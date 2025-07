Nabídka je široká – od klasických příchutí až po experimenty s balzamikem či olivovým olejem. Ne všude ale narazíte na zmrzlinu bez umělých aromat a barviv.

Kde v Praze stojí za to si vystát frontu a dopřát si řemeslnou zmrzlinu z poctivých surovin? Na začátku léta 2025 jsme za vás prošli recenze a přinášíme přehled nejlepších zmrzlináren v Praze s vysokým hodnocením na Google.

Legendární

Créme de la Créme Husova

Hodnocení Google: 4,8 (6785 recenzí)

Když se v Praze řekne „nejlepší zmrzlina“, většina lidí si vybaví Créme de la Créme. Vyhlášená gelaterie sází na řemeslnou výrobu, poctivé suroviny a tradiční italské postupy. Kromě variant s příchutí oreo a tiramisu jsou všechny zmrzliny bezlepkové a připravované ručně, bez jakýchkoliv chemických přísad. Ceny jsou následující: 90 g za 69 Kč, 180 g za 114 Kč a 270 g za 154 Kč.

Honza Hochsteiger ukazuje zmrzlinu v podniku Créme de la Créme.

V hlavním městě má Créme de la Créme šest poboček – najdete je v ulicích Průběžná, Francouzská, Pod Kaštany, na Strossmayerově náměstí, Národní třídě a právě v Husově ulici, kde se zmrzlinárna nachází v malebném domě U Tří praporečníků z poloviny 14. století. V letní sezoně si tu můžete vychutnat zmrzlinu na malé vnitřní zahrádce, která nabízí příjemný únik od ruchu historického centra.

V nabídce je okolo 26 druhů řemeslné zmrzliny, sorbetů, veganských a zdravých zmrzlin bez cukru, dorty z vlastní výrobny a sladké palačinky. „Nejlepší gelato v Praze! Pistáciovou jsem měla lepší snad jen v Itálii. Vždy se ráda vracím,“ napsala na Google recenzích Barbora H.. Zmrzlinou měsíce je nyní příchuť černý rybíz a meruňka.

Nabídka řemeslně připravené zmrzliny v Créme de la Créme.

Bez cukru

Amato Gelateria & Caffé - U Itala

Hodnocení Google: 4,7 (689 recenzí)

Zmrzlinu bez barviv, konzervantů a umělých aromat si mohou vychutnat milovníci sladkého na dvou pobočkách zmrzlinárny Amato, na Letné a v centru Prahy ve Vodičkově ulici.

Na příchutě využívají pouze sezonní ovoce od lokálních farmářů. Příchutě jsou proto každý den jiné, podle období roku a sezonnosti ovoce, podle jeho původu a různého stupně zralosti.

amato_gelateria Na Letné zahajujeme naši jubilejní 10. sezonu!

Jste zvědaví na náš nový interiér?

Nemůžete se dočkat až uvidíte naše nové vitríny a dopřejete si vaši oblíbenou příchuť?



Přijďte, těšíme se až Vás zase uvidíme! ❤️



#amatogelateria #amatoletna #delametoslaskou #zmrzlina #zmrzka #artisangelato #gelatoitaliano #milujemezmrzlinu #icecreamlover #gelatolover #gelatopraha #gelatoartigianale #letna #praha7 #nejlepsizmrzlina #remeslnavyroba #gelateriaitaliana #milujuzmrzlinu #novasezona #10let oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Velký zájem je o varianty bez cukru, které nabízíme na pobočce v centru,“ říká spolumajitelka Eva Amato. Kromě klasických i netradičních příchutí jsou v nabídce také veganské sorbety, zmrzlinové poháry a dorty na objednávku.

Spokojení zákazníci chválí nejen kvalitu zmrzliny, ale i atmosféru podniku. „Měl jsem špatný den, tak jsem si šel spravit náladu. Když jsem vešel do cukrárny, tak to na mě působilo ‚jinak‘. Cukrárna je za mě elegantně udělaná, obsluha byla velice příjemná. Dal jsem si citronovou s mátou a malinovou. Když jsem ji ochutnal, vykouzlila na mně úsměv. Zmrzlina byla lahodná, krémová, jemná, prostě dokonalá. Možná cena může odpuzovat trochu, ale stojí to za to,“ napsal v recenzi Jakub S..

Zmrzlinový sandwich

Parlor Café v Karlíně

Hodnocení Google: 4,5 (1382 recenzí)

Originální zmrzlinový zážitek nabízí Parlor Café, útulná rodinná kavárna v pražském Karlíně. Jako jediné místo v Česku servíruje tzv. zmrzlinový sandwich – neboli „Parlorku“. A co je na tom nejlepší? Každý zákazník si ho může sestavit přesně podle své chuti.

