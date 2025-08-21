Zkuste posilovat jinak! Praha nabízí CrossFit, elektrické EMS, nonstop posilovny i OCR trénink

  19:27
Chcete posunout svou kondici o kus dál? Vyzkoušejte netradiční cvičení. V Praze najdete spoustu možností od CrossFitu až po OCR tréninky. Zapojí celé tělo, prověří vytrvalost i psychickou odolnost a přinesou jiný zážitek než klasické fitko.
Praha nabízí spoustu možností, jak se dostat do formy. Klasická fitcentra jsme dali tentokrát stranou a přinášíme výběr aktivit, které mají hned několik věcí společného. Jsou účinná, zábavná a pro někoho možná neznámá.

CrossFit: funkční trénink s komunitní atmosférou

„CrossFit je silový a kondiční trénink, který využívá funkčních cviků prováděných s vysokou intenzitou,“ vysvětluje Tomáš Bizoň, trenér a spolumajitel Bubalus CrossFit. Tento systém spojuje prvky silového cvičení, gymnastiky a atletiky. Lekce probíhají v menších skupinách a mají komunitní ráz.

Každý trénink vede zkušený trenér, který dohlíží na techniku, motivuje a pomáhá přizpůsobit intenzitu schopnostem jednotlivých cvičenců. Díky tomu je CrossFit vhodný jak pro začátečníky, tak pro pokročilé sportovce.

Tréninky obvykle zahrnují klasické cviky, jako jsou dřepy, mrtvé tahy, vzpírání, shyby či kliky. Nechybí ani běh, švihadlo, práce s medicinbaly, kettlebellem nebo veslovacím trenažérem. Důraz je kladen na funkční pohyb a variabilitu, žádný trénink není úplně stejný.

Většina center navíc nabízí pro nováčky úvodní kurz On Ramp, kde se účastníci naučí základy správné techniky, bezpečné provedení cviků a seznámí se s principy tréninku. Díky tomu mohou bez obav navázat na běžné CrossFit lekce, které už bývají intenzivnější a náročnější.

Ceník a nabídka vybraných center
CenaMultisportHodnocení na GoogleAdresa
Bubalus2500 Kč neomezeně na měsíc (při smlouvě na rok), 3300 Kč za 10 vstupů (s platností 2 měsíce)Ano4,9 (73 recenzí)Přívozní 1054/2, Praha 7
Meat Factory3000 Kč neomezeně na měsíc, 2800 Kč za 10 vstupůNe4,9 (298 recenzí)Prvního pluku 8a, Praha 8
Metronome 3750 Kč neomezeně na měsíc, 500 Kč za 1 vstupNe5,0 (51 recenzí)U Zvonařky 2589/7a, Vinohrady
CrossFit with us2999 Kč neomezeně na měsíc, 1 lekce za 510 KčNe5,0 (122 recenzí)K Červenému Dvoru 3156, Praha 3
CrossFit 14000 South3200 Kč neomezeně na mesíc, 1 lekce za 400 KčNe5,0 (69 recenzí)Pod Višňovkou 1663, Krč

Železná koule: intenzivní program Amazing 12

V programu Amazing 12 čeká účastníky každý všední den hodinový silový trénink pod vedením kouče v gymu, doplněný o online podporu a dohled nad výživou.

Celkem jde o 13 týdnů a 65 tréninků včetně nultého přípravného týdne. Tréninky probíhají v malých skupinách po pěti studentech. Součástí je podrobný manuál, profesionální fotky, online podpora po celou dobu programu a výživový koučink. Cena je 59 900 Kč, přičemž platbu lze rozdělit na zálohu 23 960 Kč a tři splátky po 11 980 Kč.

Program Amazing 6 pak nabízí 7 týdnů a 35 tréninků. Letos je ale možné zapojit se už jen do delší varianty Amazing 12, která startuje 1. září.

Cvičí se v Praze na Smíchově (V Botanice 6) a ve Strašnicích (Krátká 22).

Michal "Radar" Vrátný vymyslel způsob, jak cvičit a být v kontaktu s trenérem a přitom nemuset chodit do fitcentra nebo posilovny.

