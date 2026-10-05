Kam za dýněmi v Praze a okolí? Troju ovládnou pravěká monstra! Některé akce jsou i zdarma

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  14:33
Sledovat Metro na Googlu
Dýňobraní odstartovalo a nabízí spoustu akcí pro rodiny s dětmi

Dýňobraní odstartovalo a nabízí spoustu akcí pro rodiny s dětmi | foto: BZHMP

Dýňobraní odstartovalo a nabízí spoustu akcí pro rodiny s dětmi
Dýňobraní odstartovalo a nabízí spoustu akcí pro rodiny s dětmi
Dýňobraní odstartovalo a nabízí spoustu akcí pro rodiny s dětmi
Dýňobraní odstartovalo a nabízí spoustu akcí pro rodiny s dětmi
7 fotografií
Kam vyrazit za dýněmi, když nechcete strávit půl dne na cestě? V pražské Troji chystají výstavu s dinosaury a mamuty, v Líbeznicích dýňové slavnosti a v Nelahozevsi dlabání se strašidelnou stezkou. Vybrali jsme tipy v Praze a okolí na podzimní výlet s dětmi i bez nich.

Obsah

Botanická zahrada Praha: barevný pravěk

Dýně nemusí skončit jen v polévce nebo jako svítící obličej za oknem. V Botanické zahradě Praha doplní sochy dinosaurů, pravěkého hmyzu, mamutů a prvních lidí.

  • Výstava Pradávný svět začne v pátek 9. října a potrvá do neděle 1. listopadu.
  • Instalace návštěvníky provedou Ornamentální zahradou, Horní zahradou a expozicí Les. Součástí budou interaktivní zastavení, na aranžmá spolupracují zahradníci se studenty České zahradnické akademie Mělník.

Koncerty v Praze zdarma: Dracula, Vivaldi i West Side Story rozezní známé památky

Kdo chce také tvořit, může návštěvu botanické zahrady naplánovat podle doprovodného programu.

  • Ve dnech 9. až 11. a 15. až 18. října budou na řadě kreativní dílny s čarodějnými klobouky a malováním dinosaurů.
  • Od 22. do 25. října se budou dlabat dýně, od 28. října do 1. listopadu vyrábět lampiony. Dílny se konají ve vytápěném stanu a platí se zvlášť.
  • Venkovní expozice budou během výstavy otevřené denně od 9 do 19 hodin. Samotná výstava je zahrnuta v běžném vstupném.

V roce 2026 se Botanické zahradě Praha koná podzimní výstava s podtitulem Pradávný svět dýní. Přípravy jsou v plném proudu.

Smíchov: za dýněmi zdarma

  • Na pětce můžete zamířit na Dýňování v DDM Praha 5 ve Štefánikově ulici. Rodinná akce se uskuteční 17. října a je zdarma.
  • Program počítá s dlabáním dýní, tvořivými dílnami a divadlem pro děti. Na dlabání je potřeba přinést vlastní lžíci a nůž.

Vršovice: na kávu mezi dýně

  • Podzimní zastávku můžete udělat také v Botanica Coffee Truck ve vnitrobloku na adrese Moskevská 372/35. Kavárna propojená s květinářstvím je známá sezonní výzdobou, ke které na podzim patří dýně. Kávu si tak můžete dát mezi zelení a podzimními dekoracemi přímo ve Vršovicích.

Krásná podzimní atmosféra v Botanica Coffee Truck

Praha 6: dýňové slavnosti u Chládka

  • Zahradnictví Chládek na Veleslavíně pořádá 10. a 11. října od 9 do 18 hodin Dýňové slavnosti.
  • Vedle dlabání a vyřezávání dýní nabídnou vystoupení kejklíře, malování na obličej a program pro děti. Vstup je zdarma, nářadí a šablony budou připravené na místě.

