Každá kaple může být pro někoho důležitá. Hlavně si zaslouží důstojný kabát

Že na světě už není tolik lidí, kteří by rádi pomáhali, vyvrací příběh Anny Haladové, která mimo jiné působí ve spolku Kapličkáři. Její vášní je opravovat zapomenuté kaple, pomáhat tak místním a objevovat zapomenuté.

Přes kaple potkala nové přátele

Podle Haladové takový koníček není jen tak. Pokud by se ale někdo rozhodl zrenovovat například kapli svatého Kříže, bylo by to podle jejích slov mnohem snazší. „Jenže já se rozhodla zachraňovat zapomenuté kapličky. Vůbec jsem netušila, co moje vášeň pro staré zříceniny přinese. Mimo jiné jsem díky ní získala mnoho přátel, kteří se stejně jako já rozhodli zachránit něco, co zůstalo zapomenuté,“ svěřila se pro Metro Haladová.

Její původní myšlenka byla opravit kapli v Praze či ve Středočeském kraji. Ale paradoxně nenašla žádnou takovou, která by byla „dostatečně“ zřícená a u níž by její majitel o spolupráci stál. „Párkrát se nám dokonce stalo, že jsme přišli pozdě, a námi vyhlédnutou kapli už zachraňoval nějaký jiný, místní spolek. Což je skvělé, samozřejmě,“ konstatuje Haladová.

Objevovala nové regiony

Postupným vzdalováním se od Prahy se v soustředných kruzích dostala nejdřív na Rakovnicko a pak až k Libochovicím ke skromné kapli v obci Evaň. „A nelituji, neznala jsem předtím příliš ani jeden z regionů a jako turistka jsem je neměla v plánu na prvním místě. A přišla bych o hodně, moc se nám tu všem ze spolku líbí,“ říká pro Metro Haladová. Co ale opravování takové kaple vůbec obnáší?

„Každá akce znamená, že nejdřív uděláte rozpočet a potom začnete shánět peníze. A když je seženete, tak ony nestačí, protože máte třeba jen na krovy, tak uděláte krovy a zase sháníte peníze. A tak je to pořád dokola. A když dostanete dotaci, tak ji musíte vyúčtovat, takže místo toho, abyste si hodili nohy nahoru a nedělali nic, protože jste udělali krovy, tak si sice hodíte nohy nahoru, ale vyplňujete tabulky. Takto to jde pořád dál, až máte tu kapličku hotovou. Mezitím pořád někde prosíte o peníze, protože to, co máte, nestačí,“ přiznává Haladová.

Peníze od donátorů i praktická pomoc

Za výslednou opravou pak stojí nejen paní Anna, ale i celá skupina dobrovolníků, kteří mají stejné zájmy, tedy opravovat zapomenuté. „Pomáhá samozřejmě také majitel kaple, půjčuje nám nářadí a auto, u něj doma na dvoře jsme třeba řezali střešní tašky, u kaple totiž není voda ani elektřina,“ popisuje Haladová. Kapli spolek Kapličkáři opravuje od roku 2021 a zatím do ní investoval 150 tisíc korun.

„Částka 90 tisíc byla dotace od Nadace OF, 40 tisíc je výtěžek z veřejné sbírky Donio.cz a zbytek jsou naše vlastní příspěvky. Loni vůbec poprvé přispěla finančním darem i obec,“ konstatuje Haladová. Nejdražší položkou budou jednoznačně dveře a okna.

I přes nejrůznější komplikace si podle Haladové zaslouží pozornost každá zchátralá kaple. „A až uděláme tu v Evani, budu zase s kružítkem na mapě hledat další. I když se ta kaplička neobjeví ve filmu, tak pro někoho někdy byla důležitá. Pro někoho pořád důležitá je. A zaslouží si, aby měla důstojný kabát a zůstala zachována a stala se důležitou i pro další generace,“ uzavírá Haladová za Kapličkáře.