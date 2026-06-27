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Knihovna na vlnách
- Termíny: 7., 9., 14. a 16. července, vždy 19:00–22:00
- Místo: (A)Void Floating Gallery
Multižánrový festival Městské knihovny v Praze na palubě (A)Void Floating Gallery propojí literaturu, sociální vědy, divadlo i hudbu.
7. července: Psaní jako ultimátní záležitost
9. července: Umění, co mi dáš?
14. července: Udělám, co mi řekneš, AI?
16. července: Nemůžu se zastavit
Pražské folklorní dny
- Datum: 16.–18. července
- Místo: Ovocný trh a náměstí Republiky
Pražské folklorní dny patří k největším folklorním festivalům ve střední Evropě. Letos se představí více než 60 hudebních a tanečních souborů z Evropy, Asie, Jižní Ameriky i Afriky.
Součástí programu budou vystoupení inspirovaná lidovými tradicemi jednotlivých zemí a regionů. V sobotu festival vyvrcholí tradičním průvodem účinkujících centrem Prahy, který začne i skončí na Staroměstském náměstí.
Pragovespa
- Datum: 17.–19. července
- Místo: HG Sportcentrum Troja
Patnáctý ročník setkání majitelů a příznivců legendárních italských skútrů Vespa přiláká do Prahy návštěvníky z Česka i zahraničí.
Největší vespařský sraz v České republice se letos uskuteční netradičně až v červenci. Návštěvníci si budou moci prohlédnout desítky strojů a setkat se s komunitou fanoušků ikonické značky, která brázdí silnice už od roku 1946.
Putovní výstava Návštěvnického centra ČNB
- Termín: do konce července
- Místo: Česká národní banka
Putovní výstava Návštěvnického centra České národní banky připomíná sté výročí jejího založení a představuje období let 1926 až 1950.
Návštěvníci se seznámí s osobnostmi, které se podílely na rozvoji banky, i s dobovými platidly odrážejícími složitou historii Československa. Expozice zároveň přibližuje, jak banka v proměnlivých podmínkách naplňovala svůj hlavní úkol: udržení stability československé měny.
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Letní kina
Léto v Praze tradičně patří také promítání pod širým nebem. Na několika místech metropole mohou diváci navštívit filmové projekce zdarma a užít si večer s kinem pod otevřenou oblohou.
Mezi pravidelně promítající místa patří například Letní kino Prahy 12, Letní kino MeetFactory nebo Letní kino Spirála. Zdarma promítá i Kinobus dopravního podniku.
Letní kino Prahy 12
Promítá každý čtvrtek na různých místech Prahy 12. Občerstvení je zajištěno, deky s sebou. V případě nepříznivého počasí se promítání ruší.
Letní kino MeetFactory
Na dvoře smíchovské MeetFactory se promítá každou středu, vždy ve 21:30. Před filmem je možné zdarma navštívit aktuální výstavy v Galerii MeetFactory a Galerii Kostka. Na místě je k dispozici bar.
Letní kino Spirála
Promítá na zahradě DDM Spirála v Praze 8. V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají do divadelního sálu.