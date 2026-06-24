Každý rok se nám uvolní až 160 bytů, podobný počet opravíme a obsadíme, říká místostarostka Prahy 2

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  10:00
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Místostarostka Prahy 2 Lucie Pechová | foto: MČ P2

Dostupnost bydlení patří v Praze mezi nejčastěji diskutovaná témata. Zatímco ceny nájmů i nemovitostí rostou, městské části hledají různé způsoby, jak s omezeným bytovým fondem nakládat. Radnice Prahy 2 spravuje téměř tři tisíce obecních bytů, které využívá pro služební, sociální i tržní bydlení. Jak tento systém funguje a zda může pomoci zmírnit dopady bytové krize, jsme probírali s místostarostkou Prahy 2 Lucií Pechovou.

Praha dlouhodobě čelí nedostatku dostupného bydlení. Proč se podle vás podobný model, jaký funguje v Praze 2, nedařilo dosud zavést ve větším měřítku i jinde?
Druhá městská část má jednu velkou výhodu, a to rozsáhlý obecní bytový fond, se kterým dlouhodobě a systematicky pracuje. Naše bytová politika stojí na třech pilířích: služebních bytech pro klíčové profese, bytech pronajímaných v aukcích a bytech určených seniorům, samoživitelům, mladým rodinám či lidem se zdravotním postižením. Každý rok se nám uvolní zhruba 130 až 160 bytů, podobný počet opravíme a znovu obsadíme. Díky tomu nevznikají dlouhé pořadníky ani výrazný převis žadatelů. Právě tato vyváženost je podle mě klíčem k fungování celého systému.

Kritici mohou namítat, že obec nemá suplovat trh a poskytovat zvýhodněné bydlení vybraným skupinám. Jak tento systém obvykle obhajujete?
Úlohou obce není suplovat trh, ale poskytovat veřejnou službu. Pokud bychom vše ponechali trhu, řada seniorů, samoživitelů, mladých rodin nebo lidí se zdravotním postižením by byla nucena Prahu 2 opustit. Podpora směřuje pouze tam, kde je z hlediska fungování městské části odůvodněná. Zároveň část bytů pronajímáme v aukcích za tržních podmínek. Díky této kombinaci se druhá městská část nestává čtvrtí určenou jen pro nejbohatší obyvatele nebo investiční byty.

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Třetinu fondu pronajímáte prostřednictvím aukcí. Nevede tento systém k tomu, že obecní byty získávají spíše lidé s vyššími příjmy?
Naopak. Aukce zajišťují transparentní přidělování části bytů a zároveň přinášejí prostředky na opravy bytového fondu. Pravidla jsme navíc v posledních letech upravili tak, aby byla přístupnější a více zohledňovala dlouhodobé rezidenty Prahy 2. Chceme zachovat pestrou skladbu obyvatel, která je pro fungování městské části důležitá.

Služební byty nabízíte učitelům, policistům nebo zdravotníkům. Je to skutečně účinný nástroj, nebo jen dílčí pomoc?
Samotný služební byt situaci na trhu s bydlením nevyřeší. Je ale konkrétním nástrojem, který pomáhá získat a udržet lidi v profesích důležitých pro fungování městské části. Jen v posledních letech jsme uzavřeli více než sto nájemních smluv v rámci systému služebního bydlení. Pro řadu lidí je právě jistota dostupného bydlení jedním z důvodů, proč se rozhodnou v Praze 2 pracovat a zůstat déle.

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Nájemníkům po šesti letech nabízíte smlouvy na dobu neurčitou. Není to v době bytové krize příliš velký luxus?
Nemyslíme si. Naším cílem není poskytovat pouze dočasné bydlení, ale dlouhodobě udržet obyvatele v městské části. Možnost získat smlouvu na dobu neurčitou se týká nájemníků, kteří řádně plní povinnosti a kterým by městská část smlouvy stejně opakovaně prodlužovala. Odlišná pravidla platí pro služební byty, kde je bydlení v prvních deseti letech přímo vázáno na výkon zaměstnání. U bytů přidělených podle pravidel sociální bytové politiky zároveň průběžně sledujeme, jak se vyvíjí životní situace nájemníků. Bydlení není jen otázkou střechy nad hlavou. Je také otázkou jistoty, stability a vztahu lidí k místu, kde žijí. A právě odpovědné a dlouhodobé nájemníky chceme podporovat.

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