Během července a srpna se řada pražských kulturních míst promění v letní kina, kde bude možné sledovat filmovou projekci zcela zdarma. Venkovní promítání bez vstupného nabídne Kinobus Dopravního podniku, Pragovka, MeetFactory a další lokality. Kde si užít letní večery s kulturou pod širým nebem?
Obsah
Kočovný Kinobus DPP
K tradičnímu venkovnímu promítání patří projekt Dopravního podniku hlavního města Prahy Kinobus. Program i lokality naleznete na oficiálních stránkách Kinobusu.
- Letošní 19. ročník přiveze filmy pod širým nebem do 11 lokalit v Praze a nabídne 44 promítacích večerů.
- Promítání začíná po setmění.
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Kinobus startuje 19. sezonu. Letní večery v Praze nabídnou 44 promítání pod širým nebem
Letní kino Pragovka
Popáté se pod širým nebem promítá také v kulturním centru Pragovka Art District ve Vysočanech.
- Adresa: Kolbenova 923/4a, Praha 9
- Letní kino nabízí program každý čtvrtek až do 8. září 2026.
- Tématem letošního ročníku jsou šamani, sny a technologové.
- V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají dovnitř.
Letní kino Prahy 12
Putovní letní kino promítá každý čtvrtek filmy až do 3. září 2026. Na programu je 11 promítání na různých místech Prahy 12.
- Na místě bude zajištěno občerstvení.
- Pořadatelé doporučují vzít s sebou deky či skládací židle.
- V případě nepříznivého počasí se projekce ruší.
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Kam v Praze v červenci zadarmo? Letní kina, velký folklorní festival i sraz milovníků Vesp
Letní kino MeetFactory
Na dvorku smíchovského prostoru pro umění MeetFactory se až do 2. září uskuteční 11 projekcí pod širým nebem. Více informací na webu pořadatele.
- Adresa: Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
- Promítání probíhá ve vybrané středy v červenci od 21:30 hodin, v srpnu a září od 20:30 hodin.
- Před projekcí je možné zdarma navštívit aktuální výstavy v Galerii MeetFactory a Galerii Kostka.
Letní kino v podzámčí
Prostranství pod Libeňským zámkem v Praze 8 se během šesti letních večerů promění v kinosál pod širým nebem.
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Adresa: U Českých loděnic 40/6, Praha 8
- V červenci se bude promítat 30. a 31. 7. 2026 od 21 hodin.
- V srpnu se bude promítat 1. 8. od 21 hodin, dále 27., 28. a 29. 8. od 20:30 hodin.
Spirálovské filmové léto
Promítání pod širým nebem bude probíhat také v DDM Spirála v Praze 8 během několika letních večerů až do 3. září 2026.
- Adresa: Přemyšlenská 1102/15, Praha 8
- V případě nepříznivého počasí bude kino přesunuto do Divadelního sálu, kde je kapacita omezena na 60 míst.
Letní kino v tržnici
V Holešovické tržnici se během léta promítají filmy u Food Truck Pointu. Informace o filmech a programu naleznete na webu pořadatele.
- Na místě je možné zakoupit burgery, řecké speciality, indický street food, palačinky, frozen margaritas, drinky i pivo.
- Při nepříznivém počasí se projekce ruší.
Letní kino pod hvězdami
V Riegrových sadech a na náměstí Míru v Praze 2 se každý prázdninový čtvrtek koná promítání filmů. Více informací a program naleznete na stránkách pořadatele.
- V červenci začínají projekce ve 21:15, v srpnu ve 20:30.
|Název kina
|Adresa
|Vstupné
|Kočovný Kinobus DPP
|Různé lokality po Praze (podrobnosti na webu)
|Zdarma
|Letní kino MeetFactory
|Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
|Zdarma
|Letní kino Pragovka
|Kolbenova 923/4a, Praha 9
|Zdarma
|Letní kino Prahy 12
|Různá místa v Praze 12 (putovní charakter)
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|Letní kino u Libeňského zámku
|U Českých loděnic 40/6, Praha 8
|Zdarma
|Letní kino v Holešovické tržnici
|Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
|Zdarma
|Letní kino pod hvězdami
|Dvě lokality v Praze 2 (Riegrovy sady, náměstí Míru)
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|Spirálovské filmové léto
|Přemyšlenská 1102/15, Praha 8
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