Praha brzy ožije hokejem. Vybrali jsme nejlepší fanzóny a podniky pro MS 2026!

Zuzana Stiboříková
  10:28
Praha se během mistrovství světa v hokeji opět promění ve velkou arénu plnou zápasové euforie. Open-air fanzóny, restaurace a pivní zahrádky proto lákají fanoušky na promítání utkání české reprezentace na plátně nebo obřích obrazovkách, speciální akce i jedinečnou atmosféru. Redakce Metro.cz vybrala místa, kde si letošní šampionát opravdu užijete!
Kdy hraje Český tým?

Mistrovství světa v ledním hokeji 2026 se koná od pátku 15. května 2025 do neděle 31. května 2025 ve Švýcarsku (Curych a Fribourg).

ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Kde v Praze sledovat MS v hokeji 2026?

Nejvyhledávanější fanzóny v Praze:

  • Riegrovy sady
  • Rohanský ostrov
  • Žluté lázně
  • Terasy v Galerii Harfa

Hokej je národní svátek, který dokáže Čechy stmelit jako málokterá jiná akce. Ulice se vyprázdní, zatímco restaurace zaplní napětí a euforie po každém vstřeleném gólu. Kdo si chce vychutnat pravou atmosféru velké zóny pro fanoušky pod širým nebem, může zamířit do Riegrových sadů nebo na Rohanský ostrov.

Energy Pub v Riegrových sadech

  • Devět obrazovek včetně jedné obří LED obrazovky
  • Místa pro 1500 až 1700 fanoušků
  • Tanková Plzeň a street food občerstvení
  • VIP hosté: Jakuba Voráček, Ondra a David Kaše, Filip Chlapík, Jiří Sekáč, Václav Nestrašil, Michael Hrabal.
  • Soutěže
  • Cena za vstup „PUK PAK PIVO hokejovou Watch Party“ od 250 do 490 korun

Rohan BeerGarden na Rohanském ostrově

  • Čtyři velké LED panely
  • 1 648 míst, kryté sektory pro případ deště
  • Deset výčepů a deset pokladen
  • Tankové pivo a street food občerstvení (burgery, hot dogy, snacky)
  • Doprovodný program: 15. května před startem prvního českého zápasu set DJ Ondrash & DJ Forrest Pine, dále hokejové výzvy, tipovačky a soutěže o věcné ceny
  • Rezervace míst nutná na české zápasy, vstupenka 100 korun

Tančírna ve Žlutých lázních

  • Velkoplošná obrazovka
  • Všechny zápasy od základních skupin až po finále
  • Vstup zdarma

Terasy Harfa

  • Velká obrazovka
  • Zóna s občerstvením (gril, zmrzlina)
  • Rezervace míst na česká utkání
Další restaurace, bary a kluby v Praze, které budou promítat hokej
Restaurace SladovnaPraha 2Promítání zápasů české reprezentace na velké TV
The PitchPraha 2Během otevírací doby budou promítány přenosy všech zápasů
Pivovar SpojovnaPraha 4Promítací plátno na zastřešené terase, doporučená rezervace míst
Bowling RadavaPraha 7Zápasy na velkých obrazovkách i na letní zahrádce na velkém plátně, u zápasů českého týmu tipovací soutěž o bowling zdarma
Koštovna u PočtůPraha 7Promítání zápasů české reprezentace na velkém plátně
Pivo KarlínPraha 8Živé vysílání hokejových přenosů
Minipivovar BeznoskaPraha 9Všechny zápasy českého týmu uvnitř i na venkovní zahrádce Speciální hokejové menu
Počernický pivovarPraha 9Živé vysílání hokejových přenosů
Hostivar H2 Praha 15Promítání vybraných přenosů, tipovačka na konečný výsledek zápasu

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým a kdy budou hrát Češi?

Které zápasy poběží v televizi?

Vzhledem k tomu, že zápasy budou probíhat paralelně ve městech Friburg a Curych, bude Česká televize vysílat vždy jen část přenosů, primárně zápasy české reprezentace, a sestřihy ostatních utkání.

Všechny zápasy bude možné sledovat online na ČT sport Plus.

