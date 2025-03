Tip na neděli Poznávací hra Pražské věže se koná v neděli 23. března. Start je v 10 hodin na balkoně Nuselské radnice. Cílem není rychlost, jde pouze o to prožít příjemný den. Naučit se znát věže jménem a obohatit se o jejich příběhy.

Naučit se znát věže jménem a obohatit se o jejich příběhy. Kromě vyšehradské baziliky sv. Petra a Pavla se účastníci v neděli v rámci procházky podívají například i do Podolské vodárny a jejího muzea nebo do vršovické vodárenské věže v Michli. Zde bude v sobotu probíhat od 17 hodin předregistrace. Do hry je nutné se předem přihlásit. Jak na to, zjistíte na webu Prazske-veze.cz.