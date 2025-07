Přinášíme tipy na neobvyklé způsoby, kam se v našem hlavním městě schovat před vedrem a zažít něco nevšedního. A cestou si dopřejte pořádnou porci zmrzliny!

Ledové osvěžení v srdci Prahy

Pokud hledáte skutečně extrémní ochlazení spojené s nevšedním zážitkem, tím pravým místem je ledový bar.

Ice Pub Prague

Kde: Smetanovo nábřeží 198/1, Praha 1

MHD: zastávka Karlovy lázně (tramvaj 2,12, 17,18)

Představte si, že vstoupíte do světa, kde je všechno z ledu, a to včetně stěn, stolů, a dokonce i sklenic, ze kterých pijete. Tento ledový bar nabízí unikátní atmosféru a pravidelně obměňované ledové sochy, které vás zaručeně ohromí. Obléknou vás zde do termobundy a rukavic, takže se nemusíte bát, že byste prochladli. V Ice Pub Prague na vás totiž čeká teplota -7 °C.

Kryoterapie: Extrémní chlad pro zdraví i osvěžení

Pro ty, kteří se nebojí jít do extrémů a touží spojit ochlazení s benefity pro tělo, jsou tu kryocentra a kryosauny.

Kryocentrum Praha

Kde: Imrychova 984/27, Praha 4

MHD: metrem C na Kačerov a dále autobusem 139, 150 nebo 157 do zastávky Hasova

Pozn.: do 5. 7. mimo provoz, funguje od 6.7.

První pražské kryocentrum s poláriem nabízí celotělovou chladovou terapii při teplotách -110 až -130 °C. Ačkoliv to zní drasticky, krátký pobyt v takto extrémním chladu pomáhá regeneraci, zmírňuje bolest a posiluje imunitu. A horko vám tu rozhodně nebude.

Kryosauna Praha

Kde: Radlická 298/105 Praha 5

MHD: metro B Radlická, příp. tramvaj 7 Radlická

Alternativou k celotělovému poláriu je kryosauna, která nabízí lokální kryoterapii. Je to účinná metoda regenerace a relaxace, která pomáhá tělu zotavit se z fyzické námahy a zároveň poskytuje okamžité osvěžení.

Brusle v létě? Proč ne

Kdo by chtěl v parném létě sportovat? Na běh je horko, na kolo je horko… Ale co bruslení na ledu?

Ice Arena Kateřinky

Kde: Ke Kateřinkám 2423/2a, Praha 11

MHD: zastávka Ke Kateřinkám, bus 122, 136, 213

Ice Arena v Kateřinkách a Letňanech láká na led po celý rok. Navíc teď v létě nabízí veřejné bruslení za ještě lepší ceny! Rozjeďte to na bělostné ploše, která vás rozhodně nenechá ledově klidnými. Užít si můžete veřejné bruslení, ale také třeba bruslení s trenérem, který vybrousí vaše piruety do dokonalosti. Ice Arena nabízí také zajímavé kroužky krasobruslení a ledního hokeje.

Mrazivá historie a chládek v podzemí

Některé z nejchladnějších pražských míst se skrývají hluboko pod zemí, a navíc nabízejí fascinující pohled do naší minulosti.

Stará čistírna odpadních vod v Bubenči

Kde: Papírenská 199/6, Praha 6

MHD: zastávka Praha Bubeneč (bus 131), zastávka Zelená (tramvaj 8, 18)

Tento historický objekt z let 1901 až 1906 je technickým unikátem a zároveň skvělým útočištěm před letním žárem. Prohlídky Staré čistírny odpadních vod vás zavedou do rozsáhlých podzemních prostor, kde vás čeká také jízda na prámu po jedné z podzemních nádrží. Prožijte fascinující výlet do industriální historie Prahy.

Útočiště v podzemním labyrintu

Rychlý únik z rozpálených ulic nabízí také jedno místo, které Pražané berou jako samozřejmost, a přitom je to vlastně takový obří podzemní kryt před vedrem. Ano, pražské metro!

Sestupte pár desítek metrů pod zem a rázem se ocitnete v chladnějším prostředí, které je osvěžující oproti přehřáté povrchové dopravě. Zaručeně vás ovane silný vítr od přijíždějící soupravy. A rovnou tento zážitek můžete spojit s užitkem a dojet třeba do práce.

Užijte si příjemný chládek, ať už se vydáte do metra, na brusle, nebo třeba do ledového baru.