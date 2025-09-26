Pokud budete ve vládě, co byste oproti té současné změnili?
Úplně všechno. Protože, když se podíváme na ekonomickou a zahraniční politiku, což považuji za klíčové body politiky, tak současná vláda zničila zahraniční politiku tím, že jsme si udělali spoustu nepřátel. Včetně těch nejbližších jako je například Slovensko. Musíme nastavit takovou politiku, která nebude někomu diktovat, ale bude partnerská a respektující. V případě ekonomiky chceme daňovou spravedlnost – tedy chceme snížit daně nízkopříjmovým a zároveň chceme zavést daně pro banky a nadnárodní korporace. Dále chceme zákonnou formou omezit vyvádění dividend do zahraničí. Prostě chceme, aby peníze zůstaly v ČR.
Jak byste obecně charakterizovala svého příznivce a svého odpůrce?
Odpůrcem je člověk, který jede negativní kampaň, jež je proti nám vedena. A to přesto, že když se některými z nich bavím, tak máme poměrně dost společných programových bodů. Příznivcem je osoba, která chce žít ve státě mírovém, sociálním a ve státě, kde bude blahobyt pro občany ČR – a těch tu jsou podle mě miliony.
Kateřina Konečná
Budete chtít pokračovat v podpoře Ukrajiny? A pokud ano, tak jak?
My odmítáme vojenskou podporu Ukrajiny, protože to k ničemu nevede. Vidíme na tom, že se tam půl roku posílají peníze a zbraně, jak říká náš premiér, a ten konflikt nekončí. My bychom byli rádi, kdybychom nyní zkusili použít diplomacii – což je takové slovo v zahraničních vztazích, které jsme už pomalu ztratili. Zároveň však neodmítáme humanitární pomoc.
S kým byste byli ochotni vstoupit do koalice a s kým naopak ne?
Odmítáme kohokoli z současného vládního pětigangu, protože jsou zodpovědni za to, kam se sociální a ekonomická situace v Česku dostala. U ostatních pak bude záležet na průsečíku programu. Chceme totiž, aby co nejvíce věcí z našeho programu bylo realizováno. V úvahu tedy připadají všechny opozoční hnutí, se kterými se v několika bodech shodneme, ale rozhodně ne ve všech. Bude tedy záležet na tom, jakou prioritu budou společným bodům dávat. Co se týče Motoristů, tak ti jsou revivalem ODS a komunistickým strašením jen ukázali, že jim jde jen o to, aby zde byla kupónová privatizace a divoké devadesátky. A to je něco, co my rozhodně nechceme.
O jaká ministerstva nejvíce stojíte?
O žádná. My si neříkáme žádné vládní funkce, prvořadý je pro nás program, který nechceme umenšit na úkor získání ministerského postu.
Jak chcete posílit důvěru občanů v politiku a v samotné poslance? Případně, jak docílit vyšší volební účasti pro příští volby?
Politici by neměli být odstřiženi od lidí. Myslím si, že není správnou cestou situace, kdy se poslancům zvyšují platy, zatím co reálné mzdy se občanům nezvyšují. Jsme také pro hmotněprávní odpovědnost pro politiky. Moc bych si přála, aby poslanci více fungovali ve svém regionu. Když se totiž zeptáte místních obyvatel, jaký poslenec byl zvolen v jejich reginu, tak si vůbec nevzpomenou.
Co považujete za největší hrozbu pro bezpečnost České republiky a jak byste ji řešil/a?
Drahé energie a potraviny. Protože to brutálním způsobem zatěžuje rozpočty a tedy snižuje životní úroveň lidí. Stát musí být občanům nablízku v případě nutnosti a ne naopak. U potravin chceme mimo jiné zavést nulové DPH (daň z přidané hodnoty). Dále upozorňujeme na cenzurní praktiky, které jsou zde v poslední době zaváděny. My bychom byli rádi, aby tady byla svoboda projevu a myšlení nastavena stejně a ne že, když něco napíšete na sociální sítě, tak vám někdo zaklepe na dveře.
A jak předejít například vysokým cenám energií, které zmiňujete?
Chceme vykoupit minoritní akcionáře ČEZU a dostat skupinu do státního vlastnictví. A to samé bychom udělali i u vody, kde nám hrozí stejný průšvih jako u energií, akorát se o tom zatím tolik nemluví. Tím, že by tyto klíčové odvětví vlastnil stát, aby ve chvíli, kdy přijde krize, měl nástroje k snížení cen. Dále bychom měli stavět malé bloky jaderných elektráren a zároveň neimplementovali všechny nesmysly GreenDealu.
