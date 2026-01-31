Suchdolský masopust
- Datum: 6. února
- Čas: 13.00–20.00
- Místo: Suchdolské náměstí, Praha-Suchdol
Masopustní průvod plný masek, hudby a tance projde i letos Suchdolem. Program začne na radnici strojením masek, malováním na obličej a půjčovnou kostýmů. Ve 14 hodin se průvod vydá ze Suchdolského náměstí za doprovodu masopustního divadla souboru The Hadr na chůdách.
Maškary projdou kolem základní školy, zastaví se na dvoře Brandejsova statku a tradici zakončí ve Starosuchdolské restauraci.
Součástí akce je tanec s medvědem, vykoupení klíče od starosty, folklorní muzika či ochutnávka masopustních specialit. Do průvodu se zapojí i sousedské skupiny z Roztok a Únětic.
Sahej Rahal: Beyond the City of Time
- Datum: 12. února až 10. května
- Místo: Galerie Rudolfinum
Galerie Rudolfinum představí tvorbu indického umělce Saheje Rahala, který ve svém díle propojuje mytologii, technologie a otázky vnímání času i reality. Výstava nabídne malby, kresby, sochy, digitální obrazy i audiovizuální instalace.
Projekt se zamýšlí nad tím, zda iluze nejsou pouhým klamem, nebo zda mohou být součástí samotné struktury reality formované lidskou představivostí a kulturními příběhy.
Vstupné na výstavu je dobrovolné.
Umění na Hradě: Doba krále Václava IV.
- Datum: 26. února 2026
- Čas: od 17.00
- Místo: Pražský hrad, Nejvyšší purkrabství (vstup ze Zlaté uličky 11/7)
V rámci přednáškového cyklu Umění na Hradě se uskuteční přednáška historika umění Jana Royta věnovaná umění doby krále Václava IV.
Václav IV. patřil k významným mecenášům pozdně gotického umění. Přednáška přiblíží nejen vývoj výtvarné tvorby spojené s Pražským hradem, ale i širší evropský kontext této éry.
KineDok: Feinkošt
- Datum: 25. února
- Čas: od 19.30
- Místo: Atrium Žižkov
Večer krátkých dokumentárních filmů nabídne šest výrazných snímků současných tvůrkyň z Česka a Německa. „Kraťasy“ se originálním způsobem dotýkají aktuálních témat dnešního světa.
Své filmy představí Betina Kuntzsch, Jamaica Kindlová, Lenia Friedrich, Ema Hůlková, Anastasiia Falileieva a Elisabeth Wilke.
Slavnostní jazzový koncert Mene Tekel
- Datum: 27. února
- Čas: 19.00–21.00
- Místo: Novoměstská radnice
Moderní jazzový big band Mene Tekel, složený ze studentů jazzové katedry Konzervatoře Jaroslava Ježka, působí od roku 2005 pod vedením Milana Svobody. Soubor má za sebou desítky koncertů na českých i zahraničních festivalech a řadu ocenění.
Rezervace míst je možná na e-mailu info@menetekel.cz.