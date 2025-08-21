Praha nabízí spoustu možností, jak se dostat do formy. Klasická fitcentra jsme dali tentokrát stranou a přinášíme výběr aktivit, které mají hned několik věcí společného. Jsou účinná, zábavná a pro někoho možná neznámá.
CrossFit: funkční trénink s komunitní atmosférou
„CrossFit je silový a kondiční trénink, který využívá funkčních cviků prováděných s vysokou intenzitou,“ vysvětluje Tomáš Bizoň, trenér a spolumajitel Bubalus CrossFit. Tento systém spojuje prvky silového cvičení, gymnastiky a atletiky. Lekce probíhají v menších skupinách a mají komunitní ráz.
Každý trénink vede zkušený trenér, který dohlíží na techniku, motivuje a pomáhá přizpůsobit intenzitu schopnostem jednotlivých cvičenců. Díky tomu je CrossFit vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé sportovce.
Tréninky obvykle zahrnují klasické cviky, jako jsou dřepy, mrtvé tahy, vzpírání, shyby či kliky. Nechybí ani běh, švihadlo, práce s medicinbaly, kettlebellem nebo veslovacím trenažérem. Důraz je kladen na funkční pohyb a variabilitu, žádný trénink není úplně stejný.
Většina center navíc nabízí pro nováčky úvodní kurz On Ramp, kde se účastníci naučí základy správné techniky, bezpečné provedení cviků a seznámí se s principy tréninku. Díky tomu mohou bez obav navázat na běžné CrossFit lekce, které už bývají intenzivnější a náročnější.
|Cena
|Multisport
|Hodnocení na Google
|Adresa
|Bubalus
|2500 Kč neomezeně na měsíc (při smlouvě na rok), 3300 Kč za 10 vstupů (s platností 2 měsíce)
|Ano
|4,9 (73 recenzí)
|Přívozní 1054/2, Praha 7
|Meat Factory
|3000 Kč neomezeně na měsíc, 2800 Kč za 10 vstupů
|Ne
|4,9 (298 recenzí)
|Prvního pluku 8a, Praha 8
|Metronome
|3750 Kč neomezeně na měsíc, 500 Kč za 1 vstup
|Ne
|5,0 (51 recenzí)
|U Zvonařky 2589/7a, Vinohrady
|CrossFit with us
|2999 Kč neomezeně na měsíc, 1 lekce za 510 Kč
|Ne
|5,0 (122 recenzí)
|K Červenému Dvoru 3156, Praha 3
|CrossFit 14000 South
|3200 Kč neomezeně na mesíc, 1 lekce za 400 Kč
|Ne
|5,0 (69 recenzí)
|Pod Višňovkou 1663, Krč
Železná koule: intenzivní program Amazing 12
V programu Amazing 12 čeká účastníky každý všední den hodinový silový trénink pod vedením kouče v gymu, doplněný o online podporu a dohled nad výživou.
Celkem jde o 13 týdnů a 65 tréninků včetně nultého přípravného týdne. Tréninky probíhají v malých skupinách po pěti studentech. Součástí je podrobný manuál, profesionální fotky, online podpora po celou dobu programu a výživový koučink. Cena je 59 900 Kč, přičemž platbu lze rozdělit na zálohu 23 960 Kč a tři splátky po 11 980 Kč.
Program Amazing 6 pak nabízí 7 týdnů a 35 tréninků. Letos je ale možné zapojit se už jen do delší varianty Amazing 12, která startuje 1. září.
Cvičí se v Praze na Smíchově (V Botanice 6) a ve Strašnicích (Krátká 22).
„Každý člověk, nehledě na svou kondičku, začíná se všemi váhami a intervalem pod svou úrovní. Každý trénink pak přidáváme miniaturní kousíček, kilo nebo něco takového. Mezi tréninky nevidíte zásadní progres, ale ty malé krůčky se pomalu během několika týdnů naakumulují do skokového progresu. U chlapů to například znamená, že na konci programu pracují třeba na benchi s váhou, která je třeba o 60 kilogramů větší než na začátku,“ vysvětluje zakladatel projektu a trenér Michal Vrátný.
Nonstop posilovny: cvičení kdykoliv, i v noci
Posilovny s nepřetržitým provozem jsou řešením pro ty, kteří chtějí cvičit kdykoli. Třeba v noci.
24 hodin fitness Praha:
DrFit (Makovského 1392, Řepy)
Metagym (Radotín – Výpadová 1335, Chodov – Blažimská 1781)
John Reed (Karlovo náměstí 10)
ONEGYM (Nusle – Pujmanové 10a, Holešovice – Pod Dráhou 1637)
EMS trénink: elektrické impulzy místo hodin ve fitku
Jak se připravit na EMS lekci?