Nejprve si vyberete jednu ze šesti variant sušenek, pokračujete výběrem z dvanácti druhů zmrzliny, a nakonec přidáte topping – od klasických oříšků, čokolády a karamelu až po odvážné kombinace, jako je olivový olej nebo fíkové balzamiko. „Nabídku sušenek pořád měníme. Občas jsou i ve veganské variantě společně se sorbetem,“ říká provozní kavárny.

Mimo neotřelého konceptu si hosté pochvalují i atmosféru místa. „Skrytá perla mezi kavárnami v Praze, alespoň pro mě. Příjemné, neokázalé místo s krásným interiérem a vysokými stropy, které dodávají prostoru vzdušnost a klid,“ napsal jeden ze zákazníků na Google recenzích.

Sámoška na točenou zmrzlinu

Puro Gelato Soft u Náplavky

Hodnocení na Google: 4,6 (2,8 tis. recenzí)

V samoobslužné zmrzlinárně Puro Gelato Soft na Rašínově nábřeží 32, kousek od Náplavky, si může každý návštěvník zahrát na zmrzlináře. Jedinečný koncept nabízí možnost namíchat si vlastní porci podle chuti – od zmrzliny až po zdobení.

„Zákazník si vybere z druhů, co zrovna máme, sám si to ozdobí. Většinou k tomu máme čerstvé ovoce,“ popisuje manažerka společnosti Michaela Pízová.

purogelatopraha Jak přežít vedro? Natočte si pořádnou porci GELATA SOFT #puro #purogelato #purogelatopraha #purogelatooficial #madebypuro #softgelato #gelatosoft #softgelato #purogelatosoft #nejsem #zmrzlina #jsem #gelato #praha #uzijsiprahu #kamvpraze #naplavka oblíbit sdílet odpovědět uložit

Puro Gelato má celkem čtyři pobočky – kromě samoobslužného výdejního místa na Výtoni najdete klasické prodejny také v Karlíně (Thámova), na Florenci a v Rybalkově ulici.

„Všechno si vyrábíme sami a nabídku měníme podle toho, jaké ovoce zrovna dozrává. Nejoblíbenější je ale mangový sorbet. Pěstujeme i vlastní angrešty, ze kterých jsme připravili limitovaný sorbet,“ dodává Pízová.

Kromě sorbetů najdete v nabídce i veganská gelata – například s příchutí černý kokos nebo oříšek. Vše bez chemie, umělých příchutí a z čerstvých surovin.

Spokojenost zákazníků potvrzují i recenze. „Pokud hledáte opravdu výjimečnou zmrzlinu v Praze, Puro Gelato u Náplavky je naprosto bezkonkurenční. Chuť je čistě přírodní, plná a autentická, bez jakéhokoliv chemického dozvuku, který bývá u jiných zmrzlináren běžný,“ napsala Barbora H. na Google recenzích.

Veganská

Imaginární zmrzlina v Karlíně

Hodnocení Google: 4,8 (151 recenzí)

Na pražské adrese Prvního pluku v Karlíně najdete podnik, který si zakládá na poctivém řemesle – a bez jakýchkoli živočišných surovin. Imaginární zmrzlina nabízí čistě veganské osvěžení s výjimečnou chutí.

„Základ je z kešu a kokosu. Sami mixujeme ořechy, děláme z toho oříškové mléko a z toho děláme zmrzlinu. Naše filozofie je, že nepoužíváme polotovary a předpřipravené zmrzlinové směsi, všechno děláme ručně,“ popisuje provozní Lalika Podulka.

imaginarnizmrzlina rok 2024 byl imaginárně nádherný děkujeme, že si to s námi užíváte a že si díky vám můžeme plnit náš zmrzlinový sen už se nemůžeme dočkat na ten příští a věříme, že to bude opět mooc mňam



#recap2024 #imgnr #praguefoodguide #karlin #veganskazmrzlina #imaginarnizmrzlina oblíbit sdílet odpovědět uložit

Ve vitríně bývá 12 druhů, které se každý týden obměňují, loni měla velký úspěch příchuť s marakujou. Zákazníci chválí nejen chuť, ale i přístup. „Vynikající zmrzlina, vynikající affogato, vynikající shake. I když přiznávám, že nejsem moc na alternativní formy mléka. Všechno bylo výborné. A jako bonus, pro děti tu mají stoličku. To je fakt úžasné, když si může dítko samo vybrat a rozhlédnout se,“ píše ve své recenzi Tomáš B..

Aktuálně je podnik uzavřen z důvodu rekonstrukce, ale opět otevře ještě během letošního léta v nové podobě. V loňském roce stála jedna porce (90 g) 65 Kč, větší porce (180 g) pak 95 Kč. Ceny se ale mohou po znovuotevření mírně lišit.