Frontman Kato je známý tím, jak si umí hrát se slovy. Co ho přivedlo na název aktuální desky a má už v hlavě další projekt, jak je u něj zvykem? Nejen na to odpověděl v rozhovoru pro deník Metro.
Proč právě Nekorektum? Jak jste přišel na takový název?
Nekorektum skvěle vystihuje ducha celé desky, který je tentokrát trochu naštvanější, než tomu bývalo doposud zvykem. No a taky proto, že nazývat věci pravými jmény, je dneska vlastně nekorektní. Naopak za korektní se považuje přetvářka a zahalování jasných věcí do nejasných mraků.
Jde v pořadí o již desátou studiovou desku, v čem je jiná než ty předchozí?
Hlavně v tom, co jsem teď zmiňoval… Jde trošku více napřímo než ty předchozí. No a odlišuje se samozřejmě taky tím, že tahle deska je ta úplně nejlepší… Protože je ta poslední a překonat ji může zase až ta další, haha.
Na desce máte i několik hostů. Jak probíhala spolupráce s nimi?
Hostů tam není mnoho. Vedle kluků z našeho live bandu je tam k slyšení opět i zpěvačka Jasmína Tůmová, která nazpívala vokály už na předchozích deskách. Dále pak raper Paulie Garand, ten nám už v minulosti dělal beat k písničce Dezorient Expres. No pak ještě kamarádi z Pio Squadu. Ty beru dlouhodobě jako spřízněné duše na scéně, a když jsem letos zjistil, že na desce Prago Unionu nikdy nehostovali, tak mě to vyděsilo a hned jsme to společně napravili. Nedokážu říct, která spolupráce byla nejlepší. Každá z nich měla svoje kouzlo a přinesla super zážitky a snad i výsledky.
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Singl Hledá se rým, kde hostuje Paulie Garand, se dočkal i videoklipu. Řeknete nám k němu více?
Není to nic úplně hlubokého. Prostě jsme se s Pauliem sešli na jeden den u něj v domovském Liberci a pak jsme ho společně prochodili křížem krážem a u toho jsme rapovali do kamery. Tenhle singl má oproti náboji celého alba uvolněnější atmosféru a video to skvěle odráží. Jeho hlavním posláním je připomenout, že se v rýmu dá najít i něco více než peníze, drogy a tak dál. Není důvod, aby všichni mluvili pořád o tom samém, a ještě to stálo za... málo...
Album obsahuje hned dvacet songů s rozmanitou tematikou. Máte nějakou, která je vám bližší?
To nejde říct! Kdybych měl nějakou písničku raději než zbytek, tak by to znamenalo, že ty ostatní nejsou dost dobré, a musel bych začít znova. Snažím se vždy každému tracku dát maximum, aby se mi taková věc nestala, protože by to bylo špatné znamení. Každá skladba má svůj svět. Album jsem tvořil téměř rok.
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Křest alba se odehraje v rámci pražského koncertu v Riegrových sadech. Na co se zde fanoušci mohou těšit?
Je to tak, Nekorektum pokřtíme v rámci pražského koncertu v Riegrových sadech, který se uskuteční ve čtvrtek 11. června. S největší pravděpodobností tradičně dorazí i nějací hosté, ale zatím si je nechám pro sebe. Každopádně s kluky z live bandu plánujeme hrát dost písniček, které běžně nezařazujeme do playlistu a určitě dojde i na songy z nového alba. Tak všichni dorazte, bude bezva atmosféra.
Co dalšího plánujete v druhé polovině letošního roku?
My v podstatě jedeme pořád takové nonstop turné, takže v létě se tradičně chystáme na open air hraní napříč republikou. Na ně pak doufám navážeme na podzim zase klubovými koncerty. To vše přinese zase spoustu zážitků, ze kterých pak budeme čerpat při tvoření nových věcí. Vlastně je to takový věčný koloběh, bez kterého nedokážu žít já ani ostatní členové kapely.
Na závěr mi to nedá a musím se ještě zeptat, zda už pracujete na dalším albu, jak máte ve zvyku?
No, už se mi samozřejmě zase něco honí hlavou. Zatím je to ale jen takové mlhavé tušení někde v dáli. Trochu přemýšlím i nad tím, že bych zase mohl oživit i Rigora Mortize a udělat EP s pár tracky. Uvidíme, jak to nakonec dopadne...