„Každý člověk, nehledě na svou kondičku, začíná se všemi váhami a intervalem pod svou úrovní. Každý trénink pak přidáváme miniaturní kousíček, kilo nebo něco takového. Mezi tréninky nevidíte zásadní progres, ale ty malé krůčky se pomalu během několika týdnů naakumulují do skokového progresu. U chlapů to například znamená, že na konci programu pracují třeba na benchi s váhou, která je třeba o 60 kilogramů větší než na začátku,“ vysvětluje zakladatel projektu a trenér Michal Vrátný.

Je to šok pro každé tělo, říká trenér o programu na přeměnu postavy

Nonstop posilovny: cvičení kdykoliv, i v noci

Posilovny s nepřetržitým provozem jsou řešením pro ty, kteří chtějí cvičit kdykoli. Třeba v noci.

24 hodin fitness Praha:

DrFit (Makovského 1392, Řepy)

  • Roční členství: 9 900 Kč
  • Tříměsíční členství: 3 300 Kč
  • Možnost 10 dní zdarma na vyzkoušení
  • Akceptuje MultiSport kartu
  • Google hodnocení: 4,6 (627 recenzí)

Metagym (Radotín – Výpadová 1335, Chodov – Blažimská 1781)

  • Radotín: 790 Kč/měsíc, 200 Kč/jednorázový vstup
  • Chodov: 900 Kč/měsíc, 199 Kč/jednorázový vstup
  • Akceptuje MultiSport kartu
  • Google hodnocení: 4,7 (76 recenzí)

John Reed (Karlovo náměstí 10)

  • Členství na rok: 1 100 Kč/měsíc (smlouva na rok)
  • Denní vstup: 350 Kč
  • Klubová atmosféra, live DJs
  • Google hodnocení: 3,5 (1511 recenzí)

ONEGYM (Nusle – Pujmanové 10a, Holešovice – Pod Dráhou 1637)

  • Holešovice: 1 200 Kč/měsíc (smlouva na rok), 1 500 Kč/měsíc (smlouva na neurčito), jednorázový vstup 350 Kč
  • Nusle: 1 000 Kč/měsíc (smlouva na rok), 1 500 Kč/měsíc (smlouva na neurčito), jednorázový vstup 350 Kč
  • Členství do obou klubů: 1 350 Kč/měsíc (závazek min. 12 plateb)
  • Součástí členství: hodinová konzultace s osobním trenérem
  • Google hodnocení: 4,6 (320 recenzí)

EMS trénink: elektrické impulzy místo hodin ve fitku

Jak se připravit na EMS lekci?

  • Večer před lekcí nepijte alkohol.
  • Dbejte na dostatek spánku a odpočinku.
  • V den lekce pijte hodně vody (alespoň 1 litr dopoledne a 1 litr odpoledne).
  • Jezte vyváženě, ideálně s dostatkem rychlých sacharidů pro energii.
  • Na trénink si nemusíte nic nosit, vše potřebné dostanete na místě.

EMS (elektromyostimulace) je metoda, která využívá elektrické impulzy k aktivaci svalů. Používá se nejen ve fitness, ale i ve fyzioterapii a rehabilitaci. Díky možnosti cíleně stimulovat vybrané partie pomáhá při regeneraci po zranění, zároveň ji využívají i profesionální sportovci, například Usain Bolt, německá fotbalová reprezentace nebo hokejista Radko Gudas.

Na tělo si obléknete šortky a tričko ze speciálního vodivého materiálu. Trenér vám na ně navlékne „astronautický oblek“: vestu, pás přes bedra, dva pásy na stehna a dva na paže. Před použitím se všechny části navlhčí teplou vodou, aby dobře vedly elektrické impulzy. Nakonec se celý oblek pevně utáhne, aby správně seděl.

Svaly se tak zapojují intenzivněji než při běžném cvičení. Podle trenérů může 20 minut EMS nahradit zhruba hodinu až hodinu a půl klasického tréninku. Doporučuje se proto cvičit jen jednou až dvakrát týdně, aby měly svaly dostatek času na regeneraci.