Co je vaší nejsilnější stránkou?
Otevřenost a pravdomluvnost.
Co konkrétně uděláte během prvních 100 dnů ve Sněmovně, pokud získáte důvěru voličů?
Bude záležet, jestli se budeme podílet na vládě. Pokud se na ní nebudeme podílem, tak již nyní máme připravené desítky návrhy zákonů, které chceme předložit. Mezi nimi je například zrušení koncesionářských poplatků, zrušení superdávky od Mariana Jurečky, která dopadne právě na matky samoživitelky a seniory. Chceme také změnit úhradovou vyhlášku (určuje, jakou částku dostanou poskytovatelé zdravotní péče od pojišťoven za služby) a predejít kolapsu okresních nemocnic. To vše budeme chtít realizovat z opoziční, nebo koaliční role.
Vybavíte si konkrétní místo a chvíli, kdy jste se rozhodla vstoupit do politiky?
Tuším, že to bylo v roce 2001 v Novém Jičíně, když jsem protestovala proti vyššímu školnému a navyšování cen dopravy. Tehdy mi zavolali, jestli bych se nechtěla podílet na tom, že bych to mohla opravdu změnit.
Voličům mimo jiné slibujete vyšší mzdy a důchody. Kde přesně na to vezmete peníze?
Například z daní, které jsem již zmiňovala. Dále chceme udělat důsledný audit, protože je evidentní, že na ministerstvech je spousta zakázek, které tam nemají co dělat. Týkají se třeba IT služeb, právního poradenství a PR služeb – to jsou stovky milionů na každém ministerstvu. Chceme rovněž škrtat všechny zbrojní zakázky na ministerstvu obrany. Tam podle mého leží stovky miliónů korun, které můžeme škrtnout téměř okamžitě.
Proč chcete zrušit Ústav pro studium totalitních režimů?
Je to ústav, který by měl být zakotven na Akademii věd ČR, kde je jeho místo. Nevidíme důvod, proč by tyto samostatné státní instituce měly být financovány. Není o tom, že chceme přestat bádat, ale tady si někdo vytvořil ústav, pro který si teď hledá náplň a činnost.
Uvažujete o omezení náboženské svobody?
Ne. Nebudeme nikomu zakazvat chodit do kostela ani uzavírat sňatky v kostele. Překroucení našeho programu ze strany KDU-ČSL je vládní tah. A čtvrteční zapojení se pražského arcibiskupa Jana Graubnera do volební soutěže, což je velmi překvapivé v sekulárním státě (stát není vázán na žádnou náboženskou ideologii a zaručuje svým občanům svobodu vyznání), ukazuje, že církvi jde jen o brebendy. My si však vážíme každého věřícího. Víra je důležitá, ale je problém, že zde chybí klíč a nějaká páka k tomu, jak postupovat proti sektám, které nejsou v systému ukotvené. Mluvím také například o muslimských obcích a islámu. Chceme jen rovná pravidla pro všechny a chceme dostat do zákona zpřísnění trestu páchaných v rámci náboženského vyznání. Katolická církev by se ale neměla bát. Obavy by mohli mít tak maximálně církevní funkcionáři, protože chceme oddělení státu od církve.
Byla byste pro zavedení referenda?
Ano. Podporujeme ho jako institut, který zde zoufale chybí. A to i přesto, že ho máme 30 let v ústavě a nejsme schopni jej realizovat. Byli bychom rádi, aby občané měli možnost o nějaké otázce rozhodovat. Tuto možnost navíc chceme ke všem otázkám – tedy zahraničně politickým. Znamená to tedy i možnost hlasování občanů například o setrvání v Evropské unii (EU). Já budu vždy respektovat názor občanů jako názor, který je pro mě nejvíce demokratický.
A v případě vystoupení z EU, neobáváte se například ekonomických dopadů?
Nebyla by to jednoduchá situace, ale jsou státy, které fungují v evropském hospodářském prostoru. Já si také nemyslím, že bychom měli vystupovat ze dne na den bez nějaké hlubší analýzy. Zároveň ale není pravda, že v případě vystoupení se kolem ČR utvoří železná klec. Chceme tedy o tom vystoupení vést debatu, protože EU po Lisabonské smlouvě hodně a nevýhodně změnila, protože v ní přestaly rozhodovat členské státy. Za ty nyní rozhoduje Evropská komise a nemyslíme si, že by od covidu bylo nějaké rozhodnutí jakkoliv výhodné pro české občany.