Kde se už můžete v Praze slunit? Poradíme a navíc si připomenete historii, filmovou i skutečnou

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  13:00
Ranní mrazíky ještě navlékají čelní okna aut do ledové námrazy. Slunce si však už probojovává své právo na ohřívání. Na piknik v trávě to ještě zdaleka není, ale dáme vám tipy, kde si můžete vychutnat sluneční paprsky jižních svahů. Nabízíme lokality, které jsou známé jako falešná pětka, ale i pár téměř neznámých...
Vyhlídka od Hanavského pavilonu na Letné

Vyhlídka od Hanavského pavilonu na Letné | foto: MAPY.CZ

V ulici nad Paťankou si můžete prohlédnout i dům, který se zařadil k nejdražším...
Barrandov, kousek od ulice Filmařská
Na Křivce, Bohdalec
12 fotografií

Na některé vyhlídky vás zavedou turistické katalogy, jinam proudící davy návštěvníků. A do některých míst se musíte proplést uličkami, stezkami či křovím. Zvláště takové objevování v sobě skrývá jedinečný zážitek.

Vyšehradská vyhlídka. Oblíbená při povodních

Patří k nejnavštěvovanějším, většina těch, kdo zavítají na toto bývalé hradiště, které proslavily i Jiráskovy Staré pověsti české, nevynechají rohový bastion. Je odtud nádherný výhled na Vltavu, Podolí, na zdejší vodárnu. V době povodní to bývá místo, kam lidé přicházejí s pocitem bezpečí pozorovat řádění vodního živlu dole. Vyhlídka se často objevuje ve filmech, například Ženy v běhu.

Na Křivce, Bohdalec

Kolonie Baba. S nejdražší realitou v zádech

Funkcionalistická kolonie Baba architektů Josefa Gočára a Pavla Janáka v Praze 6 poskytuje tiché rozjímání nad řekou. Ve vilách této kolonie žili známí architekti, podnikatelé i umělci. Například režimní spisovatel Václav Řezáč, malíř Cyril Bouda, architekt a designer Ladislav Sutnar. Kousek odtud měl rodinný dům, ale postavený mnohem později, herec Karel Heřmánek nebo tehdy ještě manželé Zlata Adamovská a Radek John.

Výhled z kolonie Baba v Praze 6 nabízí jak jižní slunce, tak neobvyklý záběr na Vltavu.

Přímo za zády máte na této vyhlídce nedávno postavenou vilu, která patřila podnikateli Luboši Paškovi, společníkovi lobbisty Romana Janouška. Vila nedávno změnila majitele, prodejní cena se pohybovala mezi 150 až 200 miliony korunami. Jedná se údajně o nejdražší realitní vilový obchod loňského a letošního roku.

V ulici nad Paťankou si můžete prohlédnout i dům, který se zařadil k nejdražším u nás

Na Letnou s majorem Zemanem

Výhledy od Hanavského pavilonu na Letné se řadí také k oblíbeným „povodňovým destinacím“. Také tady se v roce 2002 i při pozdějších povodňových vlnách shlukovali pro působivé fotografie zvědavci. Místo patří i mezi oblíbené filmařské posty. Lokace se objevila například ve Třiceti případech majora Zemana v díle Kvadratura ženy.

Vyhlídka od Hanavského pavilonu na Letné

Černá skála v Libni. Co Heydrich neviděl

Autobusy japonských turistů sem nejezdí, nepotkáte tady ani ty české. O vyhlídce Černá skála v Libni vědí jen místní a znalci Prahy. Dostanete se sem ulicí Krejčího podél zdi Libeňského hřbitova. Kousek odtud na sever je proslulá Nemocnice Na Bulovce, kde v roce 1942 dokonal protektor Reinhard Heydrich. Lze předpokládat, že ani ze svého pokoje se nekochal vyhlídkou.

Reinhard Heydrich (třetí zprava)

Vpravo Petřín, vlevo Hrad. V sousedství slavné závodnice

Pod premonstrátským klášterem na Strahově se shlukují korzující lidé u jednoho z nejkrásnějších pohledů na Pražský hrad i Petřín. Výhled odtud má konkurenci asi jen ve vyhlídce ze samotné Petřínské rozhledny. Můžete si tady sednout na lavičku, v blízkém bistru si dát kávu.

Po levé straně vlaje nad budovou vlajka Švédského království. V tomto domě žila až do své smrti v roce 1994 zřejmě nejslavnější automobilová závodnice všech dob Eliška Junková. ta viděla na Prahu o pár pater výš.

Eliška Junková

Gröbovka není Petřín, ale kdo miluje vlaky a vinice...

Havlíčkovy sady, park okolo Gröbovy vily se řadí k oblíbeným místům vycházek především vršovičáků a vinohraďáků, případně nuseláků. Sady v posledních dekádách hodně ožily, lze si tu dát víno na vinici, zmrzlinu, kávu a oběd v „pevné“ restauraci i u pohyblivých stánků s občerstvením.

Grébovka

Cesta sem vede buď z Nuselského údolí, nebo se můžete projít od Náměstí Míru, kdy dorazíte až ke známé umělé jeskyni u ulice U Havlíčkových sadů. V často reprízované detektivce Černá punčocha si sady i grotta zahrály.

Pro zkoumavé povahy je Barrandov odměnou

Barrandov, kousek od ulice Filmařská

Musíte o vyhlídce vědět, nebo si ji předem najít na mapě. Také je dobré vydat se tam v pěkném počasí, my jsme ji navštívili v sychravém předjarním čase. Dojdete k ní z ulice Filmařská. Buďte tady ale opatrní. Takový pohled se totiž naskýtá jen majitelům vil na této straně barrandovských skal. Když už budete ve Filmařské, určitě neminete vilu filmařského podnikatele Miloše Havla.

Vila Miloše Havla

