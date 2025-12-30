Melodio vítá zimu
- 6. ledna
- 18:00–19:30
- Kulturní centrum Velký mlýn
Hudebně-literární večer vznikl jako osvětový projekt, který ukazuje, jak lidé s hendikepem dokážou inspirovat svým talentem. Literární texty autorů s postižením hudebně doprovodí zpěvačka Shimona spolu s kytaristou Davidem Fidlerem. Součástí programu je také prostor pro otázky a otevřenou debatu o každodenním životě lidí s hendikepem. Akce klade důraz na porozumění, setkávání a citlivé bourání předsudků.
Ornitologická vycházka
- 17. ledna
- 8:30–11:00
- Zoo Praha
Zoo Praha zve na komentovanou vycházku k břehům Vltavy, kde v zimním období zimuje řada druhů vodních ptáků. Účastníci se dozvědí například to, jak ptáci přežívají chladné měsíce, čím se živí a jak je možné je pozorovat bez rušení. Sraz je v 8:30 u hlavního vchodu do zoo, vycházku povede ornitolog Martin Smrček.
KineDok uvádí: Modrý pelikán
- 20. ledna
- 18:00–19:20
- Kulturní centrum Vozovna
Ve Vozovně startuje pravidelné promítání současných dokumentárních filmů. Úvodním titulem je snímek Modrý pelikán, který kombinuje animaci s dokumentárními postupy a vrací se do Maďarska po rozpadu Sovětského svazu. Doba nově nabyté svobody kontrastuje s ekonomickou realitou, kdy si cestování může dovolit jen málokdo. Příběh sleduje skupinu přátel, kteří přijdou na způsob falšování jízdenek. Z drobného podvodu se postupně stává fungující byznys.
Hybrid Session
- 22. ledna
- 19:30–23:00
- Kampus Hybernská
Hybrid Sessions patří k pravidelným hudebním událostem Kampusu Hybernská. Večer zahajuje improvizační vystoupení dvou hudebníků, kteří spolu dosud v dané sestavě nehráli a přicházejí z odlišných hudebních scén. Tentokrát se představí trumpetistka Štěpánka Balcarová a Jan Trojan pracující s objekty a elektronikou. Po koncertu následuje otevřená jam session přístupná hudebníkům napříč žánry.
|
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Kluziště na Barrandově
- leden–únor
- denně 14:00–20:00
- Chaplinovo náměstí 615, Praha 5
Venkovní kluziště v areálu Základní a mateřské školy Barrandov nabízí možnost bruslení pro děti i dospělé. Ledová plocha o rozměrech 10 × 20 metrů je doplněna půjčovnou bruslí, stánkem s občerstvením a sociálním zázemím. Ve všední dny je kluziště vyhrazeno školám od 8 do 14 hodin, veřejnost může led využívat každý den odpoledne a večer.
|
Bruslení o vánočních svátcích v Praze? Veřejná kluziště mají otevřeno