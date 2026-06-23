V rozhovoru pro deník Metro kritizuje současné vedení magistrátu, zejména Piráty a Prahu Sobě, a tvrdí, že hlavní město netrpí nedostatkem peněz, ale špatným řízením. Řešení vidí v rychlé opravě prázdných obecních bytů, podpoře družstevní výstavby, omezení městských organizací a větších investicích do dopravy a parkování.
„Sliby splníme, jakmile dostaneme od Pražanů silný mandát ve volbách a budeme na magistrátu vládnout. Neslibujeme žádné vzdušné zámky, to jsou poměrně jednoduchá řešení. Odstranit pirátská dogmata. Za vše přebírám plnou politickou odpovědnost. Proto jsem do SPD vstoupil, abychom to opravili,“ říká pro deník Metro Urban.
Praha dlouhodobě řeší nedostatek bydlení. Jaké konkrétní kroky byste během prvních dvou let ve funkci udělal, aby se situace skutečně zlepšila?
SPD má pro bydlení Pražanů opatření okamžitá, střednědobá a dlouhodobá. To okamžité řešení je zásadně změnit podmínky přidělování obecních bytů v Praze. Je zde odhadem tři tisíce prázdných obecních bytů, které byly vybydleny a zničeny nepřizpůsobivými v rámci experimentu zvaného Housing first. Ten prosadili Piráti a STAN. Tyto byty urychleně opravíme a přidělíme slušným lidem. Střednědobý plán je přidělit volné městské pozemky Pražanům, aby si postavili vlastní domy v rámci družstev. Zde plánujeme v horizontu tří let další tisíce bytů. Dlouhodobý výhled je zlepšit vztahy s developery tak, aby mohli stavět nová sídliště. To už mohou být desetitisíce nových bytů. Tento koktejl by měl snížit ceny bydlení tak, aby si byt mohl dovolit naprosto každý. Jako další věc zajistíme průjezdnost Prahy. Se změnou přidělování bytů je spojeno i zlepšení bezpečnosti v Praze. Pod mým vedením budou lidé v Praze dobře bydlet, budou po ní i dobře jezdit a nebudou se bát.
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SPD často kritizuje vedení hlavního města. Která tři rozhodnutí současné radnice považujete za největší chyby a jak byste postupoval jinak?
Číslo jedna jsou byty. Praha kvůli špatné politice aktivistů nemá bydlení pro slušné mladé rodiny. Sekundárně s tím se zhoršila i bezpečnost. Ti problémoví lidé se nafetují a pak v rauši demolují okolí, napadají lidi. Máme i vraždy. Byty budeme přidělovat pouze slušným. Tragédie je i doprava. Zdeněk Hřib s aktivisty z Prahy Sobě udělali z Prahy slalomovou dráhu. Nekoordinují se uzávěrky. Projet Prahou je dobrodružný film. Chceme obnovit koordinační radu města, pustit AI řízení semaforů, zrušit dopravní omezení a slalomové dráhy. Praha bude opět průjezdná. Praha rezignovala na budování podzemních parkovišť. Příkladem budiž rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad, Václavského náměstí a Karlova náměstí. Rekonstrukce dohromady za sedm miliard! Mohla se tam vybudovat velkokapacitní podzemní parkoviště. Není tam ani jedno místo. Peníze vyhozené do kanálu. To vše změníme. Týká se to hlavně sídlišť. Zelený prostor mezi bloky se podkope, vybudují podzemní parkoviště a na povrchu postaví hřiště, sportoviště a zelené parky. Tak se to dělá všude na světě. Jen v Praze ne.
Řada voličů vnímá SPD především jako protestní hnutí. Proč by měli věřit, že dokáže efektivně řídit město velikosti Prahy?
SPD prochází vývojem. Máme v Praze desítky zastupitelů, tři na magistrátu. Zapojili jsme se aktivně do práce ve výborech a komisích. Mnoho věcí z programu SPD se podařilo už prosadit, byť jsme v opozici. Třeba snížení daně z nemovitosti v Praze 10 nebo vystěhování otřesných případů nepřizpůsobivých. Podpořili jsme také mnoho rozvojových projektů Prahy. I díky SPD se začalo v Praze opět stavět. Na kandidátce SPD jsou lidé, kteří uspěli v osobním i profesním životě. Já osobně jsem vedl Pražskou plynárenskou v době, kdy vydělávala miliardy a Pražané měli nejlevnější plyn v novodobé historii. Jsem rodilý Pražan, hrdý manžel, otec třech dětí. Ale to vše není podstatné. To nejdůležitější je, že používáme zdravý selský rozum, nepodléháme tlaku lobbistů, a hlavně máme Prahu v srdci!
Kde byste v pražském rozpočtu hledal úspory? Můžete jmenovat konkrétní projekty nebo výdajové položky, které byste omezil?
