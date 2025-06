Po Praze se dá velmi úspěšně pohybovat i v dešti, aniž by člověk zmokl na kost. Vždy se dá vymyslet přesun po městě tak, abyste většinu času strávili pod střechou – v metru, v podloubí či v nákupní pasáži. Zkuste třeba využít stanici metra Můstek pro přesun po Václavském náměstí pod střechou. Sjedete do metra na Můstku a projdete celou stanicí, abyste se vynořili až za Jindřišskou ulicí, kde se opět můžete ukrýt v blízké pasáži. Projdete Luxorem a ocitnete se v Opletalově ulici. Samozřejmě je možné i popojet jednu stanici na Muzeum a vyjet z metra výtahem až téměř u rozhlasu na Vinohradské třídě, kde se můžete schovat v Radiocafé. Škoda, že mnoho domů s klasickým podloubím podlehlo asanaci v 19. století. Například Uhelný trh se dal celý obejít, aniž by na vás padla kapka. Jak to v Praze dříve vypadalo, si můžete zkusit představit na Havelském trhu – celá strana Havelské ulice je kryta podloubím dodnes.

Při dešti je možné se uchýlit do nesčetných kaváren. Doporučuji například Café Louvre, kde se dobře najíte a napijete. Čekání na lepší počasí si tam můžete ukrátit kulečníkem, šachy, nebo vyzkoušet starožitný stolní hokej. Abyste cestou do kavárny nezmokli, doporučuji přijet metrem či tramvají na stanici Národní. Projděte pod střechou Quadriem, poté Májem, a nakonec přeběhnete jen asi 40 metrů přímo do kavárny – takže si na vás vlezlý déšť nepřijde. Jen si ve foyer podniku protřepete vlasy, abyste vyklepali pár kapek deště.