EMS (elektromyostimulace) je metoda, která využívá elektrické impulzy k aktivaci svalů. Používá se nejen ve fitness, ale i ve fyzioterapii a rehabilitaci. Díky možnosti cíleně stimulovat vybrané partie pomáhá při regeneraci po zranění, zároveň ji využívají i profesionální sportovci, například Usain Bolt, německá fotbalová reprezentace nebo hokejista Radko Gudas.
Na tělo si obléknete šortky a tričko ze speciálního vodivého materiálu. Trenér vám na ně navlékne „astronautický oblek“: vestu, pás přes bedra, dva pásy na stehna a dva na paže. Před použitím se všechny části navlhčí teplou vodou, aby dobře vedly elektrické impulzy. Nakonec se celý oblek pevně utáhne, aby správně seděl.
Svaly se tak zapojují intenzivněji než při běžném cvičení. Podle trenérů může 20 minut EMS nahradit zhruba hodinu až hodinu a půl klasického tréninku. Doporučuje se proto cvičit jen jednou až dvakrát týdně, aby měly svaly dostatek času na regeneraci.
Cvičení není pasivní. Kombinují se elektrické impulzy s aktivním pohybem, například dřepy, výpady nebo kliky. Díky tomu posilujete celé tělo, spalujete kalorie a šetříte přitom klouby. EMS se proto využívá i jako efektivní metoda při redukci váhy.
Kde vyzkoušet EMS v Praze?
BFine.Fitness (Karlovo náměstí 313/8)
EMS Body (Pankrác, Horáčkova 1214)
Body Impulse (Ohradní 1440, Praha 4)
BodyBody – franšíza (více poboček v Praze)
Box a bojové sporty: kondice i mentální odolnost
Box: Útočí se výhradně pěstmi, takže jde o čistě úderný sport. Přesto se při každém úderu zapojuje celé tělo.
Thajský box (Muay Thai): Využívá tzv. „osm končetin“ – ruce, nohy, lokty a kolena. Typický je boj zblízka, tzv. clinch, kdy se soupeři drží za krk nebo tělo a útočí krátkými údery či koleny.
Kickbox: Kombinuje boxerské údery s kopy. Na rozdíl od thajského boxu je boj zblízka omezený nebo zakázaný, proto se více soustředí na dynamiku a rychlé kombinace úderů a kopů.
MMA (Mixed Martial Arts): Nejkomplexnější bojový sport, který kombinuje údery, kopy, chvaty i boj na zemi.
Box patří mezi nejkomplexnější tréninky. Při cvičení se zapojují nejen svaly paží a ramen, ale také nohy, střed těla a zádové svaly. Pravidelný trénink zlepšuje koordinaci, rychlost, obratnost i celkovou vytrvalost. Díky vysoké intenzitě, která kombinuje krátké výbuchy energie s vytrvalostní prací, přispívá box také ke zlepšení kardiovaskulárního zdraví, spalování kalorií a redukci tuku.
Box není jen o fyzické síle, ale rozvíjí i mentální odolnost, soustředění a správné dýchání, posiluje reakční schopnosti i disciplínu. Moderní boxerské fitness lekce v Praze jsou vedené tak, aby byly vhodné pro různé věkové skupiny i úrovně kondice. Box tak představuje nejen účinný způsob, jak zlepšit fyzičku, ale i příležitost k odreagování a posílení sebedůvěry v bezpečném a motivujícím prostředí.
Kde jít v Praze na box?
Choketopus Gym
Fighter’s Zone (Soukenická 7, Praha 1)
Mudroch Team (Blanická 768/4, Praha 2)
Ararat Gym (Vinohradská 12000/73a, Praha 3)
OCR gymy: příprava na překážkové závody
OCR neboli překážkové závody spojují běh v terénu s překonáváním nejrůznějších překážek. Účastníci si musí poradit se šplháním, přelézáním zdí, ručkováním, nošením těžkých břemen nebo třeba plazením pod sítí. Nejde tak jen o rychlost, ale i o sílu, vytrvalost, obratnost a správnou taktiku.
Mezi nejznámější patří například Gladiator Race, Spartan Race, Predator Race či Army Run. Právě na tyto závody se sportovci mohou připravit na speciálním OCR tréninku, který vychází z jejich překážek a disciplín.
OCR gymy nabízejí vybavení a pomůcky, které napodobují reálné závodní překážky. Součástí bývají i lekce zaměřené na techniku, pohyb v terénu a rozvoj fyzické i psychické odolnosti. Trénink v těchto centrech není jen o kondici – pomáhá také posílit sebedůvěru, motivaci a chuť překonávat vlastní limity.
Kde v Praze vyzkoušet OCR trénink
Agoge gym (Na Jarově 2424/2, Žižkov)
Spartan gym (Slezská 204/69, Vinohrady)
Primal gym (Roháčova 93, Žižkov)