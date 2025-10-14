Kam v Praze o víkendu? Vydejte se na dobrodružnou hru do zahrad pod Pražským hradem

Marek Hýř
Marek Hýř
  20:00aktualizováno  18. října 14:33
Je to takový orientační závod, ve skutečnosti ale rychlost nehraje takovou roli. Cílem je prožít hezký den v méně známých koutech Prahy a ještě se k tomu něco dozvědět. Hra s názvem Pražské věže z pražských zahrad tentokrát hráče zavede do okolí Pražského hradu.
Při hře můžete pozorovat zahrady kolem Hradu doslova v jiném světle. | foto: Luboš Bárta

Hráči se podívají například do Ledeburské zahrady, do Malé Pálffyovské zahrady nebo do Malé Fürstenberské zahrady. Lákadlem je mimo jiné také to, že se hráči do zahrad podívají večer, tedy v čas, kdy to není tolik běžné.

Součástí trasy ale nejsou jen zahrady. Zájemci mohou nahlédnout například také na balkon uměleckého prostoru Kunsthalle na Klárově.

Start hry je u vstupu do Zahrad pod Pražským hradem z Valdštejnské ulice číslo 14, zhruba 300 metrů od stanice metra Malostranská.

Na startu obdrží hráči mapu se zakreslenými kontrolními stanovišti, úkoly a startovní průkaz pro označení průchodu zahradami. Sami podle mapy postupují kontrolními body a plní naučné či rozhlížecí úkoly.

Průběh

  • Hra se koná dva dny, stihnout projít trasu je ale možné i za jeden den.
  • Start je v malostranské zahradě na adrese Valdštejnská 14. V neděli
    (19. října) se startuje od 10 hodin. Cíl je do 20 hodin tamtéž. V pondělí
    (20. října) se startuje až od 14 hodin.
  • Na hru je potřeba se přihlásit na prazske-veze.cz. Startové na osobu je 300 korun.
