Kam zajít v Praze v listopadu zdarma? Zde je 7 tipů

Autor: Pavla Žáková
  18:00
Listopad v Praze přinese nebývalé množství akcí zdarma. Kromě tradičního Koncertu na Václaváku v Den boje za svobodu a demokracii budou o tomto svátku otevřené bezplatně i Hradčany, Národní galerie či Národní muzeum. Perličkou jsou pak dny otevřených dveří ve vesmírné agentuře EUSPA v Holešovicích.
Lichtenštejnský palác v Praze využívá vláda k reprezentačním účelům, v sobotu...

Lichtenštejnský palác v Praze využívá vláda k reprezentačním účelům, v sobotu 5.8.2023 je mimořádně otevřený veřejnosti. | foto: Úřad vlády ČR

Zlatá ulička. Původně se jmenovala Zlatnická a jedna z legend říká, že ve 20....
Detail domku ve Zlaté uličce. Správný název je Zlatá ulička u Daliborky,...
Zlatá ulička na Pražském hradě se po rekonstrukci znovu otevírá pro veřejnost.
Nové liturgické předměty pro Chrám sv. Víta - kalich a patena.
25 fotografií

Listopad 2025 v Praze zdarma? Přehled míst, kam můžete vyrazit bez peněz, je v listopadu obzvlášť potěšující. Volné vstupy nabízejí totiž i místa, kde jindy zaplatíte za jeden lístek několik stovek. Ať už chcete oslavit svátek demokracie, nebo se prostě schovat před pošmourným počasím, pročtěte si, kam vyrazit zadarmo.

1. Koncert pro budoucnost

Kdy: 17. listopadu 16-22 hodin
Kde: dolní část Václavského náměstí

Jaký by to byl Den boje za svobodu a demokracii, kdyby se nic nedělo na Václaváku? Připomenout si sametovou revoluci můžete přijít na místo, kde to všechno začalo. V pondělí 17. listopadu bude dolní část Václavského náměstí patřit Koncertu pro budoucnost, na kterém během několika odpoledních a večerních hodin vystoupí nejrůznější čeští (a nejen čeští) umělci. Na pódiu se vystřídají také zástupci občanské společnosti, aby uctili a oslavili demokratické hodnoty. Akci organizuje spolek Nerudný fest.

Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí (17. listopadu 2023)

2. Národní galerie Praha

Kdy: 17. listopadu 10-18 hodin
Kde: Platí pro následující objekty Národní galerie Praha: Veletržní palác, Šternberský palác, Schwarzenberský palác, Salmovský palác, Klášter sv. Anežky České.

„Oslavte s námi svátek svobody, demokracie a studentstva volným vstupem do všech stálých expozic NGP,“ láká na svých stránkách Národní galerie Praha. V pondělí 17. listopadu se můžete zdarma podívat do všech stálých expozic galerie od Veletržního paláce až po Klášter sv. Anežky České.

Zoo, Žluté lázně, Letňany i Džbán. Na těchto místech v Praze si i letos užijete světelnou show

Výstavní sály si můžete projít sami, ale také lze využít krátké komentované prohlídky v některých z nich. I ty jsou na výročí sametové revoluce zdarma a není potřeba je předem rezervovat. Například ve Veletržním paláci si můžete vyslechnout komentáře ke slovenskému umění první poloviny minulého století. V Klášteře sv. Anežky České se zase můžete seznámit s osobností Anežky Přemyslovny a jejím odkazu vzhledem k roku 1989.

V Salmovském paláci je 17. listopadu dokonce zdarma umělecký ateliér Napříč Asií pro děti od 10 let s rodiči. Tvoření začíná v 15 hodin a trvá cca 80 minut. Vstup je zdarma, ale kvůli omezené kapacitě je nutná předchozí rezervace přes GoOut.

Národní galerie Praha, ilustrační snímek

Malá dvorana. Pět pater výstavních prostor je ohraničeno zaobleným bílým kovovým zábradlím.

3. Energický tanec Heroes

Kdy: 17. listopadu od 16 hodin
Kde: Malá dvorana Veletržního paláce

U Národní galerie ještě chvíli zůstaneme. Při příležitosti Mezinárodního dne studentstva, který připadá také na 17. listopad, si ve Veletržním paláci připravili studenti a studentky 4. ročníku Konzervatoře Duncan centre taneční představení Heroes za doprovodu živé hudby. Jeho tématem je hledání odpovědi na otázku, kdo je hrdina a co je hrdinství. Autorkou choreografie je Dora Sulženko Hoštová a představení se uskuteční v malé dvoraně Veletržního paláce. Vstup je zdarma a rezervace není nutná.

4. Národní muzeum

Kdy: 17. listopadu 10-18 hodin
Kde: Více objektů Národního muzea, viz níže.

