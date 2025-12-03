Mikuláš 2025 v Praze: Kam s dětmi a jak dnes přežívá tradice bez traumatu

Ivana Vaňkátová
Ivana Vaňkátová
  13:25
V pátek 5. prosince večer se centrum i periferie Prahy zaplní Mikuláši, čerty a anděly. Co potřebujete vědět o největší adventní nadílce? Máme pro vás rychlý přehled, tipy na pražské akce i objasnění, jak je to s pyrotechnikou a nočním hlukem.
Mikulášská nadílka v Praze (5. prosince 2023)

Mikulášská nadílka v Praze (5. prosince 2023) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Mikulášská nadílka v Praze (5. prosince 2023)
Krampusáci řádili i v Praze v okolí Karlova mostu. (5. prosince 2022)
V centru Prahy proběhla tradiční akce Čerti na Čertovce. Převážně rodiny s...
Krampusové řádili i v Praze kolem Karlova mostu.(5. prosince 2022)
5 fotografií

Mikulášská nadílka má hluboké kořeny sahající až do 4. století, kdy žil v oblasti dnešního Turecka biskup Nicholas z Myry, proslulý svou štědrostí k chudým.

Proč 5. prosince? Svátek sv. Mikuláše sice spadá na 6. prosince, ale v Česku a dalších zemích střední Evropy se slaví v předvečer. Podle staré tradice nový liturgický den začínal už při západu slunce dne předchozího. Návštěva 5. prosince je tedy jakýmsi zahájením svátečního dne.

Role čerta a anděla: Trojice symbolizuje rovnováhu. Mikuláš a anděl představují odměnu a spravedlnost, zatímco Čert je nutný protipól – symbol varování.

Mikulášská nadílka v Praze (5. prosince 2023)

Tipy na Mikulášské trasy a akce v Praze

Mikuláš, čert a anděl chodí k dětem domů, ale také se soustředí na veřejná prostranství. Skupiny se často přesouvají po frekventovaných trasách:

  • Centrum a trhy: Největší skupiny s nejpropracovanějšími kostýmy potkáte na Staroměstském a Václavském náměstí a v jejich blízkosti. Právě na Staroměstském náměstí proběhne od 16 hodin největší pražské setkání Mikulášů, čertů a andělů. Nebude chybět ani kapela a nadílka.
  • Dopravní uzly: Často jsou k vidění u vstupů do větších nákupních center a na frekventovaných místech u stanic metra (např. Anděl, Dejvická, I. P. Pavlova).
  • Městské akce: Větší, organizované akce s programem a často mírnějším čertem se pořádají na náměstích v jednotlivých městských částech. Zdejší čerti jsou domestikováni, nehrozí tak jejich utržení ze řetězů.
Krampusáci řádili i v Praze v okolí Karlova mostu. (5. prosince 2022)

Mikuláš v Zoo Praha: 5. prosince 2025 od 10 do 16 hod.

Po celé zoo budou chodit Mikuláš, anděl a čert a rozdávat dětem drobné dárky. Od 15 hodin si tyto postavičky nenechají ujít komentované setkání u ďáblů medvědovitých v Darwinově kráteru. Budete tam také?

Mikuláš na Kampě: 5. prosince 2025 od 16:30

Každoroční rozsvěcení vánočního stromečku na náměstíčku na Kampě pod Karlovým mostem je spojeno s mikulášskou nadílkou. Nebude chybět občerstvení, hasičské buřty a malostranský betlém.

Mikulášský les: 5. prosince od 16 do 19 hodin

Vydejte se na stezku lesem, kde budete pátrat po ztraceném Mikuláši. Cestou najdete čertíky, anděly i skřítky, a pokud splníte jejich úkoly, odměna vás nemine. Stezka začíná v areálu skautské klubovny DDM Praha 9 na adrese Větrušická 842.

Mikulášský vlak: 6. prosince od 14:30 do 18:30

Vydejte se s dětmi na mikulášský výlet speciálně vypraveným historickým vlakem! Pojedete z Prahy přes Jarov do Vraného nad Vltavou a zpět, vlakem bude procházet Mikuláš, čert a anděl.

Petardy a hluk: Co se v Praze (ne)smí

K mikulášskému večeru bohužel neodmyslitelně patří i hlučné petardy, dělobuchy a rachejtle, které mají za úkol podpořit dojem pekla na zemi. To ale v hlavním městě naráží na aktuální regulaci.

V centru Prahy proběhla tradiční akce Čerti na Čertovce. Převážně rodiny s...

Týká se zákaz pyrotechniky i petard?

Ano. V Praze platí obecně závazná vyhláška, která omezuje používání zábavní pyrotechniky na mnoha místech, včetně centra a v blízkosti nemocnic, domovů pro seniory a zvířecích obor.

  • Zákaz platí celoročně: Petardy, dělobuchy i rachejtle spadají pod zábavní pyrotechniku a nesmí se používat ve většině obydlených částí Prahy, zejména pak v památkové rezervaci, na náplavkách a ostrovech. Mikulášská nadílka není výjimkou.

Použití petardy na ulici je v Praze dnes nelegální a hrozí za to pokuta. Zákaz má chránit zejména citlivé lidi, seniory a zvířata, která hluk snášejí velmi špatně.

