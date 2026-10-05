Kandidáti na pražského primátora odpovídají: Jak chtějí řešit dopravu a bydlení?

Autor: Metro.cz
  19:42aktualizováno  7. října 13:17
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Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2026 proběhnou v říjnu 2026. Kdo poté usedne na magistrát?

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2026 proběhnou v říjnu 2026. Kdo poté usedne na magistrát? | foto: Jan Karásek, MAFRA

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2026 proběhnou v říjnu 2026. Kdo poté usedne na magistrát?
Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2026 proběhnou v říjnu 2026. Kdo poté usedne na magistrát?
Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2026 proběhnou v říjnu 2026. Kdo poté usedne na magistrát?
Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy v roce 2026 proběhnou v říjnu 2026. Kdo poté usedne na magistrát?
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Kdo chce po volbách řídit Prahu a co by jako primátor změnil? Deník Metro postupně zpovídá kandidáty na šéfa hlavního města. Ptáme se jich na bydlení, dopravu, městské projekty i koaliční partnery. Rozhovory budeme na tomto místě postupně přidávat tak, jak budou vycházet.

Pražané budou v letošních komunálních volbách rozhodovat také o tom, kdo bude v následujícím volebním období stát v čele hlavního města. Deník Metro proto kandidátům na pražského primátora položil stejné otázky, aby mohli voliči jejich odpovědi snadno porovnat. Shrnutí a rozhovory najdete níže.

Tomáš Portlík chce do tří let rozjet velké dopravní stavby

Tomáš Portlík, lídr Spolu pro Prahu, chce podle svých slov dát Praze tempo především ve výstavbě. Za cestu z bytové krize považuje rychlejší povolování a omezení regulací. Jako příklad uvádí Prahu 9, která podle něj zajišťuje zhruba čtvrtinu celopražské bytové výstavby. Město by podle něj mělo využít také brownfieldy a při nové výstavbě myslet na školy a parky.

Parkování a kolony aut v Praze by měl podle Tomáše Portlíka řešit i Středočeský kraj, jehož obyvatelé do města denně jezdí.

V dopravě chce Portlík využít peníze, které má Praha podle něj k dispozici, na metro D, Radlickou radiálu a vnitřní okruh. Tyto stavby by se mohly rozjet během dvou až tří let. Parkovací domy považuje jen za součást širšího řešení a větší roli přisuzuje také parkovištím u železnice ve Středočeském kraji. Za problém považuje příliš pomalé rozhodování města a odmítá další odkládání velkých projektů. Zrušil by také povinnost budovat cyklopruhy.

Rozhovor s Tomášem Portlíkem vyšel 7. října.

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Jan Hušbauer: Praha má peníze, ale nedokáže je proměnit ve stavby

Jan Hušbauer, lídr pražské kandidátky ANO, chce urychlit výstavbu bytů, metra D i parkovacích domů. U městských pozemků chce soutěžit developery podle toho, kdo dokáže postavit nejvíce bytů nejrychleji, část bytů by byla určena například učitelům, zdravotním sestrám nebo strážníkům. Cílem je podle něj dostat se na konci volebního období k tisícovce zahajovaných městských bytů ročně.

Jan Hušbauer (ANO)

Za hlavní problém Prahy považuje tempo výstavby, nikoli nedostatek peněz. Chce proto vybudovat velká P+R parkoviště a parkovací domy u příjezdů do města a změnit řízení dopravy. Navrhuje také koordinátora dopravních staveb, který by měl na starosti plán uzavírek. Městský okruh označuje za investiční prioritu. Do roku 2030 chce mít hotový první úsek metra D a rozjetou Libeňskou spojku.

Rozhovor s Janem Hušbauerem vyšel 6. října.

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Petr Hlaváček by rád stavěl byty v brownfieldech

Petr Hlaváček (STAN) má svou vizi Prahy založenou především na dlouhodobém urbanistickém rozvoji a výstavbě. Za klíčové považuje využití brownfieldů, kde mají vznikat nové čtvrti s byty, školami, službami, parky a dobrou dopravou. Díky Metropolitnímu plánu podle něj vznikne prostor až pro 350 tisíc nových bytů. V dopravě Hlaváček podporuje dokončení okruhů, rozvoj metra a tramvají a především projekt takzvaného metra S, tedy vlakových tunelů pod centrem.

Petr Hlaváček

Za důležitý milník považuje rok 2032, kdy by podle něj mohlo být otevřeno metro D a železnice na letiště, fungovat Vltavská filharmonie a být dokončeny další významné dopravní a městské projekty. Hlaváček chce také více parkovacích domů na okrajích Prahy a parkoviště u vlakových zastávek ve Středočeském kraji. Ve veřejném prostoru by místo jednotlivých tematických komisí vytvořil jednu společnou komisi, která by koordinovala různé zájmy. Do koalice by nešel s extremistickými stranami ani s ANO.

Rozhovor s Petrem Hlaváčkem vyšel 5. října.

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Tereza Nislerová chce méně městských částí

Tereza Nislerová, kandidátka Pirátů na pražskou primátorku, chce řešit především dostupnost bydlení a výstavbu městských bytů. Praha by podle ní měla přestat privatizovat městský bytový fond a zároveň využít prodloužení metra k výstavbě nových čtvrtí. V Praze podle ní žije příliš mnoho lidí mimo město kvůli nedostupnému bydlení, což následně zvyšuje dopravní zátěž.

Zahájení kampaně Pirátů do komunálních a senátních voleb. Za účasti kandidátky na pražskou primátorku Terezy Nislerové. (21. května 2026)

Výraznou změnu navrhuje také ve fungování Prahy. Místo současných 57 městských částí by podle Nislerové mělo být zhruba 20, protože současné uspořádání podle ní komplikuje rozhodování a odpovědnost. Podporuje výstavbu parkovacích domů a P+R, zároveň ale chce posilovat kolejovou dopravu a omezit tranzit v historickém centru. Do roku 2030 by ráda prosadila výstavbu alespoň poloviny z plánovaných městských bytů v Pražské developerské společnosti a pokračování výstavby metra D.

Rozhovor s Terezou Nislerovou vyšel 2. října.

Volby 2026: Kdo ovládne pražský magistrát? Přehled kandidátů na primátora a návod, jak volit

Adam Scheinherr chce 8 tisíc městských bytů

Adam Scheinherr (Praha sobě) se chce vrátit do vedení Prahy. Kandidát Prahy sobě, který byl v letech 2018 až 2023 náměstkem pro dopravu, chce především výrazně zvýšit počet městských bytů. Jeho závazkem je dotáhnout k realizaci 8 tisíc nových dostupných městských bytů. V dopravě sází na železnici a záchytná parkoviště, která mají pomoci omezit počet aut přijíždějících do Prahy z okolí. Zároveň chce zahájit stavbu Městského okruhu.

Adam Scheinherr

Scheinherr chce také pokračovat v projektech, které už mají stavební povolení, například v případě lávky v Braníku nebo tramvajových tratí do Suchdola a z Motola na Vypich. Za nejvíce zanedbané části Prahy označuje okolí Palmovky, smíchovského a hlavního nádraží. Do koalice by podle svých slov nešel s SPD ani Motoristy.

Rozhovor s Adamem Scheinherrem vyšel 1. října.

Volby 2026

Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna

Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere

Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

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