Hloubětín: dýňobraní v H55

  • V neděli 18. října od 15 hodin ožije dýněmi volnočasové centrum H55 v Hloubětínské ulici.
  • Připravené bude vyřezávání pod vedením lektora, tvořivé dílny, malování na obličej a opékání buřtů. V 17.30 se vyhlásí soutěž o nejkrásnější vyřezanou dýni. Vstup je zdarma.

Horní Počernice: tvoření v Prádelně

  • DDM Horní Počernice pořádá v pátek 23. října od 15 do 17 hodin v klubu Prádelna dýňové tvoření pro děti od osmi do dvanácti let.
  • Účast stojí 260 korun, v ceně je dýně i náčiní na dlabání a vyřezávání. Přihlašování probíhá přes web DDM.

Dvě kariéry, jedna láska. Koučka vysvětluje, co rozhoduje o vztahu úspěšných lidí

Kam na dýně za Prahu?

Pokud si chcete udělat rodinný výlet a vyjet za hlavní město, Dýňové slavnosti v Zahradnictví Líbeznice v Mělnické ulici jsou pro přímo pro vás. Konají se v sobotu 17. a v neděli 18. října. Program poběží oba dny od 10 do 18 hodin, dlabání dýní až do 19 hodin.

Děti si budou moci vyrobit netopýra, ducha nebo náramek, projít halloweenskou stezku a nechat si pomalovat obličej. Připravený bude také fotokoutek a dýňové dobroty v kavárně. Skákací hrad pořadatelé slibují v případě příznivého počasí.

Výstava fotografií: Z plechovky do galerie

Pokud si chcete z výletu odvézt dýni na vaření nebo halloweenskou dekoraci, zamiřte na Dýňovou farmu v Bykoši na Berounsku. Na adrese Bykoš 8 si můžete vybrat jedlé i okrasné druhy, včetně dýní máslových, muškátových a hokaido.

Letošní sezona trvá do 31. října. Otevřeno je v sobotu a neděli od 10 do 17 hodin, návštěva ve všední den je možná po předchozí domluvě. O víkendech farma nabízí také občerstvení, například dýňovou polévku a koláč. Děti mohou nahlédnout ke králíkům a slepicím nebo vyzkoušet kukuřičné bludiště.

dynovafarmabykos
19. října 2025 v 12:01, příspěvek archivován: 5. října 2026 v 12:02
oblíbit odpovědět uložit

Dýňování v Infocentru Nelahozeves připadá na neděli 18. října od 13 do 17 hodin. Vedle vyřezávání dýní bude připravena strašidelná stezka, dýňové dezerty, polévka a opékání špekáčků.

Dýňování v Infocentru Nelahozeves

Dýně budou k zakoupení přímo na místě. Nástroje na jejich vydlabání si však mají návštěvníci přinést vlastní, pořadatelé konkrétně doporučují nože a lžíce.

Pumpkin spice. Jak chutná podzim?

  • Dýně na zahrádkách, pumpkin spice latte v kavárnách. Co se ale za anglickým názvem skrývá? Pumpkin spice je směs koření používaná do amerického dýňového koláče. Obvykle obsahuje skořici, zázvor, muškátový oříšek a nové koření, některé receptury přidávají hřebíček. Samotná směs žádnou dýni obsahovat nemusí.
  • K její popularitě přispěl Starbucks, který své Pumpkin Spice Latte poprvé nabídl v roce 2003. Spojení kávy, mléka a kořeněné chuti dýňového koláče se stalo jeho podzimní stálicí. Zajímavostí je, že skutečné dýňové pyré řetězec přidal do receptury až v roce 2015. Označení „pumpkin spice“ tak samo o sobě nezaručuje, že nápoj obsahuje dýni; záleží na konkrétním složení.
Sledovat Metro na Googlu
Témata: Dýně, Trója

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé otcem, oslavil 15 let své talkshow 7 pádů Honzy Dědka a prošel zásadním pracovním restartem ‒ po...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující

Airbus A-380 v barvách společnosti Emirates nad letištěm Paris-Charles de Gaulle

Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1. října 2026. Na pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají se po několikaměsíční pauze vrací Airbus A380,...

