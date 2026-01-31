Kam vyrazit v Praze zdarma? Poradíme 5 únorových akcí, kde neutratíte ani korunu

Tereza Hrabinová
Tereza Hrabinová
  12:00
Zima se ještě nevzdává, to ale neznamená, že musíte zůstávat doma. Únor nabízí řadu kulturních akcí, které nezatíží vaši peněženku. Přinášíme výběr těch, které by vám neměly uniknout.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ROMAN KUBARIČ

Suchdolský masopust

  • Datum: 6. února
  • Čas: 13.00–20.00
  • Místo: Suchdolské náměstí, Praha-Suchdol

Masopustní průvod plný masek, hudby a tance projde i letos Suchdolem. Program začne na radnici strojením masek, malováním na obličej a půjčovnou kostýmů. Ve 14 hodin se průvod vydá ze Suchdolského náměstí za doprovodu masopustního divadla souboru The Hadr na chůdách.

Maškary projdou kolem základní školy, zastaví se na dvoře Brandejsova statku a tradici zakončí ve Starosuchdolské restauraci.

Součástí akce je tanec s medvědem, vykoupení klíče od starosty, folklorní muzika či ochutnávka masopustních specialit. Do průvodu se zapojí i sousedské skupiny z Roztok a Únětic.

Sahej Rahal: Beyond the City of Time

  • Datum: 12. února až 10. května
  • Místo: Galerie Rudolfinum

Galerie Rudolfinum představí tvorbu indického umělce Saheje Rahala, který ve svém díle propojuje mytologii, technologie a otázky vnímání času i reality. Výstava nabídne malby, kresby, sochy, digitální obrazy i audiovizuální instalace.

Projekt se zamýšlí nad tím, zda iluze nejsou pouhým klamem, nebo zda mohou být součástí samotné struktury reality formované lidskou představivostí a kulturními příběhy.

Vstupné na výstavu je dobrovolné.

Světelné zimní hry v Janských Lázních propojí přírodu, sport a tradice až do 15. března

Umění na Hradě: Doba krále Václava IV.

  • Datum: 26. února 2026
  • Čas: od 17.00
  • Místo: Pražský hrad, Nejvyšší purkrabství (vstup ze Zlaté uličky 11/7)

V rámci přednáškového cyklu Umění na Hradě se uskuteční přednáška historika umění Jana Royta věnovaná umění doby krále Václava IV.

Václav IV. patřil k významným mecenášům pozdně gotického umění. Přednáška přiblíží nejen vývoj výtvarné tvorby spojené s Pražským hradem, ale i širší evropský kontext této éry.

KineDok: Feinkošt

  • Datum: 25. února
  • Čas: od 19.30
  • Místo: Atrium Žižkov

Večer krátkých dokumentárních filmů nabídne šest výrazných snímků současných tvůrkyň z Česka a Německa. „Kraťasy“ se originálním způsobem dotýkají aktuálních témat dnešního světa.

Své filmy představí Betina Kuntzsch, Jamaica Kindlová, Lenia Friedrich, Ema Hůlková, Anastasiia Falileieva a Elisabeth Wilke.

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Slavnostní jazzový koncert Mene Tekel

  • Datum: 27. února
  • Čas: 19.00–21.00
  • Místo: Novoměstská radnice

Moderní jazzový big band Mene Tekel, složený ze studentů jazzové katedry Konzervatoře Jaroslava Ježka, působí od roku 2005 pod vedením Milana Svobody. Soubor má za sebou desítky koncertů na českých i zahraničních festivalech a řadu ocenění.

Rezervace míst je možná na e-mailu info@menetekel.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Léto 2026. Oblíbené příměstské tábory startují své registrace, ten u Stromovky už 2. února

Letní prázdniny 2026 budou opět patřit dětem.

Letní prázdniny 2026 budou na Střídačce, která se nachází u pražské Stromovky opět patřit dětem. Oblíbené příměstské tábory zde letos proběhnou už posedmé a nabídnou tak osvědčenou kombinaci...