Vstup zdarma je 17. listopadu také do Národního muzea, a to nejen do jeho hlavní budovy na Václavském náměstí, ale do všech objektů, které jsou otevřené. Jedinou výjimkou je Dětské muzeum, kde se v tento významný den sice platí, ale polovic: běžně tu za slot dlouhý 1,5 hodiny zaplatíte 140 korun na osobu (včetně dětí starších 4 let), 17. listopadu je to jen 70 korun.

Už potřetí se pražské Letňany rozzáří díky světelnému parku Wonderland. Letos se rozsvítí dříve

Než se na Den boje za svobodu a demokracii vydáte do některé z budov muzea, ověřte si, zda je otevřena. Většina jeho pražských objektů má tento den do 18 hodin, ale Dvořákovo a Smetanovo muzeum zavírají už v 17. A pozor, Národopisné muzeum v Kinského zahradě a také Památník Jaroslava Ježka v Kaprově ulici mají běžně v pondělí zavřeno a jinak tomu nebude ani 17. listopadu.

Budova Národního muzea v Praze

5. Lichtenštejnský palác

Kdy: 17. listopadu 9-16
Kde: Lichtenštejnský palác na Kampě, U Sovových mlýnů

Den otevřených dveří pořádají 17. listopadu také v Lichtenštejnském paláci, který patří mezi vládní budovy a vstup do něj je možný jen výjimečně. Návštěvníci se mohou těšit na interiér, kde se pořádají konference, protokolární akce a také tu pobývají státní delegace. V minulosti tu byl například španělský král Juan Carlos s chotí Sofií, britská královna Alžběta II. či japonský císař Akihito s císařovnou Mičiko.

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Zájemci se dozví také zajímavosti z historie této budovy, která sahá do konce 17. století. Za její původní podobou stál italský architekt Giovanni Battista. Lichtenštejnský paláce se návštěvníkům otevírá několikrát v roce, možnost podívat se do něj 17. listopadu bude letos poslední.

Lichtenštejnský palác v Praze využívá vláda k reprezentačním účelům, v sobotu 5.8.2023 je mimořádně otevřený veřejnosti.

6. Agentura pro evropský vesmírný program

Kdy: pátek 21. listopadu 16-18, sobota 22. listopadu 9-18
Kde: Agentura EUSPA, Janovského 2, Praha 7

Trochu z jiného soudku jsou další dny otevřených dveří: pořádá je Agentura Evropské unie pro kosmický program EUSPA a jsou určené pro milovníky vesmíru a techniky všech věkových kategorií.

Čeká vás virtuální realita, šifrovací hry, workshopy, a mnoho dalšího. Pořadatelé slibují, že zažijete vesmír úplně jiným způsobem. Na děti a rodiny čeká spousta interaktivní zábavy – například stavba modelu skutečné družice Galileo, kterou si můžete odnést domů, nebo vesmírná honba za pokladem s možností vyhrát ceny.

V šifrovacím stánku si budete moci vyzkoušet luštit kódy a hádanky a také se dozvědět, jak nám družice pomáhají chránit naše informace. Pro návštěvníky jsou prezentace připravené v češtině i angličtině.

Dny otevřených dveří jsou dva, ten páteční je ale určen zejména pro školní skupiny, běžní návštěvníci se do agentury mohou podívat jen od 16 do 18 hodin. Sobota už je ale celá pro veřejnost.

Evropský navigační systém Galileo

Agentura pro evropský globální navigační satelitní systém má sídlo v Praze (Galileo, GSA)

7. Pražský hrad včetně chrámu sv. Víta a Zlaté uličky

Kdy: 29. listopadu 9-18 hodin
Kde: Pražský hrad, vstup od Matyášovy brány

Hlavní okruh Pražského hradu, který čítá Starý královský palác, Zlatou uličku i katedrálu sv. Víta, si můžete běžně projít za 450 korun. V sobotu 29. listopadu se ale Pražský hrad zdarma otevírá veřejnosti, a to včetně míst, která jsou běžně nepřístupná. Návštěvníci budou moci nahlédnout do reprezentačních prostor, kde jindy prezident Petr Pavel vítá návštěvníky. Interiér navíc bude už vánočně vyzdobený.

Zdarma budou otevřené také stálé expozice včetně Obrazárny Pražského hradu nebo výstavy hradní stráže. Návštěvníci však zavítají i do turisticky nejoblíbenějších míst, jako jsou katedrála sv. Víta, bazilika sv. Jiří a Zlatá ulička.

Zájemci mají využít pro vstup Matyášovu bránu na prvním nádvoří. Poslední vstup bude umožněn v 17.30. Pořadatelé upozorňují, že kočárky ani objemná zavazadla není možné mít s sebou na prohlídku.

Zlatá ulička. Původně se jmenovala Zlatnická a jedna z legend říká, že ve 20. letech 19. století v ní bydlel penzionovaný profesor, který dělal všelijaké chemické pokusy a při jednom z nich ho zabil výbuch. Nešťastník prý měl v posmrtné křeči sevřenou ruku v pěst a v ní hrudku zlata.

