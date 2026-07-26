Obsah
Zvuky barev Václava Bednáře
- Datum: do 10. září
- Čas: pondělí-sobota 8:00-21:00, neděle 9:00-20:00
- Místo: Nákupní galerie Myslbek
Václav Bednář patří mezi výrazné osobnosti současné české výtvarné scény. Jeho tvorba je charakteristická originální inverzní malbou na kalené sklo, díky níž vznikají díla plná barev, světla a silných emocí. Výstava propojuje organické tvary s geometrickými strukturami a nabízí návštěvníkům prostor pro vlastní interpretaci.
Vedle volné tvorby se autor věnuje také designu a uměleckému textilu. Jeho modely oblékli například členové skupiny The Rolling Stones. Po předchozí domluvě je možné absolvovat také komentovanou prohlídku s autorem.
Den židovských památek
- Datum: 9. srpna
- Čas: 10:00–17:00
- Místo: Židovská obec v Praze
Den židovských památek nabídne možnost nahlédnout do historie i současnosti pražské židovské komunity. Návštěvníci si mohou prohlédnout vybrané prostory Židovské obce v Praze a dozvědět se více o židovských tradicích, architektuře i kulturním dědictví.
Součástí programu budou komentované prohlídky a další doprovodné akce zaměřené na historii pražské židovské obce.
|
Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma
Letní kina
V srpnu mohou milovníci filmu vyrazit na řadu bezplatných projekcí pod širým nebem. Promítat se bude na několika místech po celé Praze.
MeetFactory
Vždy od 20:30
Letní kino Malešičák
Letní kino Spirála
Letní kino Na Skalce
Letní kino Praha 12
Televize proti okupaci 1968
- Datum: 20. srpna
- Čas: 17:00–19:30
- Místo: Senovážné náměstí, před budovou České národní banky
Historická procházka připomene události srpna 1968 a roli Československé televize během okupace vojsky Varšavské smlouvy. Účastníci se dozvědí, jak se televizním pracovníkům podařilo pokračovat ve vysílání i po obsazení budov okupačními vojsky.
Průvodcem bude televizní historik Daniel Růžička. Akce vznikla ve spolupráci s Muzeem paměti XX. století a projektem historických a teoretických analýz televizní tvorby České televize.
Asie vzdálená i blízká
- Datum: 22. srpna
- Čas: 11:00–20:00
- Místo: Centrální park Praha Pankrác
Jedenáctý ročník festivalu Asie vzdálená i blízká opět představí rozmanitost asijských kultur. Návštěvníci se mohou těšit na hudební a taneční vystoupení, ukázky tradičních umění i bohatou nabídku asijské gastronomie.
Festival se každoročně koná v Centrálním parku za obchodním centrem Arkády Pankrác a jeho program doplňují workshopy, prezentace jednotlivých zemí i stánky s občerstvením.
Karel Hynek Mácha v unikátních tiscích
- Datum: 10.–28. srpna
- Čas: podle otevírací doby pobočky
- Místo: Artotéka Městské knihovny v Praze
Výstava připomene 190. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy prostřednictvím vzácných knih ze sbírek Městské knihovny v Praze. Návštěvníci si prohlédnou historická vydání Máje i současné bibliofilské tisky doplněné ilustracemi dnešních výtvarníků.
|
Až pojedete přes Újezd. Tady se před 215 lety narodil 16. 11. Karel Hynek Mácha
Kde bydlí Pražské Jezulátko?
- Datum: 27. srpna
- Čas: 10:00–16:00
- Místo: Klášter Pražského Jezulátka
Rodiny s mladšími školními dětmi mohou hravou formou poznat kostel Pražského Jezulátka. Po jeho prostorách je provedou lektoři projektu Stopy, kteří připravili řadu stanovišť s úkoly, hádankami, luštěním i malováním inspirovanými poutníky z různých koutů světa.
Dorazit je možné kdykoliv mezi 10. a 16. hodinou. Předchozí registrace není potřeba.