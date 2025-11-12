Podniků, které pomáhají, je v Praze hned několik. Znáte je všechny?
Mezi řádky
Asi největším projektem v metropoli, který má dosah i mimo hlavní město, je síť kaváren a bister Mezi řádky, jež dávají příležitost pracovat lidem s hendikepem. Podniky nabízejí kávu z šumavské pražírny a slané i sladké dobroty z vlastní řemeslné pekárny.
Vlajkovou lodí projektu je kavárna na Smíchově, která je dvojnásobnou držitelkou titulu Kavárna roku na Praze 5. Postupně obecně prospěšná společnost Startujeme otevřela bistra například na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na Ministerstvu práce a sociálních věcí nebo třeba na Magistrátu hlavního města Prahy. Nejnovější, šestnácté bistro, funguje v pražském sídle společnosti Olympus.
„Jsem ráda, že se nám podařilo domluvit na spolupráci se společností Etincelle, mimo jiné i proto, že disponuje vlastní pekárnou, pražírnou kávy a výrobou těstovin. Budeme mít všechno čerstvé a bez ‚éček‘, a určitě nám bude chutnat. Doufám, že cestu do jídelny teď najdou i ti, kdo odcházeli za obědem do okolních restaurací a jídelen,“ říká Jana Voldanová, Office & Facility Manager společnosti Olympus Czech Group s.r.o.
Café Martin
Podobně jako bistra Mezi řádky fungují také podniky Café Martin. Tréninkové kavárny s tímto názvem najdete na Žižkově a v Karlíně. Obsluhují tu klienti a zaměstnanci s mentálním či kombinovaným postižením, kteří získávají pracovní dovednosti pod dohledem zkušených asistentek.
Kavárny navíc pořádají i nepravidelné diskuse nebo večery s živou hudbou.
TA KAVÁRNA
Na koncert můžete vyrazit i do nuselské TA KAVÁRNY, která sídlí v areálu Jedličkova ústavu. Kromě kávy tu nabízejí také obložené bagety, polévky a často tu probíhají výstavy či přednášky.
Tichá kavárna
Příjemné prostředí nabízí i první pražská kavárna s neslyšící obsluhou – Tichá kavárna v Ládví. Místo propojuje svět slyšících a neslyšících, přičemž jazyková bariéra se zde překonává speciálním systémem.
„Na každém stole mají hosté k dispozici dvoubarevný hranol. Vztyčením zelené barvy dáte obsluze vědět, že máte vybráno, a objednáte si jednoduše ukázáním prstu do menu. Vztyčení červené barvy potom informuje obsluhu, že si přejete platit,“ popsal už dříve pro Metro Petr Šamánek, který Tichou kavárnu provozuje.
Podnik se kromě sociálního rozměru snaží být i společensky odpovědným místem. V nabídce nechybí veganské a bezlepkové položky, káva pochází z bioprodukce a vína jsou z moravských vinic.
Stará škola
Trochu jiným podnikem je smíchovská kavárna Stará škola, kde vám kávu i něco dobrého k snědku naservírují senioři. Podnik provozuje nezisková organizace Elpida a každou objednávkou zde podpoříte centra pro seniory.
Název kavárny je přitom dvojsmyslný. „Proč Stará škola? Mohli jsme jinak, když sídlíme v první smíchovské základce? V polovině 19. století si v naší kuchyni připravoval snídani školník a my chceme tak trochu navázat,“ popisuje provozovatel podniku na svém webu.
Další podniky
Kaváren a bister, které jsou víc než jen místem, kde doplníte energii a zaženete hlad, je v Praze jistě víc. Proto plánujeme sepsat i pokračování článku. Máte tip? Napište nám na marek.hyr@metro.cz.