Zítra, v úterý 9. prosince, budou zástupci PID rozdávat cestujícím tyto kapesní jízdní řády zdarma. V Praze budou k dispozici na Masarykově nádraží mezi 14:30 a 18:00, zatímco ve Středočeském kraji proběhne rozdávání ráno od 6:00 do 9:00 v Kolíně a v Čerčanech a od 14:00 do 18:00 také v Berouně.
Pokračuje se ve středu i ve čtvrtek
Vedle kapesních jízdních řádů budou na vybraných místech k dispozici i souhrnné jízdní řády pro Prahu a Středočeský kraj a informační brožury ke změně Tarifu PID od ledna 2026.
Akce pokračuje i ve středu 10. prosince. Lidé se mohou zastavit pro informace a materiály v Kralupech nad Vltavou od 6:00 do 9:00, na Hlavním nádraží v Praze od 14:30 do 18:00 a v Kladně od 14:00 do 18:00.
Cestující tak mají možnost získat nové jízdní řády a informace o chystaných změnách dopravy i ve čtvrtek. Více v novém Zpravodaji PID.