Mapa zákazu pyrotechniky zbarvila Česko doruda. Platit bude od 1. prosince

Proč už čert není démon?

Zatímco hluk a petardy zůstávají problémem, samotná role čerta se mění.

  • Rada psychologů: Moderní výchova ustupuje od hrozby odnesením v pytli. Pedagogové doporučují najít rovnováhu: neochudit dítě o kulturní zážitek, ale vyhnout se traumatu.
  • Čert s rozumem: V současnosti se trend kloní k tomu, že čert by měl být spíše symbolická postava s humorem, jejíž role je varovat, ale nikdy nepřekročit hranici bezpečného domova. Tím si tradice zachovává svou morální váhu, ale minimalizuje riziko psychických obtíží.
Krampusové řádili i v Praze kolem Karlova mostu.(5. prosince 2022)

I když je Mikuláš večer plný křiku, rachotu řetězů a ne vždy povolené pyrotechniky, pro mnohé Pražany to stále zůstává jedinečný a silný zážitek, který symbolizuje adventní čas a blížící se Vánoce.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Plameny na Pražském okruhu. Vzplál autobus, hašení zastavilo provoz

Na dálnici D10 ve směru na Mladou Boleslav se vznítil autobus. (3. prosince...

Požár autobusu dnes odpoledne likvidují hasiči na severu Prahy na pomezí Pražského okruhu a dálnice D10. Plameny zasáhly autobus v plném rozsahu. Cestoval v něm jen řidič. Podle mluvčího pražských...

3. prosince 2025  14:32,  aktualizováno  15:01

Českomoravská

Českomoravská

Rekonstrukce stanice Českomoravská.

vydáno 3. prosince 2025  14:54

Dvě zastavení na křížové cestě se dočkala obnovy, některé kapličky už nestojí

Nadační fond Historický Cheb se letos pustil do oprav dvou kapliček v...

Dvě zastavení historické křížové cesty k poutnímu místu Maria Loreto se podařilo obnovit v Hrozňatově u Chebu. Namísto zchátralých ruin nyní v krajině září novotou dvě kapličky. Připomínají někdejší...

3. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Jízdenku koupí v mobilu. Nová aplikace ušetří čas cestujícím na východě Čech

V tichosti začala fungovat nová aplikace Iredo. (2. prosince 2025)

Po více než měsíčním testování začala v Pardubickém a Královéhradeckém kraji fungovat nová mobilní aplikace Iredo, která konečně umožňuje nákup jízdenky. Zejména ti, co nepravidelně cestují vlakem,...

3. prosince 2025  14:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Finanční nejistota trvá, stavby nových úseků D11 a D35 začnou později

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Výstavba dálničních úseků Jaroměř – Trutnov na D11 a Úlibice – Hořice na D35 začne pravděpodobně až v příštím roce. Důvodem jsou pokračující nejasnosti ohledně financování staveb.

3. prosince 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Nový obchvat Pardubic uleví, ale přinese i potíže. Jen se neví, jak budou velké

Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat...

V pátek se řidičům otevře nový severovýchodní obchvat Pardubic. Přinese snazší cestu přes Labe, lepší napojení Dubiny a Pardubiček, ale zároveň způsobí nové potíže. Jen se ještě neví, jak budou velké.

3. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  14:32

Karlovy Vary příští rok opraví za desítky milionů korun rozvod vřídelní vody

ilustrační snímek

Karlovy Vary příští rok opraví páteřní rozvod vřídelní vody. Potrubí, kterým mineralizovanou vodu odebírají lázeňská zařízení ve městě, je v havarijním stavu....

3. prosince 2025  12:47,  aktualizováno  13:01

Blízko muzea

Blízko muzea

Beze slov

vydáno 3. prosince 2025  14:27

Při čelní srážce aut na Bruntálsku zemřel v úterý řidič, dva lidé se zranili

ilustrační snímek

Při čelní srážce dvou osobních aut na silnici I/57 u Města Albrechtic na Bruntálsku zemřel v úterý večer sedmadvacetiletý řidič. Ze zatím nezjištěných příčin...

3. prosince 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Vyšetřování zakázek v Olomouckém kraji se podle žalobců chýlí ke konci

ilustrační snímek

Vyšetřování údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji se blíží k závěru. Začátkem příštího roku by policie mohla uznat vyšetřování za...

3. prosince 2025  12:39,  aktualizováno  12:39

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vyšetřování zakázek v Olomouckém kraji se podle žalobců chýlí ke konci

ilustrační snímek

Vyšetřování údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji se blíží k závěru. Začátkem příštího roku by policie mohla uznat vyšetřování za...

3. prosince 2025  12:39,  aktualizováno  12:39

V Uherském Brodě evakuovali školu kvůli nebezpečné látce, mohla by vybuchnout

Na Základní škole na Mariánském náměstí v Uherském Brodě evakuují 450 osob...

Hasiči a policisté v Uherském Brodě dnes po poledni evakuovali stovky žáků a zaměstnanců ze ZŠ Mariánské náměstí. V jednom z kabinetů se vyskytla nebezpečná látka a mohl by hrozit výbuch. O jakou...

3. prosince 2025  13:32,  aktualizováno  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.