Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 6 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  19:00
Sledovat Metro na Googlu

Fotogalerie3

Kinobus | foto: MAFRA

Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme šest míst, kde během letních večerů ožijí velká plátna. Letos filmové fanoušky potěší tradiční kočovný Kinobus, promítat se bude také v areálu Pragovky, MeetFactory nebo na Libeňském zámku.

Během července a srpna se řada pražských kulturních míst promění v letní kina, kde bude možné sledovat filmovou projekci zcela zdarma. Venkovní promítání bez vstupného nabídne Kinobus Dopravního podniku, Pragovka, MeetFactory a další lokality. Kde si užít letní večery s kulturou pod širým nebem?

Obsah

Kočovný Kinobus DPP

K tradičnímu venkovnímu promítání patří projekt Dopravního podniku hlavního města Prahy Kinobus. Program i lokality naleznete na oficiálních stránkách Kinobusu.

  • Letošní 19. ročník přiveze filmy pod širým nebem do 11 lokalit v Praze a nabídne 44 promítacích večerů.
  • Promítání začíná po setmění.

Kinobus startuje 19. sezonu. Letní večery v Praze nabídnou 44 promítání pod širým nebem

Letní kino Pragovka

Popáté se pod širým nebem promítá také v kulturním centru Pragovka Art District ve Vysočanech.

  • Adresa: Kolbenova 923/4a, Praha 9
  • Letní kino nabízí program každý čtvrtek až do 8. září 2026.
  • Tématem letošního ročníku jsou šamani, sny a technologové.
  • V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají dovnitř.
Kinobus vyráží na svou 11. sezonu.

Letní kino Prahy 12

Putovní letní kino promítá každý čtvrtek filmy až do 3. září 2026. Na programu je 11 promítání na různých místech Prahy 12.

  • Na místě bude zajištěno občerstvení.
  • Pořadatelé doporučují vzít s sebou deky či skládací židle.
  • V případě nepříznivého počasí se projekce ruší.

Kam v Praze v červenci zadarmo? Letní kina, velký folklorní festival i sraz milovníků Vesp

Letní kino MeetFactory

Na dvorku smíchovského prostoru pro umění MeetFactory se až do 2. září uskuteční 11 projekcí pod širým nebem. Více informací na webu pořadatele.

  • Adresa: Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
  • Promítání probíhá ve vybrané středy v červenci od 21:30 hodin, v srpnu a září od 20:30 hodin.
  • Před projekcí je možné zdarma navštívit aktuální výstavy v Galerii MeetFactory a Galerii Kostka.
Libeňský zámek v Praze 8

Letní kino v podzámčí

Prostranství pod Libeňským zámkem v Praze 8 se během šesti letních večerů promění v kinosál pod širým nebem.

Adresa: U Českých loděnic 40/6, Praha 8

  • V červenci se bude promítat 30. a 31. 7. 2026 od 21 hodin.
  • V srpnu se bude promítat 1. 8. od 21 hodin, dále 27., 28. a 29. 8. od 20:30 hodin.

Spirálovské filmové léto

Promítání pod širým nebem bude probíhat také v DDM Spirála v Praze 8 během několika letních večerů až do 3. září 2026.

  • Adresa: Přemyšlenská 1102/15, Praha 8
  • V případě nepříznivého počasí bude kino přesunuto do Divadelního sálu, kde je kapacita omezena na 60 míst.
Přehled letních kin se vstupným zdarma v Praze
Název kinaAdresaVstupné
Kočovný Kinobus DPPRůzné lokality po Praze (podrobnosti na webu)Zdarma
Letní kino MeetFactoryKe Sklárně 3213/15, Praha 5Zdarma
Letní kino PragovkaKolbenova 923/4a, Praha 9Zdarma
Letní kino Prahy 12Různá místa v Praze 12 (putovní charakter)Zdarma
Letní kino u Libeňského zámkuU Českých loděnic 40/6, Praha 8Zdarma
Spirálovské filmové létoPřemyšlenská 1102/15, Praha 8Zdarma
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

KVÍZ: Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech

Chorvatsko

Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře znáte oblíbené dovolenkové destinace, slavné památky i zajímavosti z různých koutů Evropy. Tak si...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Taje tramwaye: David Vávra a Česká televize odhalují skrytou Prahu za okny „elektriky“

David Vávra zve diváky na cestu Prahou.