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly se tu kompresory, areál poznamenala válka a později posloužil i jako kulisa filmu Kráska v...

Vězni z Heřmanic vyrazí do domova důchodců natírat lavičky a opravovat chodníky

Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (vpravo) a generální ředitel...

Do dobrovolných prací v krajských zařízeních se už brzy zapojí vězni z Heřmanic. Například v novojičínském Domově Duha pomohou s natíráním laviček a opravou chodníků. Jde o první výsledek nového...

6. října 2026  6:22,  aktualizováno  7:25

Strojírenský veletrh ukáže humanoidní roboty, návštěvníci potrápí mozkové závity

Humanoidní robot Pepper na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2023

Loni si návštěvníci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně mohli zahrát basketbal proti robotovi, letos si ale mohou potrápit i mozkové závity. Průmysl se totiž čím dál více automatizuje,...

6. října 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Živě: AAA AUTO hlásí historický rekord. Sledujte přenos z tiskové konference

6. října 2026

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

6. října 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Soud v Brně otevře případ vraždy v Jevišovicích, muž zemřel po 158 ranách nožem

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat případy loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Obžalovaná na ubytovně zasadila poškozenému 158...

6. října 2026,  aktualizováno 

Lidé v Plzni vzpomínali na Václava Havla při neformálním happeningu na mostě

ilustrační snímek

Lidé v Plzni dnes při neformálním happeningu na mostě Ivana Magora Jirouse zavzpomínali na prezidenta Václava Havla, který by dnes oslavil 90. narozeniny. Lidé...

5. října 2026  19:18,  aktualizováno  19:18

V Č. Lípě najel vlak do nastraženého kamení, podobná nehoda se tam stala v září

ilustrační snímek

V České Lípě dnes v podvečer najel vlak do nastraženého kamení na kolejích, provoz na trati do Nového Boru je zastaven. Ve vlaku cestovalo asi 20 lidí, nikdo...

5. října 2026  18:51,  aktualizováno  18:51

Jeden člověk se zranil při požáru domu ve Starém Městě pod Landštejnem

ilustrační snímek

Při požáru domu ve Staré Městě pod Landštejnem na Jindřichohradecku se dnes zranil jeden člověk. Oheň způsobil škodu 1,25 milionu korun, informovali dnes...

5. října 2026  18:40,  aktualizováno  18:40

Starosta Šp. Mlýna má přihlášení nových lidí k pobytu před volbami za účelové

ilustrační snímek

Starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura (Špindlerův Mlýn - Město s vizí) podnikl právní kroky proti tomu, co považuje za snahu ovlivnit komunální volby - jde...

5. října 2026  18:33,  aktualizováno  18:33

V Plzeňském kraji budou při volbách ve 3 menších městech referenda k větrníkům

ilustrační snímek

V pátek a v sobotu půjdou obyvatelé tří menších měst v Plzeňském kraji volit nejenom své zastupitele, ale budou také hlasovat v místních referendech o tom, zda...

5. října 2026  18:18,  aktualizováno  18:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Hradci Králové lidé vzpomínali na Václava Havla svíčkami i četbou

V Hradci KrĂˇlovĂ© lidĂ© vzpomĂ­nali na VĂˇclava Havla svĂ­ÄŤkami i ÄŤetbou

Nedožité 90. narozeniny bývalého prezidenta, disidenta a dramatika Václava Havla si dnes v Hradci Králové připomněli na řadě míst. Lidé zapalovali svíčky,...

5. října 2026  18:10,  aktualizováno  18:10

Volby 2026: Kandidáti na pražského primátora odpovídají. Co chtějí změnit a jaké mají plány?

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2026 proběhnou v říjnu 2026. Kdo poté usedne na magistrát?

Kdo chce po volbách řídit Prahu a co by jako primátor změnil? Deník Metro postupně zpovídá kandidáty na šéfa hlavního města. Ptáme se jich na bydlení, dopravu, městské projekty i koaliční partnery....

5. října 2026  19:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.