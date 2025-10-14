Hráči se podívají například do Ledeburské zahrady, do Malé Pálffyovské zahrady nebo do Malé Fürstenberské zahrady. Lákadlem je mimo jiné také to, že se hráči do zahrad podívají večer, tedy v čas, kdy to není tolik běžné.
Součástí trasy ale nejsou jen zahrady. Zájemci mohou nahlédnout například také na balkon uměleckého prostoru Kunsthalle na Klárově.
Na startu obdrží hráči mapu se zakreslenými kontrolními stanovišti, úkoly a startovní průkaz pro označení průchodu zahradami. Sami podle mapy postupují kontrolními body a plní naučné či rozhlížecí úkoly.
Průběh