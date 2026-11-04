Po několikaměsíční pauze se už 25. listopadu otevře Centrum architektury a městského plánování v novém prostoru. Z areálu kláštera v Emauzích, Centrum bylo v budovách slavného architekta Karla Pragera, se dočasně přesunulo do Karlína. „Návštěvníkům se celý prostor otevře výstavou All You Can Read: Jak číst a plánovat město?,“ říká pro deník Metro Barbora Kloudová, PR a marketingová manažerka.
Tady se vyráběly pračky Perun
Stejně jako Pragerovy kostky, které se budou pro CAMP rekonstruovat přibližně tři roky, i nové karlínské působiště v ulici Pobřežní 20a je zajímavým místem. CAMP bude zvát všechny, které zajímá vývoj Prahy, do prostor bývalé fabriky firmy Havelka & Mész. Ta koncem 19. století, tedy v době, kdy Pobřežní ulicí ještě tekla Vltava, vyráběla cukrovarské stroje, hasičské stříkačky, přístroje dodávala také prádelnám a žehlírnám. Pro běžné obyvatele nejen Prahy se ale firma zapsala svými pračkami značky Perun.
Dřív tu vyráběli pračky
Hitler a komunisté. Ovlivnili historii fabriky
Během několika málo let přišly pro firmu zásadní změny. Za druhé světové války se tu vyráběly ochranné prvky pro německé ponorky. Po válce, v roce 1946, došlo ke znárodnění, jména majitelů firmy zmizely z názvu. Byla přejmenována na Perun, národní podnik. V roce 1953 se výroba úspěšných praček v rámci plánovaného socialistickém hospodářství přesunula do Trnavy. Pak tu ČKD Dukla vyráběla kotle pro energetická zařízení.
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Z původní fabriky zbyla jen část, okolí areálu výrazně ovlivnilo zbourání nádraží Těšnov a průtah severojižní magistrály. Ještě za socialismu tu místo kolejí vzniká obří hotel Atrium, nyní Hilton. A posledních letech tu bylo také parkoviště, sklad kurýrní firmy a galerie. Budova bude na pár let sloužit k představování budoucnosti Prahy.
Když Praha přišla o své ostrovy