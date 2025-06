O parkour je mezi mladými lidmi čím dál větší zájem. Není to totiž jen koníček, ale i styl života. A na to mnoho zájemců slyší. Láká je i začlenění do přátelské a podporující komunity. | foto: Leap parkour Havlíčkův Brod

Výhodou dospívajících dětí je, že už rodiče nemusí řešit hlídání. Na druhé straně však vyvstávají otázky a problémy úplně jiného charakteru. Jak se říká, velké děti – velké starosti, a vymyslet zábavu, kterou teenageři ocení, je opravdové umění.

Zábava pro puberťáky

Zatímco největší životní filozofií menších dětí je čerstvý vzduch a společnost vrstevníků, zaujmout děti od deseti let dál je mnohem těžší. Mnozí youtubeři by je rádi přesvědčili, že život je jedna velká jízda on-line prostorem, ve skutečnosti to však znamená jen jedno dlouhé sjíždění seznamu videí. Pokud víme, jak na to, můžeme teenagerům ukázat, že i reálný život stojí za zkouknutí. Třeba nám nakonec taky dají lajk.

Kdo je teenager? Původní název sice označuje dospívající od třinácti let (thir-teen). Doba se však zrychluje a s ní i zrání dětí. Mnohdy se už děti mezi deseti a dvanácti lety potýkají s problémy dospívajících.

A možná se pobaví nejen dorost, ale i leckterý tatínek. Například v interaktivním muzeu počítačových her v OC Šestka, kde můžou dospělí zavzpomínat na vlastní dětství strávené s Mariem. Určitě pak budou mít více pochopení pro nadšení svého potěru pro Minecraft.

Venkovní zážitkové aktivity

Hřiště už dávno není jen pro malé děti. Technologie prolézaček už dávno překonaly konstrukce na klepání koberců. Dnešní lanové parky a lezecké stěny sahají až do nebe a nabízejí skutečné 4D dobrodružství. Ve volnočasových areálech jsou parkurové překážky i street spoty pro skateboardy a koloběžky.

Kde jsou v Praze skateparky?

Kam na in-linech? Ideální je tzv. Modřanská cyklostezka, která vede od Mánesa až do Vraného. Cestou potkáte řadu plovoucích občerstvení a v Modřanech se můžete zastavit ve Freestyle parku.

Zabavit teenagera většinou něco stojí, naštěstí je v Praze řada volně přístupných trenažérů pro milovníky „betonsurfingu“, tedy hřiště a prostory upravené pro in-line, BMX nebo kolobrndy všeho druhu a hlavně pro skateboardy.

Zatímco na Štvanici bude brzy po renovaci otevřen obrovský Mystic Skatepark, menší skateparky najdete pod Nuselským mostem nebo v Gutovce na Praze 10, dále na Černém Mostě, v Braníku, pumptrack je i v Modřanech a nesmíme zapomenout na nový skatepark v areálu Pražačka na Žižkově. Na rozdíl od Mystic Skateparku jsou většinou zdarma. Volně přístupné jsou i street spoty na Letné pod Metronomem.

Mystic Skatepark na pražském ostrově Štvanice. (18. dubna 2023)

Lanové parky a lezecké stěny jsou obvykle placené

Lanové centrum Proud na Vyšehradě , kde je nutná rezervace

, kde je nutná rezervace Lanové centrum v Areálu Císařská louka

Skutečná divočina s několika úrovněmi obtížnosti uprostřed lesa v lesním lanovém centru v Komořanech

Lanový park a bobová dráha na Proseku , kde zažijete hned dvojitou dávku adrenalinu

, kde zažijete hned dvojitou dávku adrenalinu Boulder Bar Letná s venkovní stěnou zdarma

Horolezecký klub UltraAnt na Starém městě a příznačně nazvaná Adrenalinová jáma na Novém městě v Praze

a příznačně nazvaná Boulderová stěna Lokal blok na Smíchově i jedna z největších lezeckých stěn v ČR ve SmíchOFF

i jedna z největších lezeckých stěn v ČR ve In-line stezky na brusle nebo longboard ve Stromovce

Tipy na koupaliště v Praze, kde to žije

Žluté lázně, kde jsou kromě koupání beach sporty, možnost paddleboardingu a chill zóna

Tipy na koupání: Top 5 přírodních koupališť v Praze

Koupaliště Petynka na Praze 6

Přírodní koupaliště v Divoké Šárce

Hostivařská přehrada

Koupaliště Ládví nedaleko hřiště a občerstvení

Koupání ve Žlutých lázních v Praze (12. června 2019)

Kam v Praze s dětmi a teenagery, když prší?

