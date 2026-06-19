Kde si v Praze zaběhat ve stínu a bez aut? Těchto 6 tras vás připraví i na maraton

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  12:10
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Deník Metro pokračuje v mapování míst, kde si v Praze můžete zasportovat zadarmo. Tentokrát jsme si vybrali pohyb, který je v metropoli provozovatelný téměř všude a kdykoli. Chystáte se na půlmaraton či maraton? Prověřili jsme nejlepší pražské trasy pro dlouhé běhy, kde najdete klid, stín i kilometry bez aut.
Stezka mezi branickými ledárnami a Vraným nad Vltavou

Stezka mezi branickými ledárnami a Vraným nad Vltavou | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Na Letné se dá dělat všechno. Demonstrovat, ale také běhat.
Velký okruh pro vozíčkáře v Kunratickém lese
Cyklistická i běžecká trasa Podolím a Braníkem je nově přerušena křižovatkou u...
Cyklistická i běžecká trasa Podolím a Braníkem je nově přerušena křižovatkou u...
16 fotografií

Obsah

Běhání se řadí spolu s chůzí k disciplínám, které, pokud je neprovozujete na špičkové úrovni, vyjdou na málo peněz a lze se jim věnovat vlastně kdekoli u nás i ve světě. Stačí si do zavazadla přibalit běžecké boty, trenýrky a tričko. Pojďte se s námi proběhnout po několika pražských lokalitách, kde můžete trénovat především na delší běhy. Klidně půlmaratony i maratony. Autor článku má lokality osobně prověřené.

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Královská obora – Stromovka

Místo, které je téměř absolutně placaté a běžcům zaslíbené. V poslední době si velký park mezi Letnou a Vltavou vyhlídli i organizátoři vícekilometrových závodů, dokonce půlmaratonů. Ve Stromovce narazíte na běžkyně a běžce denně, bez ohledu na dny pracovní a volné. V rámci přípravy na dlouhé běhy tu lze absolvovat dlouhé, až pětisetmetrové vzdálenosti bez stoupání a zákrut.

Stromovku milují chodci i běžci.

Výhodou Stromovky je, že většina širokých asfaltových cest vede pod korunami vzrostlých velikánů a v prudkém slunečním svitu chrání před přímým žárem. Sousedství Vltavy i několika vodních ploch v samotné Stromovce přispívá k příjemnému běhu. Nevýhodou pochopitelně je, že když si zvolíte delší nepřerušovaný běh od deseti do dvaceti kilometrů, musíte počítat s tím, že budete víceméně běhat stále po stejné trase, i když lze jednotlivé úseky různě kombinovat.

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Ze Stromovky můžete v případě, že už máte z kroužení zamotanou hlavu, přeběhnout přes lávku do Troje a tam pokračovat po cyklostezce až na Palmovku.

Na Letné se dá dělat všechno. Demonstrovat, ale také běhat.
Velký okruh pro vozíčkáře v Kunratickém lese
Cyklistická i běžecká trasa Podolím a Braníkem je nově přerušena křižovatkou u Dvoreckého mostu. Stezka má příjemný hladký povrch. U občerstvení v Dvorcích může být někdy plno.
Cyklistická i běžecká trasa Podolím a Braníkem je nově přerušena křižovatkou u Dvoreckého mostu.
16 fotografií

Kunratický les

Les, který se dělí na uvedený Kunratický, ale je to i les Michelský či Krčský, je ideální pro ty, kteří se zaměřují na dlouhé běhy v terénu. Je to tady nahoru a dolů, po asfaltu i lesních cestách, někde doslova po čtyřech. Hlavně západní část po okraji lesního porostu v sousedství Thomayerovy nemocnice, to je výčet stoupání a klesání střídaný kratšími rovinkami.

Velký okruh pro vozíčkáře v Kunratickém lese

Východní strana lesa ale umožňuje i trénink na pevném povrchu. K tomu může sloužit Velký vozíčkářský okruh, asfaltová tříkilometrová trasa. Vznikla kvůli velkému množství lidí se sníženou pohyblivostí, kteří tu mají na Roztylech a okrajové části Kunratic u vysokoškolských areálů řadu bezbariérových bytových domů.