Toto je zásadní otázka, která se bude velmi důsledně řešit. Pražané vůbec nemají potuchy, co se na magistrátu děje. Jen za rok 2025 se díky inflaci a pirátské nenasytnosti, kdy zvýšili poplatky a nájmy, zvedli neočekávaně příjmy Prahy o dvacet čtyři miliard. Vybrali 148 miliard, ale výdaje zvýšili na 124 miliard. Investice do dopravy byly přitom jen pouhých osm procent! Dříve to bylo až padesát. Peníze putují hlavně na platy spřízněných politiků a členů stran. Jenom Piráti mají podle kvalifikovaných odhadů zaměstnáno na magistrátu a městských firmách stovky členů. Platy jsou osmdesát tisíc plus a nic nedělají. Chceme důkladně zredukovat nebo zrušit všechny městské společnosti, které nemají výsledky a stojí na nákladech miliardy. Namátkou: Operátor ICT, a. s., Pražská developerská společnost, Pražské centrum obnovitelné energie, Pražský inovační institut, IPR. Ohromné problémy jsou na Technické správě komunikací a Trade Center Praha. Takto bychom mohli pokračovat. Tam se propálí na platech nepotřebných stranických soudruhů miliardy ročně. O smlouvách se spřízněnými firmami nemluvě. Všechny peníze dáme do bytů, dopravy a bezpečnosti.
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Doprava v Praze rozděluje veřejnost. Jak byste vyvažoval zájmy řidičů, cestujících MHD, cyklistů a obyvatel centra, když nelze vyhovět všem současně?
Dá se vyhovět všem. Ale nesmí se myslet ideologicky a dogmaticky, jako to dělají Piráti. Příkladem budiž Dvorecký most, jediná dopravní stavba, kterou za osm let vlády postavili. Mohla tam jezdit MHD, auta, cyklisti i se pohybovat chodci. Nebudou, protože to naplánovali příliš úzké a auta se tam nevejdou. V Praze už dávno mohly být postaveny radiály, které by odvedly dopravu z centra. Nejsou, protože to Piráti ideologicky zarazili. V centru mohla být dávno podzemní parkoviště, ale nejsou, protože to ideologicky zarazili. Když se podaří odstranit tyto dogmatiky, bude vše v pořádku.
Pokud byste se stal primátorem, s kterými stranami byste byl ochoten spolupracovat, a kde naopak vidíte nepřekročitelné hranice?
Naše spolupráce už nyní na magistrátu výborně probíhá s ANO, částečně s ODS. Jsou ale i někteří ve STAN a TOP 09, kteří s politikou zdravého rozumu SPD souhlasí, ale bojí se k tomu přiznat. Naopak ztracení jsou Piráti, Praha Sobě, to jsou ultralevicoví dogmatici. Říkáme jim pracovně sorošovci. Ztracena je také valná většina dozimetrických STAN a TOP 09. Se zloději se z principu nebavíme.
Vaši kritici tvrdí, že SPD nabízí jednoduchá řešení na složité problémy. Která oblast řízení Prahy je podle vás naopak mnohem složitější, než si veřejnost myslí?
Jak vidíte, nabízíme spolehlivá, funkční řešení, kde používáme zdravý rozum. Bez tlaku lobbistů. Že se vše daří, když lidé mají srdce pro Prahu, jsme dokázali v Pražské plynárenské, která byla za mého vedení v zisku a plyn levný. Pak to vzali Piráti a udělali ztrátu sedm miliard a zdražili na historická maxima. Říkali, jak je to složité. Nebylo. Jenom to neuměli. Složité je vše ve chvíli, kdy tam naběhnou jejich lobbisté a chtějí z těch společností vytěžit maximum pro sebe, ne pro Pražany. To už musí konečně skončit. Praha má strašně moc peněz a strašně moc peněz se pak rozkydá. My to chceme otočit. Třeba snížit nájmy hospodám, uvolnit zahrádky a tím zlevnit jídlo a pivo. Aby si do centra mohla dovolit zajít normálně vydělávající pražská rodina ze sídliště na nedělní oběd. Zlevnit plyn, elektřinu, vodu. Miliardové zisky jdou do zahraničí. Vše jde velmi rychle udělat. Ale musí se chtít.
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Praha potřebuje dlouhodobé investice do infrastruktury. Existuje projekt, který je podle vás finančně nebo politicky nadhodnocený a který byste byl připraven zastavit?
Jsem stavař, urbanista, architekt. Projektoval jsem v Praze, Londýně, Dubaji. Já přesně vím, jaké jsou ceny a co je zlodějina. Těch příkladů předražených investic je v Praze strašně moc, ale nejkřiklavější příklad je asi plánovaná budova Pražské filharmonie na Vltavské s náklady až šestánáct a půl miliardy. Jen tendr na sto milionů za PR mluví sám za sebe. Ten se naštěstí zrušil. Jenom připomenu, že stavba začala s rozpočtem dvě miliardy a už jsme na šestnácti miliardách. Budovu ano, ale ne takhle draze. Nesmyslná „rekonstrukce“ Václavského náměstí za určitě konečných pět miliard. Předpokládaná hodnota opět byla dvě miliardy. Tam ale nebude nic nového, jen dlažba a koleje, které nikdo kromě Hřiba nechce. Nová dlažba na Jiřího z Poděbrad za pět set milionů je také šílená zlodějina. Posledních osm let v Praze platí pravidlo, že vše na konci stojí minimálně dvojnásobek. Chtěl bych zavést dubajský model výstavby. Ultramoderní technologie, které šetří náklady i investice.
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Jakou konkrétní věc jste ve své dosavadní profesní nebo politické kariéře řídil, která vás kvalifikuje na vedení metropole s více než milionem obyvatel?
Myslíte kromě Pražské plynárenské, která byla za mého vedení v miliardovém zisku a měla levný plyn? Vedl jsem mezinárodní architektonické kanceláře v Dubaji, Abú Dhabí a Londýně, kde jsme vybudovali velké urbanistické celky. Vyzkoušeli jsme nejmodernější technologie, které bych rád umožnil využívat i Pražanům.