Dřete v týmu, zvedejte železo. Někdy stačí posilovat pouze dvacet minut

Cvičení není pasivní. Kombinují se elektrické impulzy s aktivním pohybem, například dřepy, výpady nebo kliky. Díky tomu posilujete celé tělo, spalujete kalorie a šetříte přitom klouby. EMS se proto využívá i jako efektivní metoda při redukci váhy.

Kde vyzkoušet EMS v Praze?

BFine.Fitness (Karlovo náměstí 313/8)

  • Zkušební trénink ve slevě za 390 Kč (osobní trenér, plán, proteinový i iontový nápoj)
  • 4 tréninky (1 měsíc): 3250 Kč
  • 10 tréninků (3 měsíce): 6450 Kč
  • Google hodnocení: 5,0 (103 recenzí)

EMS Body (Pankrác, Horáčkova 1214)

  • 1 lekce: 1000 Kč
  • Balíček 10 lekcí: 900 Kč/lekce
  • Balíček 20 lekcí: 800 Kč/lekce
  • Zkušební lekce pro dvě osoby: 400 Kč/osoba
  • Google hodnocení: 4,6 (9 recenzí)

Body Impulse (Ohradní 1440, Praha 4)

  • Úvodní trénink: 590 Kč
  • Jednorázový trénink: 770 Kč
  • Měsíční členství: 2900 Kč
  • Kvartální členství: 6600 Kč
  • Google hodnocení: 5,0 (17 recenzí)

BodyBody – franšíza (více poboček v Praze)

  • Václavské náměstí – Politických vězňů 13,
  • Anděl – Plzeňská 3217/16
  • Florentinum – Na Florenci 2116/15
  • Karlovo náměstí – Salmovská 18/2002
  • Holešovice – U Průhonu 13
  • Korunní – Korunní 810/104
  • Ceny se liší podle pobočky, aktuální přehled najdete na webu BodyBody
Box a bojové sporty: kondice i mentální odolnost

Box: Útočí se výhradně pěstmi, takže jde o čistě úderný sport. Přesto se při každém úderu zapojuje celé tělo.

Thajský box (Muay Thai): Využívá tzv. „osm končetin“ – ruce, nohy, lokty a kolena. Typický je boj zblízka, tzv. clinch, kdy se soupeři drží za krk nebo tělo a útočí krátkými údery či koleny.

Kickbox: Kombinuje boxerské údery s kopy. Na rozdíl od thajského boxu je boj zblízka omezený nebo zakázaný, proto se více soustředí na dynamiku a rychlé kombinace úderů a kopů.

MMA (Mixed Martial Arts): Nejkomplexnější bojový sport, který kombinuje údery, kopy, chvaty i boj na zemi.

Box patří mezi nejkomplexnější tréninky. Při cvičení se zapojují nejen svaly paží a ramen, ale také nohy, střed těla a zádové svaly. Pravidelný trénink zlepšuje koordinaci, rychlost, obratnost i celkovou vytrvalost. Díky vysoké intenzitě, která kombinuje krátké výbuchy energie s vytrvalostní prací, přispívá box také ke zlepšení kardiovaskulárního zdraví, spalování kalorií a redukci tuku.

Box není jen o fyzické síle, ale rozvíjí i mentální odolnost, soustředění a správné dýchání, posiluje reakční schopnosti i disciplínu. Moderní boxerské fitness lekce v Praze jsou vedené tak, aby byly vhodné pro různé věkové skupiny i úrovně kondice. Box tak představuje nejen účinný způsob, jak zlepšit fyzičku, ale i příležitost k odreagování a posílení sebedůvěry v bezpečném a motivujícím prostředí.

Trénink boxu je makačka. Když na vás ale dohlíží Muhammad Ali, bát se nemusíte

Kde jít v Praze na box?

Choketopus Gym

  • Kurzy boxu pro začátečníky na pobočkách:
    • Střížkov – Lovosická 440/40: 1900 Kč měsíčně (2 tréninky týdně)
    • Letná – U Studánky 852: 5400 Kč na 3 měsíce (2 tréninky týdně)
  • Kromě boxu zde najdete i lekce MMA, kickboxu, Krav Maga nebo brazilského jiu-jitsu (především na pobočce Pražačka, Za Žižkovskou vozovnou 2716).
  • První trénink zdarma.

