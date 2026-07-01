Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 7 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  15:37
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Kinobus | foto: MAFRA

Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme sedm míst, kde během letních večerů ožijí velká plátna. Letos filmové fanoušky potěší tradiční kočovný Kinobus, promítat se bude také v areálu Pragovky, MeetFactory nebo na Libeňském zámku.

Během července a srpna se řada pražských kulturních míst promění v letní kina, kde bude možné sledovat filmovou projekci zcela zdarma. Venkovní promítání bez vstupného nabídne Kinobus Dopravního podniku, Pragovka, MeetFactory a další lokality. Kde si užít letní večery s kulturou pod širým nebem?

Obsah

Kočovný Kinobus DPP

K tradičnímu venkovnímu promítání patří projekt Dopravního podniku hlavního města Prahy Kinobus. Program i lokality naleznete na oficiálních stránkách Kinobusu.

  • Letošní 19. ročník přiveze filmy pod širým nebem do 11 lokalit v Praze a nabídne 44 promítacích večerů.
  • Promítání začíná po setmění.

Kinobus startuje 19. sezonu. Letní večery v Praze nabídnou 44 promítání pod širým nebem

Letní kino Pragovka

Popáté se pod širým nebem promítá také v kulturním centru Pragovka Art District ve Vysočanech.

  • Adresa: Kolbenova 923/4a, Praha 9
  • Letní kino nabízí program každý čtvrtek až do 8. září 2026.
  • Tématem letošního ročníku jsou šamani, sny a technologové.
  • V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají dovnitř.
Kinobus vyráží na svou 11. sezonu.

Letní kino Prahy 12

Putovní letní kino promítá každý čtvrtek filmy až do 3. září 2026. Na programu je 11 promítání na různých místech Prahy 12.

  • Na místě bude zajištěno občerstvení.
  • Pořadatelé doporučují vzít s sebou deky či skládací židle.
  • V případě nepříznivého počasí se projekce ruší.

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Letní kino MeetFactory

Na dvorku smíchovského prostoru pro umění MeetFactory se až do 2. září uskuteční 11 projekcí pod širým nebem. Více informací na webu pořadatele.

  • Adresa: Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
  • Promítání probíhá ve vybrané středy v červenci od 21:30 hodin, v srpnu a září od 20:30 hodin.
  • Před projekcí je možné zdarma navštívit aktuální výstavy v Galerii MeetFactory a Galerii Kostka.
Libeňský zámek v Praze 8

Letní kino v podzámčí

Prostranství pod Libeňským zámkem v Praze 8 se během šesti letních večerů promění v kinosál pod širým nebem.

Dejte nám tip na nejlepší letní kino

  • Které letní kino či autokino je tím nejlepším ve vašem kraji? Má výjimečnou atmosféru, zajímavé prostředí i program, který stojí za to? Napište nám do komentářů na našem FB jeho název, město a důvod, proč byste ho doporučili ostatním.
  • Pokud máte vlastní fotografie, budeme rádi, když je připojíte. Vaše tipy pomohou vytvořit mapu míst, která stojí za návštěvu.

Adresa: U Českých loděnic 40/6, Praha 8

  • V červenci se bude promítat 30. a 31. 7. 2026 od 21 hodin.
  • V srpnu se bude promítat 1. 8. od 21 hodin, dále 27., 28. a 29. 8. od 20:30 hodin.

Spirálovské filmové léto

Promítání pod širým nebem bude probíhat také v DDM Spirála v Praze 8 během několika letních večerů až do 3. září 2026.

  • Adresa: Přemyšlenská 1102/15, Praha 8
  • V případě nepříznivého počasí bude kino přesunuto do Divadelního sálu, kde je kapacita omezena na 60 míst.

Letní kino v tržnici

V Holešovické tržnici se během léta promítají filmy u Food Truck Pointu. Informace o filmech a programu naleznete na webu pořadatele.

  • Na místě je možné zakoupit burgery, řecké speciality, indický street food, palačinky, frozen margaritas, drinky i pivo.
  • Při nepříznivém počasí se projekce ruší.
Přehled letních kin se vstupným zdarma v Praze
Název kinaAdresaVstupné
Kočovný Kinobus DPPRůzné lokality po Praze (podrobnosti na webu)Zdarma
Letní kino MeetFactoryKe Sklárně 3213/15, Praha 5Zdarma
Letní kino PragovkaKolbenova 923/4a, Praha 9Zdarma
Letní kino Prahy 12Různá místa v Praze 12 (putovní charakter)Zdarma
Letní kino u Libeňského zámkuU Českých loděnic 40/6, Praha 8Zdarma
Letní kino v Holešovické tržniciBubenské nábřeží 306/13, Praha 7Zdarma
Spirálovské filmové létoPřemyšlenská 1102/15, Praha 8Zdarma
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