Známá vietnamská tržnice Sapa v Libuši a okolí je už tři desetiletí centrem této asijské komunity, která patří v Česku mezi pět největších. Okolí Sapy i s tržnicí si proto vydobylo pojmenování spojená s Vietnamem. Mezi nejčastější patří Malá Hanoj, případně Pražská Hanoj. Ale slyšel jsem už i Malý Vietnam či Saigon.
Od chvíle, kdy se u nás v roce 1968 usídlila sovětská okupační armáda, navezli do Prahy vlaky a letadla i nebývalý počet nejen diplomatů a jejich obsluhu, ale i další a další rodinné příslušníky a zaměstnance nejrůznějších sovětských organizací. V nebývalé míře se tehdy Sověti a od devadesátých let již osamostatnělí Rusové soustředili v blízkém okolí své ambasády v Bubenči.
V okruhu jednoho až dvou kilometrů, hlavně v Dejvicích a kolem Letné, se to hemžilo volhami a gazíky, po revoluci 1989 zase západními značkami, z nich vylézali na první pohled typičtí obyvatelé východního velkostátu. Okolo velvyslanectví si Moskva nastavěla nejrůznější obchodní zastupitelství, obytné komplexy a další objekty. Už před rokem 1989 se o této oblasti Prahy povídalo jako o Moskvě, občas k tomu někdo přidal „malá“.
V Holešovicích, jejichž součástí je zmíněná Letná, byla i domovem pražských Němců. Jak vzpomíná Evelina Merová, jedna z mála židovských dívek, které přežili vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka, žila už před válkou s rodiči právě tady. „Bydleli jsme tehdy v ulici U Smaltovny 1380, naproti domu, kterému se říkalo „malý Berlín“, protože v něm žilo hodně Němců. Ti 15. března oslavili vyvěšením praporů vítězství nad Československem, které na mapě Evropy přestalo existovat,“ vzpomínala na německou enklávu Evelina.
V neposlední řadě bychom neměli ale zapomenout ani na Josefov, jinak také Židovské Městě, Židovskou čtvrť, případně na Pátou čtvrť, jak se tyto vymezená část vnitřní Prahy nazývala podle svých obyvatel…