lokality jako Otrokovice, Veselí nad Lužnicí nebo Seč. Oproti Praze je inzerovaný výdělek nižší, dosahuje maximálně 165 Kč na hodinu.

Kde se v Praze vykoupat zdarma? Nechte se ve vedru rozpustit s výhledem na Pražský hrad

Úklidové práce

Turistická sezona s sebou přináší i větší nabídku různých pomocných a úklidových prací. Oproti prodeji občerstvení je ocení hlavně introverti, kterým davy nedělají dobře. Mohou být ale fyzicky náročné. Bonusem je, že se někdy podíváte tam, kam byste se jinak nedostali.

Například firma Simacek hledá v tuto chvíli pracovníky na úklid na Pražském hradě. Pracovní doba je 6-10 hodin, mzda 160 až 170 Kč na hodinu. Lidi na výpomoc hledá také firma zajišťující úklid ČVUT. Další možností je úklid společných prostor domů v Praze 5 nebo úklid kanceláří, kde se částky pohybují až k 200 korunám.

Úklid je práce, která se nejsnadněji hledá i mimo Prahu či turistické destinace. Peníze se ale většinou pohybují níž než v gastru, bývá to kolem 140 až 160 korun. Lepší platové podmínky se zpravidla najdou u úklidu domácností, na ty lze ale spíš než na stránkách personálních agentur natrefit na sociálních sítích nebo prostě přes známé.

Plavčík. Ilustrační obrázek

Propagace

Nadstandardní výdělky se dají čekat v oblasti propagace a reklamy. Hostesky a promotéry hledají nyní například v Praze 5 a v Plzni, vydělat se dá až 250 korun na hodinu. Podmínkou je nejen plynulá čeština, ale i angličtina na dobré úrovni.

Hostesky k propagaci výrobků shánějí v současnosti v Praze 4 a v Olomouci, hodinová mzda je do 230 korun plus bonusy. Pro hledání brigády v tomto oboru je důležité sledovat nabídky i na sociálních sítích a rychle na ně reagovat. Velmi často chtějí zaměstnavatelé vidět i fotografii.

Na východním cípu Štvanice vyrostl obří proužkatý stan. Víme, co se tu děje

Nabídka v tomto segmentu je rozmanitá, v době přípravy tohoto článku se hledaly hostesky pro dětské akce, pro prezentaci lega, pro ochutnávku či na nejrůznější sportovní akce.

Studenti, daně a odvody

  • I studentů na brigádách se týká daň a také povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Rozhoduje typ pracovního vztahu.
  • Nejčastěji jde o DPP (dohodu o provedení práce) nebo DPČ (dohodu o pracovní činnosti). U DPP na sezonní práce v zemědělství letos platí některé novinky.
  • Zdravotní a sociální pojištění se platí až od částky 4 500 Kč měsíčně u DPČ a 12 000 Kč měsíčně u DPP. O odvod pojištění by se měl postarat zaměstnavatel. Dohody uzavřené s jedním zaměstnavatelem se sčítají.
  • Daně platí i studenti, díky malým výdělkům a slevě na poplatníka jim ale mohou vyjít nulové.
  • Důležité je podepsat tzv. růžové prohlášení (prohlášení poplatníka daně z příjmů), které zaměstnavateli umožní uplatňovat na studenta slevu už během roku. To může vést k tomu, že mu v důsledku žádnou daň nestrhne.
  • Růžový formulář je ale možné mít v jednom měsíci podepsaný jen s jedním zaměstnavatelem, ne s více současně.
  • Bez růžového prohlášení může student získat zaplacenou zálohu na dani při nízkém výdělku zpět až další rok – a to díky vyplnění a podání daňového přiznání, kde si slevu na poplatníka uplatní zpětně. DP se vyplatí podat i při práci pro více zaměstnavatelů najednou.
  • Daňové přiznání může studentům přinést zpět tisíce uhrazené na dani. Málokdo z nich ale ví, kdy a jak ho podat, a tak o peníze zbytečně přichází. Daňové přiznání se podává do 1. 4. následujícího roku.
Drobnou nevýhodou občerstvení je jeho otevírací doba. Zatímco koupaliště...

Koupaliště

Brigáda na koupališti zní jako ta pravá práce na léto. V Praze 10 právě shánějí člověka do bistra koupaliště Slavia. Hodinová mzda je 250 až 300 korun a pozice je otevřená i pro studenty, v tomto případě to ale chce zkušenosti s vařením. Součástí práce je i příprava jídel, jako je smažený sýr, kuřecí gyros nebo nachos.

Dalším typem brigády na koupališti je pozice plavčíka. I když název zní lákavě, peníze nebývají nijak zvlášť vysoké. Zpravidla je k nim ale bonus v podobě slevy na občerstvení a volné nebo zlevněné vstupy. Nutností je absolvovat záchranářský kurz, který zajistí zaměstnavatel. V Praze bývají brigády pro plavčíky vypsané na koupališti Kolovraty, v Podolí, v Motole nebo v Říčanech u Prahy v centru Na Fialce. Většina z těchto míst byla už ale začátkem června obsazená.

