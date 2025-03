Ač je kraťoučká, je zároveň jednou z nejvýznamnějších právě budovaných tramvajových tratí. Může totiž v budoucnu suplovat důležitou trať v Ječné ulici. Tak hovoří Jiřík v podcastu deníku Metro o nově vznikajících kolejích na Václavském náměstí. „Trať vzniká v horní polovině náměstí a oblouky bude odbočovat do Jindřišské a Vodičkovy ulice,“ říká Jiřík a upřesňuje, že by se zde měli první cestující svézt v roce 2027. „Zdá se to jako dlouhá doba, jelikož tam stavíme již od léta loňského roku. Stavba ovšem zdaleka neobsahuje jen samotnou trať. Tramvaje se budou pohybovat na dvou stropech podchodů, je tu třeba vyřešit inženýrské sítě a podobně,“ dodává v Lince M Jiřík, podle něhož se v rámci projektu počítá i s obří nádrží na dešťovou vodu. Tou se zde mají zalévat stromy.

Dvorecký most a Zdiby

V Lince M jsme si povídali také o v současnosti budovaném Dvoreckém mostě, přes který by měly tramvaje teoreticky pendlovat již začátkem příštího roku. Jiřík nicméně připomíná, že je stavba mostu poměrně složitá a nejde o investiční akci podniku. Plodně jsme si zadebatovali také o chystané trati z Malovanky na Strahov, ale i Vozovna Kobylisy – Zdiby. Druhá jmenovaná má být první, jež má v budoucnu vést mimo území Prahy. V tomto případě do Středočeského kraje.

„Budou tam jezdit úplně normální tramvaje jako v hlavním městě. O tom, že by měly tramvaje po překonání pomezní čáry místo klasického cinkání houkat, nic nevím,“ žertuje Jiřík a doplňuje, že jde nicméně o pilotní projekt města a Středočeského kraje. Bude tedy zajímavé sledovat, jak a v jakém časovém rozmezí se všechny dotčené subjekty dohodnou a nápad uvedou do praxe.

Nová tramvaj

Velká posuvná okénka, vnější osvětlení nástupního prostoru, netradičně umístěný boční panel s číslem linky i ekologičtější brzdy a klimatizace. To vše přináší tramvaj Škoda ForCity Plus 52T pro Prahu, která se v lednu poprvé projela po zkušební trati v areálu plzeňské Škodovky. Kdy se objeví v ulicích metropole? Pusťte si nový díl podcastu Linka M a dozvíte se to také.