31. ledna 2026  13:56

Na Jičínsku se konal tuningový sraz. Opilý řidič projel obcí stokilometrovou rychlostí

Sraz tuningových aut CarMeet-Mrdakamo v zóně Depo 2015 v Plzni. (26. srpna 2023)

Na tuningovém srazu v Jičíně, který se konal v pátek, policie rozdala pokuty za více než 30 přestupků v hodnotě 60 tisíc korun. Jeden z účastníků jel jednou z obcí na Jičínsku rychlostí přes 100...

31. ledna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Na Nymbursku hořel rodinný dům. Plameny zasáhly střechu i vnitřní prostory

Hasiči zasahují u požáru rodinného domu v Dobšicích na Nymbursku. (31. ledna...

V Dobšicích na Nymbursku hořel v sobotu ráno rodinný dům. Plameny zasáhly vnitřní prostory i střechu, událost se obešla bez zranění. Hasičům se již požár podařilo zlikvidovat, škoda ani příčina však...

31. ledna 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Zahájení olympijského festivalu v Č. Budějovicích bude sledovat 3000 diváků

ilustrační snímek

Slavnostní zahájení olympijského festivalu v Českých Budějovicích bude na místě sledovat 3000 diváků. Kapacita areálu pro čtvrteční program je tak zcela...

31. ledna 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam vyrazit v Praze zdarma? Poradíme 5 únorových akcí, kde neutratíte ani korunu

Suchdolský masopust se v sobotu vyvedl.

Zima se ještě nevzdává, to ale neznamená, že musíte zůstávat doma. Únor nabízí řadu kulturních akcí, které nezatíží vaši peněženku. Přinášíme výběr těch, které by vám neměly uniknout.

31. ledna 2026

Sázavskému klášteru loni přibylo návštěvníků, přispěla k tomu i hra KCD

ilustrační snímek

Sázavský klášter v Sázavě na Benešovsku si loni prohlédlo 12.700 platících návštěvníků, meziročně o šest procent více. Přispěla k tomu i počítačová hra Kingdom...

31. ledna 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Středočeské silniční pasti. Pomohly by lampy, nadjezd i opatrnost, míní experti

Střet dvou aut u Poděbrad způsobil hromadnou nehodu. (15. ledna 2025)

Dopravní experti představili 10 nejrizikovějších úseků na středočeských silnicích. Nacházejí se na dálnicích i křižovatkách. Jedna z nich je na rušné silnici první třídy u Hobšovic na Kladensku....

31. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Klášter v Klokotech se dočká injekce za desítky milionů. Oprava začne na jaře

Barokní klášterní areál Klokoty v Táboře. (26. ledna 2026)

Je to jedno z nejkrásnějších poutních míst v regionu. Barokní klášterní areál Klokoty a kostel Nanebevzetí Panny Marie Klokotské v Táboře teď čeká významná rekonstrukce. Bude stát přes 55 milionů...

31. ledna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Super Bowl 2026: Kdo proti sobě nastoupí a kdo se postará o Halftime Show?

Quarterback Seattle Seahawks Sam Darnold

Super Bowl se blíží. Vrchol Národní liga amerického fotbalu je sportovním svátkem a velkou show. Finále NFL pravidelně sledují miliony diváků, v roce 2026 se proti sobě utkají týmy Seattle Seahawks a...

31. ledna 2026  10:21

Na dotacích rozdělí letos Česká Lípa bezmála 40 mil.Kč, o pětinu víc než loni

ilustrační snímek

Česká Lípa letos rozdělí na dotacích rekordních téměř 40 milionů korun. Je to o pětinu víc než bylo k dispozici loni. Nejvíc radnice přidala na sociální služby...

31. ledna 2026  8:30,  aktualizováno  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vyvlastnění pozemků platí. Stát vyhrál spor o severovýchodní obchvat Pardubic

Přes čtyři kilometry dlouhá městská komunikace, která začíná u Globusu a končí...

Od Havránkové přes Vaňouse až po Procházku. Stát má za sebou další spor o pozemky pod novými silnicemi ve východních Čechách. Nejvyšší správní soud uzavřel poslední případ týkající se...

31. ledna 2026  9:52

Silnice ve středních Čechách jsou holé a mokré, místy na nich leží zbytky sněhu

ilustrační snímek

Silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno holé a mokré, místy je pokrývají zbytky rozbředlého sněhu. Úseky, které cestáři nesmějí solit, jsou sjízdné se...

31. ledna 2026  7:44,  aktualizováno  7:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.