Koupaliště Stírka a Ládví letos začaly s hledáním posil na letní sezonu už v dubnu. Podle informace, kterou zveřejnily na FB, budou od června potřebovat nejen plavčíky, ale i pokladní.

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

McDonald’s, KFC, Burger King a Bageterie Boulevard

Oblíbenou studentskou prací je ta ve známých řetězcích rychlého občerstvení. Výhodou je, že tyto podniky jsou většinou dobře připravené na nové lidi, které musejí zaškolovat. Nevýhodou je poměrně nízký výdělek a o prázdninách také „tlačenice“ o dobré směny. Naopak kdo holduje rychlému občerstvení, ocení slevu na jídlo a nápoje, která je například v McDonaldu 50 %.

Kolik se dá vydělat?

Při práci na DPP s hodinovou mzdou 160 korun si studenti do 18 let mohou vydělat za červenec maximálně 29 440 korun hrubého. Po odečtu povinných odvodů na pojištění je to 26 025 Kč čistého. Daň pracovník platit nebude, pokud podepíše růžové prohlášení a pokud během roku nemá už jiný výdělek.

Pozn: V příkladu uvažujeme pracovníka ve věku 15-18 let, u kterého je ze zákona omezena práce na max. 40 hodin týdně a maximálně 8 hod/den. U 14letých je týdenní limit 35 hodin a denní 7 hodin, výsledná částka by proto byla nižší. Čistá by dosáhla 21 772 Kč.

  • McDonald’s platí v Praze a dalších větších městech většinou 150 Kč na hodinu, našli jsme i nabídky na 160 a výjimečně na 169 Kč na hodinu. V menších městech, jako je třeba Jindřichův Hradec, je strop 150.
  • KFC na svých stránkách hodinovou mzdu nezveřejňuje, v minulosti se pohybovala lehce níže než výdělek v McDonaldu.
  • Burger King podle aktuálních inzerátů nabízí 145 korun za hodinu práce. Nabídky se týkají liberecké pobočky v OC Forum a pražské na Letišti Václava Havla.
  • Bageterie Boulevard uvádí ve svých inzerátech částky pro plný nebo částečný úvazek. Aktuálně platnou nabídku s hodinovou mzdou pro brigádníky se nám nepodařilo najít. V uplynulé části roku hledal tento řetězec brigádníky v Praze za 145 korun nebo za 150 korun (na Zličíně).

Five Guys a další fastfoody v Česku: Co umí každý z nich nejlépe?
McDonalds Kozomín. Středočeský kraj. Provoz rychlého občerstvení se...

Práce pro spolky

V hlavním městě se nachází spousta spolků, které se věnují osvětové, charitní nebo vzdělávací činnosti. Někdy shánějí posily právě přes prázdniny a upřednostňují mladé lidi, kteří budou mít blízko k jejich klientům. Brigádníky od 15 let hledá v tuto chvíli například spolek Lepší začátek, který se zaměřuje na pomoc dětem z dětských domovů. Nabízí až 250 korun na hodinu, rozumnou pracovní dobu a možnost být součástí smysluplného projektu.

Studenti, kterým jde víc o zkušenosti než o výdělek, mohou nabídnout své síly neziskovkám, jako je třeba Člověk v tísni, který nyní hledá dobrovolníky na více pozic. V tomto článku se ale zaměřujeme hlavně na výdělečnou činnost.

Orientační hodinová mzda u nejčastějších letních brigád
KategoriePozicePrůměrná sazba (Kč/h)
Prodej zmrzlinyProdej točené zmrzliny v Přerově150
Obsluha zmrzlinového stánku v Brně150
Prodej zmrzliny a kávy v Praze165
Občerstvení a restauraceVýpomoc ve stáncích s občerstvením165
Pomocná síla do kuchyně160
Obsluha v restauraci nebo bistru175
Kavárny a cukrárnyBarista junior nebo pomocná obsluha160
Prodej zákusků a kávy165
Koupaliště a bazényPokladní na koupališti160
Obsluha bufetu170
Plavčík185
Úklid a pomocné práceÚklid hotelů a penzionů160
Údržba areálů a kempů155
Doplňování zboží v obchodech165

Pozn.: Data v tabulce byla zpracována pomocí AI podle údajů v inzerátech nabízených na internetu v době přípravy tohoto článku.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a následného oteplení vytvořila v lesích ideální klima, které doslova probudilo podhoubí k životu. Podle...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků

Zastávky na znamení, kočárky a tlačítka... Umíte je správně používat?

Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není sám. Pražská integrovaná doprava připravila malý manuál cestujícího, který s nadsázkou vysvětluje,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Začíná léto a s ním i obří stavba u letiště. Neriskujte, že vám kvůli kolonám uletí letadlo

V následujících měsících bude v okolí letiště probíhat přestavba křižovatky...

