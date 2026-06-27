Kam v Praze v červenci zadarmo? Letní kina, velký folklorní festival i sraz milovníků Vesp

Tereza Hrabinová
Tereza Hrabinová
  12:58
Sledovat Metro na Googlu

Fotogalerie2

Pražské folklorní dny | foto: Alexander Berezin

Prázdniny v Praze nemusí znamenat prázdnou peněženku. V červenci můžete zdarma navštívit folklorní festival s účastníky z celého světa, literární večery na lodi, výstavu České národní banky nebo některé z letních kin pod širým nebem. Vybrali jsme akce, za které nezaplatíte ani korunu.

Obsah

Knihovna na vlnách

  • Termíny: 7., 9., 14. a 16. července, vždy 19:00–22:00
  • Místo: (A)Void Floating Gallery

Multižánrový festival Městské knihovny v Praze na palubě (A)Void Floating Gallery propojí literaturu, sociální vědy, divadlo i hudbu.

7. července: Psaní jako ultimátní záležitost

  • Festivalový večer bude patřit básníkům, kteří psaní chápali jako krajní zkušenost, iniciační cestu i zápas s vlastním vědomím. Průvodcem večera bude básník a editor Robert Janda, jehož tvorba i editorská práce se dlouhodobě věnují experimentální a spirituálně laděné poezii.

9. července: Umění, co mi dáš?

  • Může se z potřeby tvořit stát závislost? Na tuto otázku se zaměří setkání s výtvarnicí, perkusistkou a zpěvačkou Alžbětou Josefy a grafickým designérem Martinem Poláčkem. Diskusi povede specialistka na vizuální identitu a redakční design Martina Stará.

14. července: Udělám, co mi řekneš, AI?

  • Filosof Ondřej Krása se zaměří na otázku, zda může umělá inteligence představovat existenční hrozbu a jak proměňuje současnou společnost.

16. července: Nemůžu se zastavit

  • Závěrečný festivalový večer propojí téma pohybu, neklidu a posedlosti chůzí s literaturou a básnickým vnímáním světa. Hosty budou básníci Vít Janota, Josef Straka a Jakub Řehák, pro něž je chůze důležitou součástí tvůrčího procesu.

Pražské folklorní dny

  • Datum: 16.–18. července
  • Místo: Ovocný trh a náměstí Republiky

Pražské folklorní dny patří k největším folklorním festivalům ve střední Evropě. Letos se představí více než 60 hudebních a tanečních souborů z Evropy, Asie, Jižní Ameriky i Afriky.

Součástí programu budou vystoupení inspirovaná lidovými tradicemi jednotlivých zemí a regionů. V sobotu festival vyvrcholí tradičním průvodem účinkujících centrem Prahy, který začne i skončí na Staroměstském náměstí.

Pražské folklorní dny

Pragovespa

  • Datum: 17.–19. července
  • Místo: HG Sportcentrum Troja

Patnáctý ročník setkání majitelů a příznivců legendárních italských skútrů Vespa přiláká do Prahy návštěvníky z Česka i zahraničí.

Největší vespařský sraz v České republice se letos uskuteční netradičně až v červenci. Návštěvníci si budou moci prohlédnout desítky strojů a setkat se s komunitou fanoušků ikonické značky, která brázdí silnice už od roku 1946.

PragoVespa 2022

Putovní výstava Návštěvnického centra ČNB

  • Termín: do konce července
  • Místo: Česká národní banka

Putovní výstava Návštěvnického centra České národní banky připomíná sté výročí jejího založení a představuje období let 1926 až 1950.

Návštěvníci se seznámí s osobnostmi, které se podílely na rozvoji banky, i s dobovými platidly odrážejícími složitou historii Československa. Expozice zároveň přibližuje, jak banka v proměnlivých podmínkách naplňovala svůj hlavní úkol: udržení stability československé měny.

Kam v Praze utéct před vedrem? Zkuste minus 130 stupňů, ledový bar nebo podzemí čistírnu

Letní kina

Léto v Praze tradičně patří také promítání pod širým nebem. Na několika místech metropole mohou diváci navštívit filmové projekce zdarma a užít si večer s kinem pod otevřenou oblohou.

Mezi pravidelně promítající místa patří například Letní kino Prahy 12, Letní kino MeetFactory nebo Letní kino Spirála. Zdarma promítá i Kinobus dopravního podniku.

Letní kino Prahy 12

Promítá každý čtvrtek na různých místech Prahy 12. Občerstvení je zajištěno, deky s sebou. V případě nepříznivého počasí se promítání ruší.

    • 2. července, 21:30, hřiště TJ TočnáMission: Impossible, Poslední zúčtování
    • 9. července, 21:30, hřiště TJ Tempo PrahaDream Team
    • 16. července, 21:30, louka pod Policejní akademiíPět švestek
    • 23. července, 21:30, oddechová louka u Vltavy v KomořanechPřání k narozeninám: Křtiny
    • 30. července, 21:15, hřiště TJ Sokol CholupiceŠviháci

Letní kino MeetFactory

Na dvoře smíchovské MeetFactory se promítá každou středu, vždy ve 21:30. Před filmem je možné zdarma navštívit aktuální výstavy v Galerii MeetFactory a Galerii Kostka. Na místě je k dispozici bar.

