FATFUCK
- Pobočky:
Vinohradská 1249/67 – otevřeno denně 12:00–22:00 (v pondělí zavřeno)
Bělohorská 158/14 – otevřeno denně 12:00–22:00 (v pondělí zavřeno)
Jankovcova 18a – úterý až čtvrtek 12:00–22:00, pátek a sobota do 23:00 (v pondělí zavřeno)
FATFUCK vznikl během covidu jako čistě rozvozový projekt, ale velmi rychle překročil hranice papírové krabičky. Jako první v Česku tu začali dělat smash burgery, tedy tenké placky masa s vysokým podílem karamelizace.
Základním stavebním kamenem jsou tady prémiové bio suroviny bez náhražek. Kromě prvotřídního masa si podnik zakládá i na vlastních, čerstvě pečených mléčných bulkách, které si připravují každý den na místě.
„Po ostrém startu v březnu 2021 burgery nabraly rychle na oblibě a po čtyřech měsících provozu jsme vzhledem k frontám tvořícím se před výrobnou museli začít hledat první bistro,“ říká zakladatel Tomáš Linhart. První bistro se usídlilo na Břevnově, později otevřeli i další pobočky, jednu z nich také v Brně.
Jedním z nejčastěji doporučovaných burgerů je Smash Supreme, za ochutnání tady ale stojí i nabídka mimo burgery. „V současné době jsme ve spojení s několika řeznictvími ohledně párku a klobásky pro náš nově plánovaný hot dog. Zároveň také finišujeme s přípravou snídaňových brunchů na vinohradské provozovně,“ komentuje Linhart.