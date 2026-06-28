Už před delším časem jsem psal o takzvaných kapitánských můstcích – nejrůznějších přístřešcích na bytových domech i vilách. Obvykle neslouží k bydlení a často ani nejsou dostatečně zateplené. V letních měsících však představují příjemné místo k odpočinku a výhledům do daleka.
Někdy kupodivu nemusejí být tyto pražské pozorovatelny na vysokých domech, někdy stačí i relativně nízký výhled, nebo prostor na ploché střeše slouží jako rozšíření metrů čtverečních obytné plochy.
Z ulice často nepoznáte, zda jde o místo určené všem obyvatelům domu, nebo jen o soukromý prostor navazující na mezonetový byt.
Takže zvedněte hlavu a zkuste je hledat také.