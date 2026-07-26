Kam v srpnu zdarma v Praze? Poslední šance na letní kina, výstavy či festivaly

Tereza Hrabinová
Tereza Hrabinová
  18:34
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Letní kino v Meet Factory | foto: Meet Factory - Dita Havránková.

V srpnu si v Praze můžete zdarma prohlédnout výstavy, vyrazit do letního kina, poznat asijské kultury, připomenout si srpen 1968 nebo objevit tajemství Pražského Jezulátka. Přinášíme výběr akcí, za které nezaplatíte ani korunu.

Obsah

Zvuky barev Václava Bednáře

  • Datum: do 10. září
  • Čas: pondělí-sobota 8:00-21:00, neděle 9:00-20:00
  • Místo: Nákupní galerie Myslbek

Václav Bednář patří mezi výrazné osobnosti současné české výtvarné scény. Jeho tvorba je charakteristická originální inverzní malbou na kalené sklo, díky níž vznikají díla plná barev, světla a silných emocí. Výstava propojuje organické tvary s geometrickými strukturami a nabízí návštěvníkům prostor pro vlastní interpretaci.

Vedle volné tvorby se autor věnuje také designu a uměleckému textilu. Jeho modely oblékli například členové skupiny The Rolling Stones. Po předchozí domluvě je možné absolvovat také komentovanou prohlídku s autorem.

Den židovských památek

  • Datum: 9. srpna
  • Čas: 10:00–17:00
  • Místo: Židovská obec v Praze

Den židovských památek nabídne možnost nahlédnout do historie i současnosti pražské židovské komunity. Návštěvníci si mohou prohlédnout vybrané prostory Židovské obce v Praze a dozvědět se více o židovských tradicích, architektuře i kulturním dědictví.

Součástí programu budou komentované prohlídky a další doprovodné akce zaměřené na historii pražské židovské obce.

Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma

Letní kina

V srpnu mohou milovníci filmu vyrazit na řadu bezplatných projekcí pod širým nebem. Promítat se bude na několika místech po celé Praze.

MeetFactory

Vždy od 20:30

  • 5. srpna Vagabond
  • 12. srpna Anatomie pádu
  • 19. srpnaČaroděj ze země Oz
  • 26. srpnaCo nám zbylo z lásky

Letní kino Malešičák

  • 19. srpna, 20:45Někdo to rád v Plzni

Letní kino Spirála

  • 6. srpna, 20:45Pět švestek
  • 20. srpna, 20:30Po večerce

Letní kino Na Skalce

  • 20. srpna, 20:45Velký Gatsby

Letní kino Praha 12

  • 6. srpna, 21:00 – TJ Spartak v Modřanské rokli – Neporazitelní
  • 13. srpna, 20:45 – RouBike Coffee / Cukrkandl – Cukrkandl
  • 20. srpna, 20:45 – Domyno sportovní akademie – Stvůry
  • 27. srpna, 20:30 – hřiště ZŠ Na Beránku – Princezna stokrát jinak

Letní kino v Meet Factory

Televize proti okupaci 1968

  • Datum: 20. srpna
  • Čas: 17:00–19:30
  • Místo: Senovážné náměstí, před budovou České národní banky

Historická procházka připomene události srpna 1968 a roli Československé televize během okupace vojsky Varšavské smlouvy. Účastníci se dozvědí, jak se televizním pracovníkům podařilo pokračovat ve vysílání i po obsazení budov okupačními vojsky.

Průvodcem bude televizní historik Daniel Růžička. Akce vznikla ve spolupráci s Muzeem paměti XX. století a projektem historických a teoretických analýz televizní tvorby České televize.

Asie vzdálená i blízká

  • Datum: 22. srpna
  • Čas: 11:00–20:00
  • Místo: Centrální park Praha Pankrác

Jedenáctý ročník festivalu Asie vzdálená i blízká opět představí rozmanitost asijských kultur. Návštěvníci se mohou těšit na hudební a taneční vystoupení, ukázky tradičních umění i bohatou nabídku asijské gastronomie.

Festival se každoročně koná v Centrálním parku za obchodním centrem Arkády Pankrác a jeho program doplňují workshopy, prezentace jednotlivých zemí i stánky s občerstvením.

Karel Hynek Mácha v unikátních tiscích

  • Datum: 10.–28. srpna
  • Čas: podle otevírací doby pobočky
  • Místo: Artotéka Městské knihovny v Praze

Výstava připomene 190. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy prostřednictvím vzácných knih ze sbírek Městské knihovny v Praze. Návštěvníci si prohlédnou historická vydání Máje i současné bibliofilské tisky doplněné ilustracemi dnešních výtvarníků.

Až pojedete přes Újezd. Tady se před 215 lety narodil 16. 11. Karel Hynek Mácha

Kde bydlí Pražské Jezulátko?

  • Datum: 27. srpna
  • Čas: 10:00–16:00
  • Místo: Klášter Pražského Jezulátka

Rodiny s mladšími školními dětmi mohou hravou formou poznat kostel Pražského Jezulátka. Po jeho prostorách je provedou lektoři projektu Stopy, kteří připravili řadu stanovišť s úkoly, hádankami, luštěním i malováním inspirovanými poutníky z různých koutů světa.

Dorazit je možné kdykoliv mezi 10. a 16. hodinou. Předchozí registrace není potřeba.

Jeptiška v pražském kostele Panny Marie Vítězné ukazuje sošku Pražského Jezulátka, kterému se papež přijde poklonit.

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