Kde se v Praze o víkendu nesvezete tramvají. Přehled víkendových výluk v metropoli

O nacházejícím víkendu omezí provoz tramvají několik krátkodobých výluk v oblasti Anděla.
Anděl - Sídliště Řepy
11. října od cca 7:30 do cca 11:00.
Linka 9 bude odkloněna přes zastávky Anděl (v ulici Nádražní) a Na Knížecí do zastávky Plzeňka.
Linka 15 pojede přes zastávky Anděl (v ulici Nádražní), Na Knížecí a Smíchovské nádraží do zastávky Hlubočepy. Ve směru Sídliště Ďáblice bude nástup umožněn až v zastávce Zlíchov.
Linka 16 bude odkloněna ze zastávky Anděl (v ulici Plzeňská) přes zastávky Křížová a Laurová do zastávky Radlická.
Bude zavedena náhradní autobusová doprava X9 v trase Na Knížecí - Anděl - Sídliště Řepy.
Kotlářka - Sídliště Řepy
11. října od cca 11:00 do cca 17:00.
Linky 9 a 16 budou zkráceny do zastávky Kotlářka. Bude zavedena náhradní autobusová doprava X9 v trase Kavalírka - Kotlářka - Vozovna Motol - Sídliště Řepy.
Vozovna Motol - Sídliště Řepy
Od 11. října cca 11:00 do 12. října cca 18:00.
Linky 9, 98 a 99 budou zkráceny do zastávky Vozovna Motol.
Linka 16 bude provozována ve dvou variantách tras:Ústřední dílny DP - Anděl - Vozovna Motol a Nové Strašnice - Anděl - Kotlářka.
Přestup z náhradních autobusových linek na pravidelné tramvajové linky ve směru do centra bude umožněn v zastávce Hotel Golf.
Bude zavedena náhradní autobusová doprava X9 v trase Kavalírka - Kotlářka - Vozovna Motol - Sídliště Řepy, v noci pojede pod označením X90.
Anděl - Újezd
Od 12. října cca 00:00 do 13. října cca 00:00.
Linky 9, 98 a 99 budou vedeny přes zastávky Zborovská a Jiráskovo náměstí.
Linky 12 a 20 pojedou přes zastávky Zborovská, Jiráskovo náměstí, Myslíkova, Národní třída a Národní divadlo.
Linka 15 bude vedena přes zastávky Zborovská, Palackého náměstí, Karlovo náměstí, Novoměstská radnice, Národní třída a Národní divadlo.
Bude zavedena náhradní autobusová doprava X20 v trase Anděl - Arbesovo náměstí - Švandovo divadlo - Újezd - Švandovo divadlo - Arbesovo náměstí - Anděl - Na Knížecí, v noci pojede pod označením X99.