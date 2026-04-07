Start i cíl je tentokrát ve sportovním areálu Gutovka nedaleko stanice metra Strašnická. Odtud se účastníci vydají za věžemi, které tvoří charakteristickou siluetu metropole. Součástí vycházky jsou ale i další zajímavé objekty.
Na trase je například Plynárenské muzeum nebo Trmalova vila. Chybět nebude ani návštěva kostelů v Záběhlicích, Hostivaři či ve Vršovicích. Lákadlem je také farma Toulcův dvůr.
Speciálním bodem programu je i možnost vystoupat na Žižkovskou věž, kam je vstup v rámci startovného za zvýhodněných 150 korun.
Jak hra probíhá
Cílem hry není rychlost. Organizátoři připomínají, že jde především o příjemně strávený den, poznání příběhů jednotlivých věží a obohacení o historii míst, kolem kterých běžně jen procházíme. Stanoviště je možné procházet v libovolném pořadí, přesouvat se lze pěšky, na kole i MHD. Během dne hráči zdolají řadu schodů, ale také si procvičí orientaci a postřeh.
Na startu účastníci obdrží mapu se zakreslenými stanovišti, startovní průkaz a přehled úkolů. Na jednotlivých místech si průchod označí razítkem či jiným symbolem a zapisují odpovědi na otázky.
Přihlášky jsou otevřeny na webu prazske-veze.cz. Startovné zahrnuje vstupy na většinu stanovišť a v cíli čeká na každého účastníka drobná odměna.