Fighter’s Zone (Soukenická 7, Praha 1)

  • Nabízí lekce kickboxu, thajského boxu, klasického boxu, sebeobranného systému Kalah Combat i MMA.
  • Skupinové lekce (box / kickbox / thajský box) stojí 250 Kč za jednorázový vstup, permanentka na 10 lekcí vyjde na 2400 Kč.
  • Akceptují kartu MultiSport.

Mudroch Team (Blanická 768/4, Praha 2)

  • Tréninky kickboxu i thajského boxu.
  • Každému členu se trenéři věnují individuálně. Klub se může pochlubit tituly mistrů světa, Evropy i ČR.
  • Aktuální rozpis lekcí a ceník najdete na webu Mudroch Teamu.

Ararat Gym (Vinohradská 12000/73a, Praha 3)

  • Boxerský klub, který přijímá nové členy celoročně – ať už si chcete zacvičit rekreačně, nebo trénovat na soutěžní úrovni.
  • Tréninky vede zkušený zápasník Erik Avlastimov.
    • Cena skupinového tréninku: 200 Kč, permanentka na 10 lekcí 1800 Kč.
  • Rozpis lekcí a ceník najdete na webu Ararat Gymu.

OCR gymy: příprava na překážkové závody

Extrémní závod Gladiator Race se v červnu konal také v Holicích na Pardubicku.
  • Gladiator Race je populární český OCR závod s bahnitým a náročným terénem, který kombinuje fyzické překážky s prvky vojenského výcviku a nabízí různé délky tratí.
  • Spartan Race je mezinárodní OCR závod známý svou extrémní náročností a rozmanitými překážkami, které testují sílu, vytrvalost a mentální odolnost v různých délkách, od sprintů po ultradlouhé distance.
  • Predator Race je OCR závod s intenzivními překážkami a přírodními i umělými nástrahami, který klade důraz na fyzickou sílu a vytrvalost v atraktivních lokalitách s různou obtížností tratí.
  • Army Run je závod inspirovaný vojenskými dovednostmi a disciplínou, který kombinuje běh s vojenskými překážkami a důrazem na týmovou spolupráci a taktiku, často pořádaný ve spojení s armádními jednotkami.

OCR neboli překážkové závody spojují běh v terénu s překonáváním nejrůznějších překážek. Účastníci si musí poradit se šplháním, přelézáním zdí, ručkováním, nošením těžkých břemen nebo třeba plazením pod sítí. Nejde tak jen o rychlost, ale i o sílu, vytrvalost, obratnost a správnou taktiku.

Mezi nejznámější patří například Gladiator Race, Spartan Race, Predator Race či Army Run. Právě na tyto závody se sportovci mohou připravit na speciálním OCR tréninku, který vychází z jejich překážek a disciplín.

OCR gymy nabízejí vybavení a pomůcky, které napodobují reálné závodní překážky. Součástí bývají i lekce zaměřené na techniku, pohyb v terénu a rozvoj fyzické i psychické odolnosti. Trénink v těchto centrech není jen o kondici – pomáhá také posílit sebedůvěru, motivaci a chuť překonávat vlastní limity.

Kde v Praze vyzkoušet OCR trénink

Agoge gym (Na Jarově 2424/2, Žižkov)

  • Jednorázový vstup na skupinovou lekci: 250 Kč
  • Permanentka na 10 vstupů: 1850 Kč
  • Rozvrh hodin

Spartan gym (Slezská 204/69, Vinohrady)

  • Tréninky inspirované OCR závody, často v rytmu drum and bass
  • Jednorázový vstup: 170 Kč, v čase 11–14 hod. 145 Kč
  • Permanentka na 10 vstupů: 1490 Kč
  • Akceptují MultiSport
  • Rozvrh hodin

Primal gym (Roháčova 93, Žižkov)

  • Skupinové lekce do 10 osob
  • Jednorázový vstup: 200 Kč
  • Při koupi permanentky na 5 a více vstupů: 180 Kč
  • Akceptují MultiSport
  • Rozvrh hodin