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Vozíčkářský okruh není placatý, jedná se o delší i kratší mírně zvlněné úseky, ale lze je využít i na trénink půlmaratonů. Nevýhodou je, že na „půlku“ musíte okruh absolvovat sedmkrát a kdo nerad krouží stále dokola, ten z toho nadšený nebude. Podobně jako ve Stromovce, i tady se v horku běhá kompletně pod stromy, takže nejste vystaveni prudkému slunci.

Povltavská magistrála

Každoroční Povltavský půlmaraton míří od branických ledáren až na obrátku do Vraného nad Vltavou. Rovinatá trasa – deset kilometrů tam a deset zpět. Pro běžce platí, že musejí být opatrnější, jedná se o úsek pro chodce, běžce, cyklisty i bruslaře v jednom.

U občerstvení u Žlutých lázní bývá často plno, je tu tramvajová zastávka, takže o pohyb chodců není nouze. Hlavně několik set metrů vedle již nefunkčního modřanského nádraží vede úzkou cestičkou. Tady je bezpodmínečně nutná všestranná ohleduplnost.

Cyklistická i běžecká trasa Podolím a Braníkem je nově přerušena křižovatkou u Dvoreckého mostu. Stezka má příjemný hladký povrch. U občerstvení v Dvorcích může být někdy plno.

Výhodou tratě z Braníka do Vraného je, že nekroužíte kolem dokola, na druhou stranu, kromě hustého provozu, vás může potrápit silnější protivítr (který se v opačném směru běhu mění v příjemný vítr v zádech). Začít však můžete už u Vyšehradu, přes Dvorce a pod Branickým mostem.

Od Lihovaru k Radotínu

Cyklisticky frekventovanější, ale běžecky střídmější, je cyklostezka, která startuje na Zlíchově, teď už pod Dvoreckým mostem a končí u dálničního Radotínského mostu. Protože vede podél levého břehu Vltavy, v zimě tu bývá větší chladno, v létě ale voda zmírňuje klima jen slabě. Většina trasy je pod otevřeným nebem, a tak je pokrývka hlavy nezbytná. Taky zde se musíte vypořádat s větrem, někdy fouká směrem od Prahy, někdy ku Praze.

Na radotínské cyklostezce

Ze Zlíchova k Radotínu je to něco málo přes šest kilometrů. Můžete se proto vydat buď zpět, nebo pod zavěšenými lávkami pod Radotínským mostem přeběhnout přes Berounku na pravý břeh Vltavy a pokračovat do Vraného nad Vltavou, nebo přes Modřany pod Vyšehrad.

Pro nenáročné běžce

Nesmíme vynechat ani Letnou, i tady lze nakombinovat v okolí bývalého Stalinova pomníku různé běžecké trasy, ve své podstatě s minimálním převýšením. Kdo miluje kroužení, ten si rád zaběhá po oválu vedle hlavní letenské plochy. Jeden ovál představuje asi 1300 metrů, ale počítejte s tím, že to tady občas hodně fouká.

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Když zkombinujete tento ovál, kde kroužívají nejčastěji bruslaři, a taky maminky s kočárky, s ostatními parkovými chodníky, třeba kolem Letenského zámečku a ministerstva vnitra, dá to tři kilometry. Ale nedupejte, mohl by na vás vlítnout ministr...

Po Planetární stezce

Pro dálkové běhavce je v Praze k mání i cyklostezka od Trojské lávky až k Řeži. Tady se jedná o úsek dlouhý něco málo přes deset kilometrů, absolvujete běh kolem zdymadla v Klecánkách a skončíte přibližně u starého lomu u Husince. Zpestřením běhu jsou instalované planety v rámci zdejší Planetární stezky.

Po Planetární stezce lze také trénovat. Tahle míří podél Vltavy od Troji k Řeži.

Pokud se vám trénování ve „vesmírném“ prostředí líbí, zkuste to i v rámci další takové hvězdné stezky mezi Kunraticemi a Vestcem. Jedná se však o kratší verzi naší sluneční soustavy, než je ta z Troji. Takže je dobré si protáhnout běh až do Jesenice. I tady se tak dají trénovat delší běhy, byť musíte pendlovat sem a tam...

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