Také během léta může zapršet. Naštěstí jsou tu trampolínová a parkourová centra, kde se vyblbnou i teenageři. Případně VR zóny, pokud se jim stýská po obrazovkách.

Trampolínová a parkourová centra

JumpPark na Jarověm, Zličíně i v Letňanech , kde jsou nejen trampolíny, ale i dodgeball a foam pit. Ale pozor, před vstupem je nutná rezervace!

, kde jsou nejen trampolíny, ale i dodgeball a foam pit. Ale pozor, před vstupem je nutná rezervace! InMotion Academy na Chodově , která nabízí i profesionální tréninky parkouru pro teenagery

, která nabízí i profesionální tréninky parkouru pro teenagery Jungle sport park v Letňanech s parkourem, lezeckou stěnou i trampolínami

lezeckou stěnou i trampolínami Parkourové hřiště na Výstavišti

In Motion Academy parkourové haly dobývají přední příčky mezi dětskými sportovními kroužky

Herní centra a virtuální realita

Playgrounds v centru Prahy se zrcadlovým bludištěm, VR arénou DIVR Labs, se simulátory a interaktivními hrami, které si i dospívající užijí, jako by jim bylo zase pět

se zrcadlovým bludištěm, VR arénou se simulátory a interaktivními hrami, které si i dospívající užijí, jako by jim bylo zase pět Reboot VR na Vinohradech se špičkovou VR technologií a únikovými hrami ve virtuální realitě

se špičkovou VR technologií a únikovými hrami ve virtuální realitě PLAYzone Arena ve Westfield Chodov

Laser game, únikovky

Mercuria Laser Game s pobočkami v Holešovicích a Braníku, velké arény ideální k pořádání oslav pro malé, větší i největší

velké arény ideální k pořádání oslav pro malé, větší i největší The Chamber na Petrském náměstí , kde jsou kvalitní hororové nebo detektivní únikovky

, kde jsou kvalitní hororové nebo detektivní únikovky (Únik)átní zážitky v EscapeX u Václavského náměstí s originálními únikovými místnostmi pro teeny

s originálními únikovými místnostmi pro teeny Questerland na Vinohradech s fantasy i sci-fi tématy pro náročné

Technologie a kreativní zábava

Aby ratolesti přes prázdniny všechno nezapomněly a možná se ještě něco dalšího naučily, pořádají se celé léto vzdělávací či tvořivé workshopy. Tady rozhodně neuslyšíte otrávené: „Tohle je pro malý děti!“

Workshopy Termín Workshop Pořadatel 2. 7. Kresba v Divoké Šárce Atelier Žižkov 12.–27. 7. Kreativní kurzy (linoryt, alkoholové inkousty, hyperrealismus) Art House Atelier 14.–18. 7. Letní atelier: Still life live! Národní galerie: Veletržní palác 21.–25. 7. Teenager Camp Lanové centrum Proud, Praha 9 28. 7.–1. 8. Španělština s rodilým mluvčím Mangguo, Praha 1.–3. 8. Plenérové malování Art House Atelier (mimo Prahu – Kuks) 3. 8. Pointilismus Art House Atelier 11.–15. 8. Teenager Camp Lanové centrum Proud, Praha 9 11.–14. 8. Výtvarné sympozium (7 -12 let) Villa Pellé Červenec/srpen vždy v úterý Improvizace Improliga (Občerstvení Na Baště) Červenec/srpen Interaktivní kurzy a příměstské tábory pokrývající základy i pokročilé projekty v programování a robotice MateITtoday

Jaká dovolená je pro teenagery ideální

Co si budeme nalhávat, teenageři už na dovolenou jezdit nechtějí. Pokud je ale chcete nalákat na výlet, můžete to zkusit na Instagram-friendly místa. Ta by měla být trochu tajemná, osamělá, neutěšitelná, plná nepořádku, něžná i brutální, prostě stejná jako duše teenagera. Proto zkuste třeba:

Vnitroblock v Holešovicích , kde je k vidění design, tanec, streetwear obchody

, kde je k vidění design, tanec, streetwear obchody Kavárna Cobra na Letné v retro-stylu

v retro-stylu Procházky s průvodcem po legálních graffitech a murálech v rámci Street Art Tour Praha nebo procházky zapomenutými místy Libně

nebo procházky zapomenutými místy Libně Magický prostor Invalidovny s jedinečnou atmosférou, kde se točila řada filmů, včetně oscarového Amadea a kde pravidelně pořádají výstavy a workshop.

s jedinečnou atmosférou, kde se točila řada filmů, včetně oscarového Amadea a kde pravidelně pořádají výstavy a workshop. Veřejnosti se znovu otevírá i multikulturní prostor Kasárna Karlín.