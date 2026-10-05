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Botanická zahrada Praha: barevný pravěk
Dýně nemusí skončit jen v polévce nebo jako svítící obličej za oknem. V Botanické zahradě Praha doplní sochy dinosaurů, pravěkého hmyzu, mamutů a prvních lidí.
- Výstava Pradávný svět začne v pátek 9. října a potrvá do neděle 1. listopadu.
- Instalace návštěvníky provedou Ornamentální zahradou, Horní zahradou a expozicí Les. Součástí budou interaktivní zastavení, na aranžmá spolupracují zahradníci se studenty České zahradnické akademie Mělník.
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Kdo chce také tvořit, může návštěvu botanické zahrady naplánovat podle doprovodného programu.
- Ve dnech 9. až 11. a 15. až 18. října budou na řadě kreativní dílny s čarodějnými klobouky a malováním dinosaurů.
- Od 22. do 25. října se budou dlabat dýně, od 28. října do 1. listopadu vyrábět lampiony. Dílny se konají ve vytápěném stanu a platí se zvlášť.
- Venkovní expozice budou během výstavy otevřené denně od 9 do 19 hodin. Samotná výstava je zahrnuta v běžném vstupném.
Smíchov: za dýněmi zdarma
- Na pětce můžete zamířit na Dýňování v DDM Praha 5 ve Štefánikově ulici. Rodinná akce se uskuteční 17. října a je zdarma.
- Program počítá s dlabáním dýní, tvořivými dílnami a divadlem pro děti. Na dlabání je potřeba přinést vlastní lžíci a nůž.
Vršovice: na kávu mezi dýně
- Podzimní zastávku můžete udělat také v Botanica Coffee Truck ve vnitrobloku na adrese Moskevská 372/35. Kavárna propojená s květinářstvím je známá sezonní výzdobou, ke které na podzim patří dýně. Kávu si tak můžete dát mezi zelení a podzimními dekoracemi přímo ve Vršovicích.
Praha 6: dýňové slavnosti u Chládka
- Zahradnictví Chládek na Veleslavíně pořádá 10. a 11. října od 9 do 18 hodin Dýňové slavnosti.
- Vedle dlabání a vyřezávání dýní nabídnou vystoupení kejklíře, malování na obličej a program pro děti. Vstup je zdarma, nářadí a šablony budou připravené na místě.
Hloubětín: dýňobraní v H55
- V neděli 18. října od 15 hodin ožije dýněmi volnočasové centrum H55 v Hloubětínské ulici.
- Připravené bude vyřezávání pod vedením lektora, tvořivé dílny, malování na obličej a opékání buřtů. V 17.30 se vyhlásí soutěž o nejkrásnější vyřezanou dýni. Vstup je zdarma.
Horní Počernice: tvoření v Prádelně
- DDM Horní Počernice pořádá v pátek 23. října od 15 do 17 hodin v klubu Prádelna dýňové tvoření pro děti od osmi do dvanácti let.
- Účast stojí 260 korun, v ceně je dýně i náčiní na dlabání a vyřezávání. Přihlašování probíhá přes web DDM.
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Kam na dýně za Prahu?
Pokud si chcete udělat rodinný výlet a vyjet za hlavní město, Dýňové slavnosti v Zahradnictví Líbeznice v Mělnické ulici jsou pro přímo pro vás. Konají se v sobotu 17. a v neděli 18. října. Program poběží oba dny od 10 do 18 hodin, dlabání dýní až do 19 hodin.
Děti si budou moci vyrobit netopýra, ducha nebo náramek, projít halloweenskou stezku a nechat si pomalovat obličej. Připravený bude také fotokoutek a dýňové dobroty v kavárně. Skákací hrad pořadatelé slibují v případě příznivého počasí.
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Pokud si chcete z výletu odvézt dýni na vaření nebo halloweenskou dekoraci, zamiřte na Dýňovou farmu v Bykoši na Berounsku. Na adrese Bykoš 8 si můžete vybrat jedlé i okrasné druhy, včetně dýní máslových, muškátových a hokaido.
Letošní sezona trvá do 31. října. Otevřeno je v sobotu a neděli od 10 do 17 hodin, návštěva ve všední den je možná po předchozí domluvě. O víkendech farma nabízí také občerstvení, například dýňovou polévku a koláč. Děti mohou nahlédnout ke králíkům a slepicím nebo vyzkoušet kukuřičné bludiště.
Dýňování v Infocentru Nelahozeves připadá na neděli 18. října od 13 do 17 hodin. Vedle vyřezávání dýní bude připravena strašidelná stezka, dýňové dezerty, polévka a opékání špekáčků.
Dýně budou k zakoupení přímo na místě. Nástroje na jejich vydlabání si však mají návštěvníci přinést vlastní, pořadatelé konkrétně doporučují nože a lžíce.
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