Pražská tramvaj nemusí být jen obyčejným dopravním prostředkem, který denně převáží tisíce cestujících z jednoho konce města na druhý. V novém dokumentárním cyklu České televize se mění v...

1. července 2026

Trutnov pro velký zájem rozšířil nabídku sdílených kol o pětinu na 120 bicyklů

ilustrační snímek

Třicetitisícový Trutnov ode dneška rozšířil nabídku dotovaných sdílených kol a elektrokol o pětinu na 120 bicyklů. Důvodem je velký zájem lidí o půjčování kol....

1. července 2026,  aktualizováno 

Soud v Bruntále projedná kauzu bývalé manažerky Horských lázní Karlova Studénka

ilustrační snímek

Okresní soud v Bruntále se bude zabývat kauzou bývalé manažerky Horských lázní Karlova Studánka, která je podle obžaloby podezřelá, že ovlivňovala veřejnou...

1. července 2026,  aktualizováno 

ÚS vyhlásí, jak rozhodl o cizineckém zákoně, jde o tlumočníky na vlastní náklad

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o návrhu Krajského soudu v Brně na zrušení části zákona o pobytu cizinců. Zákon říká, že cizinec, který nehovoří...

1. července 2026,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Beats for Love dnes začíná, nabídne 550 umělců včetně Calvina Harrise a Alessa

ilustrační snímek

V ostravských Dolních Vítkovicích dnes začíná čtyřdenní festival taneční a elektronické hudby Beats for Love. Na 12. ročníku jedné z největších akcí svého...

1. července 2026,  aktualizováno 

Ústavní soud dnes rozhodne o současném systému rozdělování daní mezi kraje

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyjasní, zda současný systém rozdělování daňových výnosů mezi jednotlivé kraje nezasahuje do práva na samosprávu. Návrh na zrušení části...

1. července 2026,  aktualizováno 

Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili šest lidí po zásahu bleskem do stromu

ilustrační snímek

Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili dnes večer na dětském táboře šest lidí po zásahu bleskem do blízkého stromu. Muž byl krátce v bezvědomí a vrtulník ho...

30. června 2026  23:37,  aktualizováno  23:45

Ralsko uspořádá referendum k fotovoltaické elektrárně, pro kraj závazné nebude

ilustrační snímek

Ralsko na Českolipsku uspořádá referendum k fotovoltaické elektrárně, jejíž výstavbu plánuje Liberecký kraj. Zařízení s instalovaným výkonem až 62,5 megawattu...

30. června 2026  21:03,  aktualizováno  21:03

Smogová situace kvůli ozonu na Ostravsku. Starší a nemocní lidé mají omezit zátěž

Ilustrační snímek

Smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu pro aglomerace Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek vyhlásil v úterý odpoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Lidé by se měli při...

30. června 2026  18:22,  aktualizováno  21:57

Bystřice nad Pernštejnem má kolumbárium v podobě křišťálového stromu vzpomínek

BystĹ™ice nad PernĹˇtejnem mĂˇ kolumbĂˇrium v podobÄ› kĹ™iĹˇĹĄĂˇlovĂ©ho stromu vzpomĂ­nek

Na městském hřbitově v Bystřici nad Pernštejnem budou moci lidé uložit urny s popelem zemřelých do "kořenů" stromu vzpomínek, který má svítící křišťálové...

30. června 2026  20:02,  aktualizováno  20:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Policisté pátrají po uprchlém českobudějovickém vězni, není nebezpečný

PolicistĂ© pĂˇtrajĂ­ po uprchlĂ©m ÄŤeskobudÄ›jovickĂ©m vÄ›zni, nenĂ­ nebezpeÄŤnĂ˝

Policisté pátrají po uprchlém vězni Milanu Machovi, který dnes kolem 10:00 odešel z pracoviště firmy poblíž centra Českých Budějovic a nevrátil se do vězení....

30. června 2026  19:51,  aktualizováno  19:51

Hasiči zasahovali u požáru skladu s oblečením v pražské Písnici

V Praze hoří sklad s oblečením. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu

Hasiči zasahovali u požáru skladu s oblečením v pražské Písnici. Vyhlásili třetí stupeň poplachu. Zasažena byla asi polovinu haly, informovali na síti X. Po deváté hodině večer oznámili lokalizaci...

30. června 2026  20:22,  aktualizováno  21:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.