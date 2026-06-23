Příjemné osvěžení nabízí například zimní stadion. V Ice Areně v Kateřinkách nebo Letňanech si mohou lidé zabruslit i během letních měsíců a na chvíli zapomenout na tropické teploty venku.
Pokud nejste sportovec, vyrazte do centra Prahy, kde se nachází bar Ice Pub Prague. Návštěvníci se zde ocitnou v prostředí s teplotou kolem minus sedmi stupňů Celsia. Z ledu jsou stěny, stoly i sklenice. Pro vstup dostanou lidé termobundy a rukavice.
Chlad může i léčit
Ještě větší chlad zažijí zájemci v pražských kryocentrech. V takzvaném poláriu se teplota pohybuje mezi minus 110 až minus 130 stupni. Krátký pobyt v extrémním chladu má podle provozovatelů podpořit regeneraci organismu a zároveň nabídne rychlou úlevu od letního horka.
Chládek se skrývá také pod zemí. Stará čistírna odpadních vod v Bubenči láká na prohlídku historických podzemních prostor, kde je i během horkých dnů příjemně.
Rychlý únik před vedrem nabízí i místo, které Pražané často berou jako samozřejmost – metro. Stačí sejít několik desítek metrů pod zem a rozdíl oproti rozpáleným ulicím je okamžitě znát.