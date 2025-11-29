Padel v Praze: Kam jít na hřiště a na co si dát pozor, máme pro vás průvodce

Štěpán Hobza
Marek Hýř
Štěpán Hobza, Marek Hýř
  20:44
Padel v Praze zažívá obrovský boom. Nové kurty vznikají na sportovištích po celém městě i v okolních obcích a zájem o rychlou raketovou hru roste mezi amatéry i profesionály. Připravili jsme proto přehledný rozcestník, který vás nasměruje na kurty ve Smíchově, na Spartě, na Proseku, na Slavii, na Šutce i v Říčanech. Ke každé lokalitě máme recenzi a pár tipů.
Na padelových kurtech Pliskova Tennis Academy hraje prim fialová.

Na padelových kurtech Pliskova Tennis Academy hraje prim fialová. | foto: ARCHIV ŠTĚPÁNA HOBZY

Pliskova Tennis Academy v Říčanech
Padelový areál v Říčanech v Pliskova Tennis Academy
Padelové kurty v tenisovém klubu Sparta Praha
Na Proseku se hraje jako na světové tour. Vizuálně i technicky špička.
V Praze dnes najdete několik padelových kurtů. Některé jsou v hale, jiné venku. Každý areál nabízí něco trochu jiného. Během roku 2025 jsme areály navštívili a kurty vyzkoušeli. Autorem recenzí je komentátor serveru Lidovky.cz a milovník padelu Štěpán Hobza.

Padel Powers Smíchov

Moderní areál na levém břehu Vltavy nabízí několik krytých kurtů, kvalitní zázemí a pravidelné turnaje.

Nejmodernější padelové hřiště v metropoli otevřel Jan Koller na Smíchově. Zatím je tu zima

TK Sparta Praha

Sportoviště oblíbené mezi začátečníky i zkušenými hráči. Sparťanské kurty jsou ale trochu schované.

Sparta Praha představuje padel: Sport, který baví amatéry i profesionály

Slavia (Eden)

Padelový areál pražské Slavie patří k nejkrásnějším v Praze. Poloha mezi fotbalovým hřištěm a venkovním koupalištěm mu dává atmosféru letní dovolené – člověk si představuje, že vůbec není ve Vršovicích, ale někde daleko za Prahou

Padel jako nový golf. Slavia sází na sport i společenský rozměr. Otestovali jsme to za vás

SK Prosek

Padelový areál SK Prosek se rychle rozrůstá. Nabízí čtyři špičkové kurty, vlastní parkoviště a nově i zázemí pro pickleball. Do budoucna plánuje halu, mládežnický oddíl a osm kurtů s vyváženým poměrem venkovního a krytého hraní.

Na Proseku vznikne padelová hala i další kurty na pickleball. Parkování zdarma potěší

Šutka (Kobylisy)

Španělé a jejich bratranci z Jižní Ameriky padelové areály s oblibou budují blízko mořských pláží, ve stínu palem. Na pražské Šutce jste sice od moře i palem daleko, ale i přesto má zdejší místo své kouzlo. Starý tenisový areál, který průkopník českého padelu Jakub Lenc přebudoval na mekku tohoto mladého sportu v Česku, se nachází stranou hlavní silnice, v kopci nad Prahou.

Hrajeme padel! Českou mekku nového raketového sportu najdete na Šutce

Říčany

Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete kousek za Prahou. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který kombinuje prvky tenisu a squashe – a to za ceny dostupnější než jinde.

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Historie padelu

První kurt vznikl v roce 1969 v mexickém Acapulcu, kde podnikatel Enrique Corcuera upravil část zahrady, obehnal ji zdmi a začal hrát s rodinou a přáteli. Sport si brzy našel cestu do Španělska, kam ho přivezl princ Alfonso von Hohenlohe, a odtud se rozšířil do Argentiny a po celé Evropě. Dnes je padel populární ve více než 80 zemích a Mezinárodní federace padelu zastřešuje soutěže od amatérských lig po světové turnaje. O historii sportu a dalších zajímavostech jsme mluvili i v podcastu Linka M. Odkaz najdete níže.

Padel dobývá Prahu. Je to nový golf. Zamiluje si ho ředitel banky i pošťák

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Useknutá ruka, zubaté monstrum, králíci s taškou. Co všechno už zdobilo zastávky MHD v Praze?

Reklamní instalace na zastávce Albertov

Pražské zastávky nově zdobí instalace inspirované Stranger Things. Společnost BigBoard Praha chce podobnými projekty oživit veřejný prostor a navázat na zahraniční trend kreativních přístřešků. Jde...

Kladruby v Železných horách jsou vánoční vesničkou, připomínají i Ladovy obrázky

Kladruby na Havlíčkobrodsku se opět proměnily ve vánoční vesničku. Bohaté světelné instalace, jimiž je tato malá ves v Železných horách už proslavená, jsou...

29. listopadu 2025  19:54,  aktualizováno  19:54

Výluka metra: V neděli zase nepojede část linky B. Je to naposledy v roce?

Vlaky stanicí pouze projíždí.

V neděli 30. listopadu 2025 dojde k dočasnému přerušení provozu metra na trase B mezi stanicemi Florenc a Vysočanská. Důvodem jsou práce v prostoru kolejí související s rekonstrukcí stanice...

29. listopadu 2025  20:52

Muzejníci ve V. Mýtě stěhovali historická auta a kočáry, ukážou je v prosinci

Muzejníci ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku dnes přestěhovali historické automobily a kočáry z končícího Muzea českého karosářství do nového Technického muzea....

29. listopadu 2025  18:13,  aktualizováno  18:13

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Biatlon v Östersundu 2025: V kolik startují štafety a kde je sledovat?

Tereza Voborníková finišuje ve sprintu v Novém Městě na Moravě.

Nová sezona Světového poháru v biatlonu začne již dnes po obědě. Ve švédském Östersundu ji tradičně zahájí štafety žen a mužů. Podívejte se v kolik a kde závody sledovat.

29. listopadu 2025  14:29,  aktualizováno  18:20

V plzeňském hypermarketu odchytili policisté se strážníky divoké prase

ilustrační snímek

Divoké prase odchytili dnes před polednem policisté ve spolupráci s odchytovou hlídkou strážníků v plzeňském hypermarketu na Rokycanské ulici. Podle mluvčí...

29. listopadu 2025  16:06,  aktualizováno  16:06

