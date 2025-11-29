Předvánoční trhy, nákupní centra a přeplněná MHD zvyšují riziko kapesních krádeží. Za celý loňský rok jich česká policie šetřila 4 161 (z toho dvě třetiny v Praze) s úhrnnou škodou přes 56 milionů korun. Typickým sezónním rizikem jsou právě v období nadcházejícího adventu. Potíže spojené s krádeží osobních věcí jako peněženek, kabelek nebo mobilních telefonů lze zmírnit díky pojištění, které tyto škody nahradí.
Zmizely koruny i eura
„Stačí chvilka nepozornosti na eskalátorech nebo v davu. Ztráta peněženky s doklady a kartami stojí čas i peníze. Právě pro tyto situace lze Extra službu Bezpečí, kterou si už sjednaly statisíce klientů,“ říká Martin Svoboda, produktový manažer KB Pojišťovny.
„Jedním z typických příkladů, kdy pojištění riziko kryje, je krádež peněženky. Nedávno jsme řešili takový případ v Praze, kdy ji klientovi někdo odcizil z kapsy batohu během přepravní špičky při cestování MHD. Přišel nejen o samotnou peněženku, ale také o doklady, platební karty, tisíc korun a čtyřicet eur v hotovosti. Kryli jsme jak škodu na odcizeném majetku, tak poplatky spojené s vydáním nových karet.“
O peníze přišel ve výtahu
Dalšího klienta okradli pro změnu při jízdě výtahem. Během ní mu zloděj stihl odcizit z kapsy sluchátka Apple a značkové brýle. Při vystupování mu ještě strhl z krku zlatý řetízek a z ruky vytrhl mobilní telefon Apple. Celková škoda se tak vyšplhala na téměř 49 tisíc korun.
„Lidé se domnívají, že podobné případy se dějí jen ve filmech, ale my se s nimi setkáváme poměrně často. Nastupující předvánoční čas, kdy u sebe míváme víc peněz v hotovosti, nakoupené dárky a postáváme u stánků na náměstích, kapsářům velice nahrává,“ dodává Martin Svoboda.
Adventní prevence
Pojištění v rámci Extra služby Bezpečí pro klienty KB platí po celém světě a pokryje náklady na pořízení nových osobních věcí, když dojde ke krádeži nebo loupeži, například kabelky, včetně drobné elektroniky, klíčů, brýlí, léků a dokladů. Poškozený může získat náhradu až 30 tisíc korun ve variantě Standard a až 50 tisíc korun ve variantě Plus.
Dva tisíce vrátí hned
„Hradíme také hotovost do výše uvedených limitů při odcizení do 48 hodin od výběru z bankomatu. Ukradené peníze do dvou tisíc korun klientovi nahradíme vždy. Stejně tak naše pojištění kryje krádež mobilního telefonu, včetně jeho zneužití pro volání, zasílání SMS nebo přístup na internet. Součástí pojištěných rizik je i riziko zneužití karty a internetového bankovnictví,“ upřesňuje Martin Svoboda.
Co dělat bezprostředně po krádeži