  • 1. červenceOld Joy
  • 8. červencePhorpa
  • 15. července – nepromítá se
  • 22. července La Haine
  • 29. červenceButthole Surfers: The Hole Truth And Nothing Butt

Letní kino Spirála

Promítá na zahradě DDM Spirála v Praze 8. V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají do divadelního sálu.

  • 9. července, 21:15 Šampión
  • 23. července, 21:00Říkají mi Lars
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...

KVÍZ: Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech

Chorvatsko

Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře znáte oblíbené dovolenkové destinace, slavné památky i zajímavosti z různých koutů Evropy. Tak si...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Záchranáři našli tělo mladíka v přehradě Hracholusky, zřejmě se utopil

Záchranáři našli tělo mladíka v přehradě Hracholusky. (28. června 2026)

Záchranářům se v neděli podařilo najít tělo mladíka, který se pravděpodobně utopil v přehradě Hracholusky. Pátrání trvalo od soboty.

28. června 2026  9:22,  aktualizováno  14:07

OBRAZEM: Punkáči dostali vodním dělem. Na rozžhaveném Mighty Sounds ale všichni dobrovolně

Multižánrový festival Mighty Sounds, jeden z největších svého druhu v Evropě, ...

Zase po roce se letiště Čápův dvůr změnilo ve festivalové městečko. Místo letadel sem najely tisíce punkáčů, vyznavačů ska, reggae či hardcore muziky na jeden z největších hudebních festivalů svého...

28. června 2026  13:52

Setkání dobrovolníků Open House Praha. Společné setkání - Afterparty na Habrovce, bylo i poděkováním za bezvadnou práci při organizaci prohlídek, ať už jako průvodců objekty, fotografů a spoustě...

vydáno 28. června 2026  13:27

Setkání dobrovolníků Open House Praha. Společné setkání - Afterparty na Habrovce, bylo i poděkováním za bezvadnou práci při organizaci prohlídek, ať už jako průvodců objekty, fotografů a spoustě...

vydáno 28. června 2026  13:27

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Setkání dobrovolníků Open House Praha. Společné setkání - Afterparty na Habrovce, bylo i poděkováním za bezvadnou práci při organizaci prohlídek, ať už jako průvodců objekty, fotografů a spoustě...

vydáno 28. června 2026  13:26

Nezapomeňte žít! Rocker Yungblud v Hradci budoval komunitu a vyzýval k pospolitosti

Britský rocker Yungblud uspořádal v hradeckém Parku 360 festival Bludfest. (27....

Britská rocková hvězda Yungblud v hradeckém Parku 360 na svém vlastním Bludfestu opečovával stále se rozrůstající komunitu fanoušků. Ti se v rekordní sobotní výhni ponořili do pohádkového světa...

28. června 2026  13:12

Litovel v horku mučí tajemný nesnesitelný zápach. Město vypnulo sušárnu kalů

Obyvatele Litovle dlouhou dobu za teplých dnů trápí zápach z kalových nádrží u...

S tropickými vedry opět sociální sítě zaplavily příspěvky naštvaných obyvatel Litovle o šířícím se nesnesitelném zápachu, kvůli kterému nemohou větrat ani posedět venku na zahradě. Starosta města...

28. června 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Přes 100 letadel na jednom letišti. Na sletu v Kunovicích padl rekord

101 elegantních létajících strojů na jednom místě. Na Sletu československých...

Ani žhavé počasí neodradilo stovky leteckých fanoušků, kteří se o víkendu sjeli, ale hlavně sletěli do Kunovic na Slet československých letadel. Pokud někdo potřeboval zchladit, zkropili ho hasiči...

28. června 2026  13:02

Provoz na dálnici D10 u M. Boleslavi omezila havárie motocyklu; dva zranění

ilustrační snímek

Dálnice D10 na 44. kilometru u Mladé Boleslavi ve směru na Turnov byla dnes dopoledne krátce uzavřená kvůli přistávání záchranářského vrtulníku po havárii...

28. června 2026  11:28,  aktualizováno  11:28

Hasiči zasahovali v Brně při požáru bytu, starší ženu bylo třeba resuscitovat

ilustrační snímek

Hasiči dnes likvidovali požár bytu v brněnské Oblé ulici v Novém Lískovci. Vynesli z něj starší ženu, kterou záchranáři resuscitovali, připojili ji na řízenou...

28. června 2026  11:03,  aktualizováno  11:03

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Závod Urban Challenge 2026 na Vyšehradě

vydáno 28. června 2026  12:32

Závod Urban Challenge 2026 na Vyšehradě.

vydáno 28. června 2026  12:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.