Míříte na dovolenou a ta začíná na Letišti Václava Havla v Praze? Tak zbystřete, hlavně pokud jedete na letiště autem, nebo taxíkem. Těsně před ním totiž už nějakou dobu probíhá přestavba...

Železnice na letiště vstupuje do nové etapy. Kvůli protestům zmizí ze Střešovic plánovaný komín

Architektonický návrh terminálu Dlouhá Míle od společnosti Pavlíček Hulín...

Přípravy klíčové části železnice z centra hlavního města na Letiště Václava Havla pokračují. Projekt několika kilometrů dlouhého tunelu pod Střešovicemi vstupuje do další fáze povolování a...

Ve stanici Budějovická srazila souprava metra člověka. Část linky C stojí

Ve stanici metra B Budějovická zasahuje policie. (10. června 2026)

Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C nejezdí metro. Ve stanici Budějovická totiž srazila před půl osmou souprava člověka, informovala policie. Cestující mohou využít náhradní...

10. června 2026  20:02,  aktualizováno  20:10

Husa na provázku pátrá po zdrojích síly, která pomáhá překonat nejtěžší chvíle

Husa na provĂˇzku pĂˇtrĂˇ po zdrojĂ­ch sĂ­ly, kterĂˇ pomĂˇhĂˇ pĹ™ekonat nejtÄ›ĹľĹˇĂ­ chvĂ­le

Po zdrojích síly, která lidem pomáhá překonat nejtěžší chvíle, pátrá brněnská Husa na provázku v nové inscenaci Everybody Hurts. Vychází ze skutečných příběhů...

10. června 2026  17:50,  aktualizováno  17:50

Na kopci Špičák v České Lípě přibyly nové stezky, lavičky i výtvarná díla

ilustrační snímek

Nové stezky, místa k odpočinku i výtvarná díla nabízí nově příměstský les na kopci Špičák v České Lípě. Obnova oblíbeného cíle místních i turistů přišla na víc...

10. června 2026  17:43,  aktualizováno  17:43

Ochranáři představí v Plzni invazní rostliny a živočichy

ilustrační snímek

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) představí ve čtvrtek v centru Plzně invazní druhy rostlin a živočichů. Lidé se dozvědí, proč jsou pro přírodu...

10. června 2026  17:39,  aktualizováno  17:39

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

S ochranou proti povodni v Ostravě-Nové Vsi pomůžou mobilní uzávěry podjezdů

ilustrační snímek

Ostrava dala 680.000 korun na prostředky, které pomůžou s ochranou proti povodni v městském obvodu Nová Ves. Jde například o mobilní uzávěry podjezdů. ČTK to...

10. června 2026  17:29,  aktualizováno  17:29

Porota vybrala vítěze soutěže na přeměnu Staré osady v brněnských Židenicích

ilustrační snímek

Vítězem urbanistické soutěže na proměnu Staré osady v brněnských Židenicích se stal ateliér schwerpunkt. Návrh podle poroty ukazuje, že z vytíženého...

10. června 2026  17:27,  aktualizováno  17:27

Nové výstavy v Horácké galerii se věnují i novoměstské veřejné zeleni

ilustrační snímek

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě na Žďársku dnes otevřela dvě výstavy. Přiblíží práce Romana Muselíka, Ireny Armutidisové a Barbory Lungové, která si...

10. června 2026  17:14,  aktualizováno  17:14

Brněnský Bílý kruh bezpečí měl loni více osobních konzultací, téměř 750

ilustrační snímek

Brněnské pobočce organizace Bílý kruh bezpečí, která pomáhá obětem kriminality, v posledních letech stoupá počet osobních konzultací s klienty. Loni jich bylo...

10. června 2026,  aktualizováno 

V Jizerských horách se za 33 milionů proměnil zchátralý dům v infocentrum

ilustrační snímek

V Jizerských horách přibylo infocentrum, patří do sítě Domů přírody. Vzniklo přestavbou zchátralého horského domu za 33 milionů korun. Je v osadě...

10. června 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

Městská policie Ostrava pořídí paralyzéry a drony za 1,6 milionu korun

ilustrační snímek

Ostrava uvolnila 1,6 milionu korun na nákup dvou dronů a čtyř elektrických paralyzérů s výcvikovým trenažérem pro městskou policii. Magistrát tak chce posílit...

10. června 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Plzeň chce být Evropským hlavním městem dobrovolnictví pro rok 2028

ilustrační snímek

Plzeň kandiduje na titul Evropské hlavní město dobrovolnictví 2028. Usilují o něj i další tři evropská města, z Itálie, Španělska a Dánska. Jestli titul...

10. června 2026  16:45,  aktualizováno  16:45

Kam na pétanque v Praze zdarma? Těchto 7 míst si oblíbí začátečníci i profíci

Petanque

Pétanque už dávno není jen francouzskou specialitou. Společenská hra se stala oblíbenou také v Česku a v Praze tak najdete řadu veřejně přístupných hřišť, kde si můžete zahrát zdarma s přáteli i...

10. června 2026  18:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.