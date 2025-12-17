Kardiochirurgický milník. V Motole transplantovali srdce miminku, které bylo rok na pøístrojích

Lékaøùm z Dìtského kardiocentra 2. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol se podaøilo úspìšnì zakonèit jeden z nejnároènìjších kardiochirurgických pøípadù posledních let.
ilustraèní snímek | foto: Jiøí Meixner, iDNES.cz

Malý pacient s geneticky podmínìnou dilataèní kardiomyopatií (zvìtšení levé komory, v nìkterých pøípadech obou komor, jehož následkem srdce není schopno efektivnì pumpovat krev do plic a obìhu – pozn. redakce), který byl do Motola pøevezen ve vìku pouhých tøí mìsícù, prošel unikátní léèebnou cestou, na jejímž konci byla úspìšná transplantace srdce.

Díky péèi zdejších specialistù mohl být propuštìn domù po 359 dnech hospitalizace, z toho 315 dní na dlouhodobé mechanické podpoøe, nejdelší dobì, jakou kdy dítì v Dìtském kardiocentru na tomto systému strávilo.

„Prùbìh operace i následné zotavování byly bez komplikací a malého pacienta jsme mohli 21 dnù po transplantaci propustit do domácí péèe. Daøí se mu velmi dobøe,“ pøibližuje Ondøej Materna, pøednosta Dìtského kardiocentra.

Zaèalo to v listopadu 2024

Pacient byl do Motola transportován v listopadu 2024 ve vìku pouhých 88 dnù. Jeho stav byl natolik závažný, že již pøed pøevozem do FN Motol musel být napojen na ECMO, tedy doèasný mimotìlní obìh, který mu nahrazoval funkci selhávajícího srdce. Bìhem prvních hodin po pøíjezdu museli lékaøi provést nìkolik zákrokù, jež se bìžnì provádí u výraznì vìtších dìtí èi dospìlých. Pøesná diagnostika následnì prokázala, že snížená funkce srdce je nevratná a jediným øešením pro dítì bude transplantace srdce.

„Protože se stav dítìte nelepšil a èekání na vhodné srdce mohlo trvat mnoho mìsícù, rozhodli jsme se pro implantaci dlouhodobé mechanické srdeèní podpory,“ vzpomíná Materna.

Stav komplikovalo i to, že pacient mìl mimoøádnì vysoké hladiny protilátek proti cizím buòkám. Ty výraznì ztìžovaly šanci, že se pro nìj najde vhodný dárce. Aby mu vùbec transplantace mohla být provedena, musel podstoupit speciální desenzitizaèní léèbu (úpravu imunitního systému – pozn. redakce) historicky poprvé využitou v tomto kardiocentru u dítìte.

Kardiochirurgický milník. V Motole transplantovali srdce miminku, které bylo rok na pøístrojích

Lékaøùm z Dìtského kardiocentra 2. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol se podaøilo úspìšnì zakonèit jeden z nejnároènìjších kardiochirurgických pøípadù posledních let.

