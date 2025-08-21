Karlův průvodce mladého gaye po Praze. Zkuste ochutnat devadesátkovou metropoli z pohledu zasvěceného

O tom, jaké to bylo vyrůstat v devadesátkové Praze, experimentovat se svou sexualitou, drogami a objevovat svou odlišnou orientaci. A jak se pak party rozjede, když dojde na coming out.
Možná znáte film Mandragora, který popisuje dětskou gay prostituci. Karel v této době vyrůstal a znal osobně některé postavy, dle kterých byl film natočen a dokonce se ve filmu krátce objevil jako kompars. Ví, jak to tehdy chodilo, sám točil gay porno, podnik Oáza, kde se Mandragora natáčela, znal velmi dobře. Návštěvníci se tak během prohlídky přenesou do doby, kterou už dnešním pohledem nelze pochopit. Vaše tour začne na Karláku, kde je to po setmění i dnes trochu divočejší.
Trasa povede přes centrum, Karel vám ukáže vyhlášené podniky devadesátek, kde se lovili zákazníci, Hlavák, kde se odehrával zásadní děj filmu Mandragora, a tour zakončíte v sex shopu a kabinkách.Karel vypadá jako skejťák v letech, s mikinou a čepicí s placatým kšiltem a tváří plnou hlubokých vrásek. Narodil se v Praze a táhne mu už skoro na šedesát. Vyrůstal sice v úplné rodině, ale táta byl alkoholik, a jak Karel říká, ten gen závislosti zdědil po něm.
Vystudoval střední školu, absolvoval 2 roky na vojně, a i když celou dobu znal svou orientaci, coming out udělal až po ní. A protože si chtěl užívat a měl rád sex, rozjel to naplno. Večírky, příležitostná prostituce, drogy, chlast – klidně i dva litry vodky za den. Sám se přihlásil do léčebny, ale místní prostředí neustál a odešel. Kvůli závislostem přišel o všechny peníze a skončil na ulici. Aktuálně žije ve stanu na ulici se svým kamarádem a pracuje na vrátnici Pražského kreativního centra.