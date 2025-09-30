Co by asi stihl napsat Egon Ervin Kish, kdyby s karamelovým latéčkem bez kofeinu pouze běhal z bodu A do bodu B? Básníci a umělecká avantgarda naopak měla v pražských kavárnách pracoviště a v jedinečné atmosféře kavárenské pospolitosti vznikaly myšlenky, které určovaly ducha své doby.
Není náhodou, že většinu z nich s oblibou navštěvoval právě Egon Ervin Kisch, spisovatel a otec investigativní žurnalistiky. A protože tenhle druh investigativy mě fakt baví, rozhodla jsem se tentokrát jít neskromně chvíli po jeho stopách.