Jednotlivá utkání MS v hokeji v TV (zdroj: ceskatelevize.cz/tv-program)
Pátek 15. 5.15:30Kanada - ŠvédskoPřímý přenos (Fribourg)
Pátek 15. 5.19:00Finsko - NěmeckoSestřih (Curych)
Pátek 15. 5.19:30Česko - DánskoPřímý přenos (Fribourg)
Pátek 15. 5.22:50Švýcarsko - USASestřih (Curych)
Sobota 16. 5.16:00Itálie - KanadaPřímý přenos (Fribourg)
Sobota 16. 5.19:00Maďarsko - FinskoSestřih (Curych)
Sobota 16. 5.19:30Slovinsko - ČeskoPřímý přenos (Fribourg)
Sobota 16. 5.22:50Lotyšsko - ŠvýcarskoSestřih (Curych)
Neděle 17. 5.16:00Dánsko - ŠvédskoPřímý přenos (Fribourg)
Neděle 17. 5.19:00Rakousko - MaďarskoSestřih (Curych)
Neděle 17. 5.20:00Německo - LotyšskoPřímý přenos (Curych)
Neděle 17. 5.22:50Norsko - SlovinskoSestřih (Fribourg)
Pondělí 18. 5.16:00USA - FinskoPřímý přenos (Curych)
Pondělí 18. 5.19:00Kanada - DánskoSestřih (Fribourg)
Pondělí 18. 5.19:30Švédsko - ČeskoPřímý přenos (Fribourg)
Pondělí 18. 5.22:50Německo - ŠvýcarskoSestřih (Curych)
Úterý 19. 5.16:00Lotyšsko - RakouskoPřímý přenos (Curych)
Úterý 19. 5.19:00Itálie - NorskoSestřih (Fribourg)
Úterý 19. 5.20:00Slovinsko - SlovenskoPřímý přenos (Fribourg)
Úterý 19. 5.22:40Maďarsko - Velká BritánieSestřih (Curych)
Středa 20. 5.15:40Česko - ItáliePřímý přenos (Fribourg)
Středa 20. 5.19:20Rakousko - ŠvýcarskoSestřih (Curych)
Středa 20. 5.20:00USA - NěmeckoPřímý přenos (Curych)
Středa 20. 5.22:40Švédsko - SlovinskoSestřih (Fribourg)
Čtvrtek 21. 5.16:00Kanada - NorskoPřímý přenos (Fribourg)
Čtvrtek 21. 5.19:00Lotyšsko - FinskoSestřih (Curych)
Čtvrtek 21. 5.20:00Dánsko - SlovenskoPřímý přenos (Fribourg)
Čtvrtek 21. 5.22:40Švýcarsko - Velká BritánieSestřih (Curych)
Pátek 22. 5.16:00Kanada - SlovinskoPřímý přenos (Fribourg)
Pátek 22. 5.19:00Německo - MaďarskoSestřih (Curych)
Pátek 22. 5.20:00Švédsko - ItáliePřímý přenos (Fribourg)
Pátek 22. 5.22:40Finsko - Velká BritánieSestřih (Curych)
Sobota 23. 5.15:40Slovensko - ČeskoPřímý přenos (Fribourg)
Sobota 23. 5.19:20Švýcarsko - MaďarskoSestřih (Curych)
Sobota 23. 5.20:00Rakousko - NěmeckoPřímý přenos (Curych)
Sobota 23. 5.22:40Norsko - ŠvédskoSestřih Friburg
Neděle 24. 5.16:40Velká Británie - LotyšskoPřímý přenos (Fribourg)
Neděle 24. 5.19:00Dánsko - ItálieSestřih (Fribourg)
Neděle 24. 5.20:00Slovensko - KanadaPřímý přenos (Fribourg)
Neděle 24. 5.22:40Finsko - RakouskoSestřih (Curych)
Pondělí 25.5.15:40Česko - NorskoPřímý přenos (Fribourg)
Pondělí 25.5.19:20USA - MaďarskoSestřih (Curych)
Pondělí 25.5.19:30Slovinsko - ItáliePřímý přenos (Fribourg)
Pondělí 25.5.22:40Německo - Velká BritánieSestřih (Curych)
Úterý 26. 5.15:40Švédsko - SlovenskoPřímý přenos (Fribourg)
Úterý 26. 5.19:00Rakousko - USASestřih (Curych)
Úterý 26. 5.19:40Česko - KanadaPřímý přenos (Fribourg)
Úterý 26. 5.22:50Finsko - ŠvýcarskoSestřih (Curych)
Čtvrtek 28. 5.15:50ČtvrtfinálePřímý přenos (Curych)
Čtvrtek 28. 5.19:00ČtvrtfináleSestřih
Čtvrtek 28. 5.19:50ČtvrtfinálePřímý přenos
Čtvrtek 28. 5.23:00ČtvrtfináleSestřih
Sobota 30. 5.15:00SemifinálePřímý přenos (Curych)
Sobota 30. 5.19:30SemifinálePřímý přenos (Curych)
Neděle 31. 5.15:00Utkání o 3. místoPřímý přenos (Curych)
Neděle 31. 5.19:30FinálePřímý přenos (Curych)

